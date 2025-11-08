«В UFC открыто сказали: «Нам не нужен русский чемпион»: интервью Федора Емельяненко

Легендарный боец ММА Федор Емельяненко в интервью «Газете.Ru» раскрыл все детали предстоящего матча-реванша против своего давнего соперника — Мирко Филиповича по прозвишу Кро Коп. Емельяненко объяснил, почему бой состоится по правилам бокса, а также рассказал, как восстановился после операции. Кроме того, боец пожелал Исламу Махачеву «наказать болтливого парня» Джека Делла Маддалену и раскрыл, почему в UFC предложили унизительные условия Вадиму Немкову.

— Как мы знаем, вы вызвали на реванш Мирко Кро Копа. Есть ли ответ?

— Да, я действительно вызвал Мирко на поединок, и он дал предварительное согласие. Изначально мы вели переговоры о том, чтобы провести этот бой в Японии. К сожалению, в силу определенных причин организовать поединок там не получилось.

Но наши сербские друзья подхватили эту идею.

Бой планируется в марте-апреле 2026 года. Сейчас мы начнем детальное обсуждение контракта. Поединок пройдет по правилам бокса.

Я бы хотел показать всем миру, что и самбисты могут боксировать.

— Кто будет готовить вас к этому бою, который пройдет по правилам бокса?

— Я обратился к своим истокам в боксе. Есть одна замечательная школа в Старом Осколе, которая воспитала олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы по боксу. Это, как говорится, не профессионалы, а любители. Сейчас в моей команде есть чемпион Европы 2002 года Михаил Гала. Он помог мне изначально освоить бокс — тогда мой результат в ММА резко взлетел.

Также в Москве я регулярно хожу в клуб ЦСКА на тренировки. Дмитрий Каракаш и другие тренеры ЦСКА помогают мне в подготовке к этому бою. Но я определенно буду привлекать профессионалов — ближе к самому бою.

У нас есть договоренности с Денисом Лебедевым, он хочет присоединиться. Денис уже набегает кроссы и приводит себя в порядок, чтобы помочь мне.

— Бой с Мирко будет выставочным поединком или реальным боем?

— Я закончил выступления в ММА, так как мне уже 49 лет, и физически я немножко не вытягиваю. Но в боксе немного попроще. Сейчас мы обсуждаем реальный, не выставочный поединок.

— Насколько близок к реализации этот бой?

— Более чем близок. Есть полное понимание по арене, где мы будем выступать, по дате, по финансовой поддержке этого турнира. Сейчас осталось самое сложное — утрясти все пункты контракта.

— У вас близкая связь с Сербией. У вас будет преимущество на этой арене, словно вы выступаете дома?

— На арене я еще не был ни разу, но в целом я люблю бывать в Сербии. У меня есть там друзья, и я люблю бывать в святых местах. Также я общаюсь с сербскими спортсменами. Я знаю, насколько большое уважение они питают к Мирко Кро Копу. Его считают одним из сильнейших бойцов в истории ММА и кикбоксинга.

— Белград — лучший город для вашего поединка с Мирко?

— Я думаю, что Белград является лучшим местом, да. Это более-менее нейтральная территория. И это страна, где люди очень хорошо относятся ко мне и к Мирко.

«Как боец ударного стиля Мирко гораздо лучше меня, но тактически я его переиграл»

— Мирко всегда говорит о вас с большим уважением, что вы самый великий боец в истории. А что вам нравится в нем?

— Я очень благодарен Мирко за его доброе отношение ко мне, за его теплые высказывания, несмотря на все наше противостояние в ринге во время спортивной карьеры. Мне посчастливилось выступать в то время, когда спортсмены покоряли людей своим мастерством и профессионализмом. И Мирко завоевал огромнейшую аудиторию во всем мире. Он очень успешно выступал в K1 и в Pride. Не совсем все получилось в UFC, как хотелось. Но это нисколько не умаляет его заслуг в спорте. Я считаю Мирко одним из величайших бойцов за всю историю ММА и кикбоксинга.

— Мирко изначально был кикбоксером, а потом уже начал изучать борьбу, грэпплинг, джиу-джитсу. Вы же практиковали самбо с юных лет. Вы стали более успешны, потому что вы обладали более полным набором навыков?

— Думаю, в ММА у меня небольшое преимущество перед Мирко. До 24 лет я занимался только спортивным самбо. Тогда не было боевого самбо, и до 2000 года я занимался только борьбой. И только когда я перешел в ММА — почти в 24 года, — я впервые надел боксерские перчатки, снял куртку.

Мне пришлось полностью поменять технику боя и с нуля изучать бокс, кикбоксинг и тайский бокс. Но я соглашусь, что самбо все-таки дает хорошие физические качества. Конечно, все зависит от того, насколько я хочу освоить другой спорт и от моего мышления.

Но самбо развивает в тебе взрывные качества, а также чувство дистанции, чувство движения на ковре. Так что я согласен, что основная физическая подготовка в самбо гораздо лучше закладывают, чем в кикбоксинге.

— Кто — вы или Мирко — были лучше в стойке во время вашего поединка 20 лет назад?

— Я не хочу сказать, что Мирко был хуже в боксе. Конечно, мы понимаем, что как боксер и как боец ​​ударного стиля он гораздо лучше меня. Но тактически я его немного переиграл. Так что финальная расстановка была такой, что я и моя команда угадали его ходы заранее.

— В прошлом году вы говорили, что есть небольшие проблемы со здоровьем. Удалось ли их решить? В какой форме вы сейчас?

— Да, слава богу, проблемы удалось решить. Я провел операцию на плече чуть больше года назад и прошел реабилитационный период. Сейчас чувствую себя замечательно. Буквально через 3–4 недели после операции началось мое восстановление. Четыре месяца я занимался целенаправленной работой по восстановлению, а дальше уже подключил полноценные тренировки по боксу.

Сейчас я полноценно работаю со своей командой — и в ММА, и в боксе. Когда наметилась возможность побиться с Мирко, я начал целенаправленно работать в боксе.

— Скоро будет бой Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой за титул UFC. Чего вы ожидаете от этого поединка?

— Дай бог, чтобы Ислам победил и наказал болтливого парня. Я хочу, чтобы Ислам сказал свое слово в октагоне.

— Как вы оцените нынешние позиции России в смешанных единоборствах и роль нашей страны в развитии ММА?

— Мне кажется, нам во многом не дают раскрыться полностью. Не очень многим нашим бойцам — сильным российским ребятам — удается попасть в UFC и даже в российские промоушены. Я бы сказал, что Россия могла бы делать больше.

Что касается мирового уровня... Можно провести аналогию с российскими лыжниками и биатлонистами, которых отстранили от международных соревнований. Все вроде радуются, но при этом понимают, что это совсем не те соревнования без сборной России. То же самое случилось бы и с ММА. Если российских бойцов отстранят, это будет совсем не то.

На нас уже оказывают давление. Чтобы российским бойцам попасть в UFC, я не знаю, через что надо пройти. Большой отбор и еще нужно работать с продюсером, с промоутером. Приходится многое доказывать. Если россияне становится чемпионами, то это настоящие чемпионы.

За примером далеко ходить не надо — Вадим Немков. У него закончился контракт с PFL.

Была возможность уйти в UFC, но они предложили контракт гораздо хуже. Они открыто сказали: «Нам не нужен русский чемпион».

Мы понимаем, что Вадим может стать чемпионом, но нам не нужен такой чемпион сейчас.

— Вы посол самбо в мире. В чем заключаются ваши обязанности и каких результатов вы уже достигли?

— Моя задача — популяризировать самбо настолько, насколько это возможно. Я стараюсь посещать все крупные соревнования, и президент федерации самбо также привлекает меня к этому делу. Я также стараюсь общаться с молодежью. По просьбе российской и международной федераций самбо я провожу с ними массовые мероприятия. Сейчас мы обсуждаем несколько поездок в Австралию, Малайзию и Новую Зеландию.

— В последние годы в России стало очень популярно кино о спорте — хоккее, баскетболе, футболе, фигурном катании. Как вам идея снять фильм о самбо, например, об Анатолии Харлампиеве? И хотели бы вы, чтобы сняли фильм по вашей биографии?

— Я смотрю очень положительно на создание фильма об Анатолии Харлампиеве — основателе самбо. Что касается фильма обо мне, то хотелось бы, чтобы картину сняли без пошлости, без вульгарщины, что-то вроде «Поддубного» (фильм 2012 года о жизни легендарного борца Ивана Поддубного. — «Газета.Ru»). Но я пока не видел хороших предложений касательно фильма про меня. Может, после того, как я уйду, снимут что-то хорошее.

Сейчас не хватает хороших патриотических фильмов про легенд. У нас много спортсменов, чьи истории нужно показывать и рассказывать про их тяжелый жизненный путь.

Например, есть очень хороший фильм «Легенда №17», но там есть момент, где главный герой просыпается в постели с несколькими девушками.

Все кричат, какой это классный фильм, и родители ведут туда детей. А там такая вставочка присутствует. Нужно больше ориентироваться на спортивную составляющую в таких фильмах, а не на личную жизнь.

— В фильме «Джон Уик» главный герой в детстве занимался самбо. Съемки шли в одном из залов Михаила Козицкого (советского самбиста, ныне — первого вице-президента Федерации самбо США). Вот как вы относитесь к популяризации самбо через подобные фильмы, которые смотрит весь мир?

— Прошу прощения, но для ответа мне надо сначала посмотреть фильм «Джон Уик». Я видел некоторые отрывки, но не владею всей информацией. Скажу лишь, что мне хочется, чтобы в этих фильмах был смысл, а не просто чтобы там кого-то резали. Хотелось бы, чтобы наш вид спорта хорошо показали, рассказали, что самбо — это семья. А семья — это сила. Чтобы философия раскрывалась.