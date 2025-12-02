На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

«Жалеете, что нет винтовки?» Большунова осудили за нападение на соперника на трассе

Большунов извинился за свое поведение в отношении лыжника Бакурова
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выступил с заявлением, в котором извинился за атаку на Александра Бакурова после спринтерской гонки. Вместе с тем он подчеркнул, что соперник некорректно вел себя на трассе. С чем столкнулся Большунов после инцидента и какой была реакция на его извинения — в материале «Газеты.Ru».

«Был в церкви и покаялся перед Богом»

Лыжник Александр Большунов выступил с заявлением в связи со скандалом, в центре которого он оказался.

Трехкратный олимпийский чемпион во время спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске упал на финальном повороте из-за контакта с Александром Бакуровым. После финиша он подошел к оппоненту и толкнул его на борт: Бакуров с трудом поднялся и покинул трассу хромая. Спустя несколько дней после инцидента Большунов выразил сожаление.

«В будущем такого поведения вы от меня не увидите, и я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать и делать после финиша.

В данной ситуации нужно было финишировать и спокойно поговорить с судьями и, возможно, после уже со спортсменами. Послушав, почему он так поступил на дистанции, без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова, я признаю, что поступил неправильно, толкнул соперника. В моих намерениях не было желания нанести травму и что-то подобное», — заявил Большунов в обращении в Telegram-канале.

При этом он не отказался от критики в адрес Бакурова. Трехкратный олимпийский чемпион считает, что его соперник намеренно мешал ему на трассе.

«На подъеме, когда Бакуров специально закрывал, один раз целенаправленно прыгнул и не стал ускоряться, а поехал тем же темпом. И третий раз это произошло на повороте перед финишем, за который все взялись и только его взяли в объектив. Я понимал, что в спринте на дистанции 1400 метров можно один, ну, наверное, максимум два раза помешать. Но если больше, это уже, наверное, перебор. Если Бакуров так не считает, то пускай это останется у него на совести», — сказал Александр.

Он добавил, что после отстранения от международных стартов стал обращать внимание на обострившееся соперничество между представителями групп разных тренеров. В отношении себя, в частности, в каждой контактной гонке он сталкивается либо со специальным перекрытием, либо с подрезками, с закрытием и блокированием перед бонусными отсечками.

Говоря о своем раскаянии, он подчеркнул, что не ограничился публичным заявлением. По словам Большунова, он пошел в храм.

«Я, конечно, сходил в церковь, попросил прощения и покаялся перед Богом. <...> Ведь все ситуации и препятствия, данные нам Богом, не просто так даются.

Теперь я больше узнал людей, которые вроде бы были близки, и ты для них был открыт. Но на самом деле людей и болельщиков, которые поддерживают и оценивают ситуацию трезво, намного больше», — считает Александр.

«Цирк с камерами»

Большунов также обвинил Бакурова в пиаре на этой ситуации.

«Для меня было странным видеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице. И после его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео. И также я был удивлен, когда после инцидента ко мне подбегают взрослые, дети сделать фото, которые разделяют со мной эту травлю, которую разожгли журналисты и все вокруг. Кто очень сильно любит хайп от Губерниева до Романова, от Левкова до Панжинского, за что им тоже большое спасибо», — подчеркнул Александр.

По его словам, любой конфликт можно решить с глазу на глаз и он хотел бы это сделать. Однако Большунов пояснил, что сам проявил эмоции, а Бакуров отреагировал нецензурно, что не позволило им решить проблемы на месте.

«А после, конечно, начался цирк с камерами. И почему все сейчас хотят, чтобы это было сделано специально на камеру и под запись? Вот я не любитель пиариться и делать какие-то видео ради хайпа и пиара, а кто-то ради этого готов сыграть какую-то роль», — заключил Большунов

«Жалеете, что у вас нет винтовки?»

После случившегося на трехкратного олимпийского чемпиона обрушилась критика со всех сторон. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, признавая его заслуги, выразила сожаление.

«Жюри вынесло решение — дисквалификация со спринтерской гонки. Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции», — приводит ее слова РИА Новости.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко подчеркнул, что не поддерживает Большунова в этой ситуации, однако заметил, что и Бакурова едва ли можно считать невинной жертвой.

«У Большунова выплеснулись наружу все эмоции. Произошел инцидент, который его абсолютно не красит. Тут я его совершенно не оправдываю. Однако нужно понимать, что Большунова довести до такого непросто. Это нужно постараться. Саша Бакуров, видимо, постарался вывести его из себя, — заявил Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Жестко по Александру прошлась биатлонистка Виктория Метеля.

«Парни, ну признайтесь, что в этот момент вы жалеете, что за спиной у вас нет винтовки»,

— написала она в соцсетях.

Знаменитая фигуристка Ирина Роднина призвала взглянуть на ситуацию с разных сторон.

«Александру Большунову было обидно. И не все спортсмены могут сдержать эмоции, особенно когда они считают, что могут выступить лучше. Я ни в коем случае его не оправдываю. Его можно и понять, и осудить. Спортсмены, как и все люди, не могут быть идеальными. Потому что на них лежит колоссальная ответственность при колоссальных физических и моральных нагрузках. Знаете, вы же сами возводите нас на какой-то пьедестал, а потом начинаете оттуда спускать, если вдруг что-то такое происходит», – обратила внимание депутат Госдумы.

«Извинения ситуацию не изменят»

Бакуров после инцидента опубликовал в соцсетях фото, на которых показал, как выглядит его нога после стычки с Большуновым. В частности, была видна рана на бедре. Спортсмену был диагностирован ушиб мягких тканей. Он сообщил, что некоторое время не сможет соревноваться.

«Из-за всего этого я завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий. Будьте добры, здоровы и с уважением относитесь друг к другу», – написал он.

Также Бакуров констатировал, что не ждет извинений от оппонента.

Я не жду извинений. Захочет — хорошо. Ситуацию извинения не изменят. Это точно нужно пресекать, нельзя так поступать»,

— сказал спортсмен.

«Придумайте миллион отмазок, как обычно»

Отдельно стоит выделить реакцию комментатора Дмитрия Губерниева, который очень близко принял ситуацию и раскритиковал не только Большунова, но и руководство ФЛГР.

«У него травма ноги! Спорим, Большунову за это ничего не будет? Ибо слабаки не смогут поднять руку и наказать «национальное достояние». Большинство лыжников промолчит! Ау, Елена Валерьевна? Не молчите, придумайте миллион отмазок, как обычно!» — написал Губерниев в Telegram.

Он также выразил поддержку пострадавшему спортсмену.

«Бакурову здоровья и лучи поддержки! Травмировал ногу! И Большунов! Что было бы в футболе и хоккее за такое? Длительный дисквал, штраф... Тут возможны варианты. Большунов не прав и должен быть наказан! Но партия лыжных ссыкунов уже ищет оправдания и отмазки!» — считает комментатор.

По его словам, в федерации нет порядка и взаимной поддержки и уважения.

«Бардак в хозяйстве Елены Валерьевны Вяльбе. Все это великолепие сшито белыми нитками, там ненависть друг к другу.

В биатлоне такого быть не может даже при всех моих вопросах к Майгурову. Рыба гниет с головы. Вся это история показывает, что кажущееся великолепие и благополучие — туфта и обман. Желаю российским лыжам выздоровления и очищения, потому что с этим бардаком пора кончать», — заявил Губерниев «Чемпионату».

Помимо этого, комментатор оценил извинения Большунова. Он указал, что в обращении Александра было слишком много сумбура.

«В видео Большунова извинения были в начале, а в конечном итоге лыжня привела к храму. Все смешалось в голове Большунова. Сложно комментировать это, молодец, что выступил с обращением. Никто охоту на ведьм, никаких подлянок Саше не собирается устраивать. Мы его сильно любим и уважаем, он — икона стиля, должен оставаться на лыжне и за пределами таковым. Он выдающийся человек, а с таких людей и спрос особый», — заключил он.

Стоит заметить, что после дисквалификации в спринте Большунов вышел на старт следующей гонки. Но ему еще предстоит узнать решение президиума ФЛГР. Оно на данный момент пока не вынесено.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами