«Проиграл недоразумению»: украинец оскорбил российского чемпиона на Паралимпиаде

Украинский паралимпиец Александр Литвиненко проиграл россиянину Евгению Торсунову в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже, а после соревнований назвал его «недоразумением» и заявил, что россиянин поддерживает СВО. Торсунов установил новый паралимпийский рекорд и принес России седьмое золото на Играх в Париже.

«Скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению»

Российский паралимпиец Евгений Торсунов завоевал золотую медаль в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже в классе T36, где соревнуются спортсмены с нарушениями координации: гипертонией, атаксией и атетозом, а также церебральным параличом.

Торсунов прыгнул на 5,83 м, что стало новым паралимпийским рекордом.

Любопытно, что перед решающей попыткой у всех претендентов на золото был одинаковый результат — 5,76 м. Однако Торсунов сумел из последних сил выдать лучший прыжок в карьере.

Победа российского паралимпийца вывела из себя украинского атлета Александра Литвиненко, которому досталась лишь бронзовая медаль. Он не смог улучшить свой результат — 5,76 м, — и проиграл бразильцу Азеру Рамосу, который прыгнул на такую же длину, но затратил на это меньшее количество попыток.

После соревнований 34-летний спортсмен эмоционально высказался о своем поражении в беседе с украинскими СМИ.

«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. У меня есть обида на себя», — приводит слова Литвиненко Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Спортсмен подчеркнул, что под «недоразумением» имеет в виду именно Торсунова. Также он заявил, что никто из российских паралимпийцев на самом деле не является нейтральным спортсменом, и все они поддерживают спецоперацию России на Украине.

Литвиненко выразил уверенность, что по возвращении на родину российские спортсмены будут фотографироваться с героями СВО.

«Я весь февраль и март провел в подвале, я нормально не спал, не мог тренироваться. Они тренировались спокойно.

Веселятся, улыбаются. Имеем то, что имеем», — сказал Литвиненко.

Также атлет заявил, что один из его друзей пропал без вести.

«Я бы без раздумий отдал свою медаль, чтобы еще раз увидеть своего друга», — заявил украинский паралимпиец.

«Украинец нормально общается с россиянами, только не на камеру»

Не все украинские спортсмены поддерживают позицию Литвиненко.

Так, легкоатлет Игорь Цветов, который выступает в беге в категории Т35 (среди людей с нарушениями координации), хорошо общается с россиянами.

Об этом заявили отечественные паралимпийцы Артем Калашян и Дмитрий Сафронов, которые завоевали серебро и бронзу в беге на 100 метров, в котором Цветов одержал победу.

«Он общается с нами нормально, как и со всеми спортсменами. Просто на камеру этого не делает. Мы удачи ему пожелаем.

Победил — молодец. Значит, сегодня был лучше», — сказал Сафронов в беседе с «Матч ТВ».

Российский спортсмен отметил, что Цветов родом из Восточной Украины, а потому более лояльно относится к россиянам.

«У нас соперничество только на дорожке. В остальном — мы же не политики, а спортсмены. Мы делаем свое дело», — сказал Сафронов.

Россияне зажигают на Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил до соревнований в Париже 88 россиян в нейтральном статусе. Все паралимпийцы прошли дополнительную проверку, которая показала, что они не высказывались публично в поддержку СВО.

По итогам пяти соревновательных дней россияне завоевали 31 медаль: из них семь золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.

Золото России принесли пловцы Андрей Калина, Роман Жданов, Дмитрий Черняев и Валерия Шабалина, бегуны Александр Яремчук и Евгений Торсунов, а также метатель клаба Алексей Чуркин.

На обычной Олимпиаде в Париже выступили всего 15 россиян, которые завоевали одну медаль — серебро в теннисе, которое принесли молодые спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступавшие в паре.