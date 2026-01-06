Размер шрифта
Рудковская назвала маму фигуристки Костылевой недальновидной

Рудковская о маме Костылевой: плюет в колодец из которого пьет
Александр Вильф/РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская высказалась о поведении Ирины Костылевой, мамы фигуристки Елены Костылевой, назвав ее недальновидной, передает Sport24.

«Ирина негативно пишет о нашей школе, несмотря на то, что Елена катается у нас в шоу? Какая же недальновидная мама — плюет в колодец, из которого тут же и пьет. Как мне известно, наши шоу – единственный заработок семьи на данный момент. Что ж, мы будем выше этого», — сказала Рудковская.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

Ранее Плющенко высказался о работе с Костылевой.
 
