«Жалеете, что нет винтовки?» Большунова осудили за нападение на соперника на трассе

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выступил с заявлением, в котором извинился за атаку на Александра Бакурова после спринтерской гонки. Вместе с тем он подчеркнул, что соперник некорректно вел себя на трассе. С чем столкнулся Большунов после инцидента и какой была реакция на его извинения — в материале «Газеты.Ru».

«Был в церкви и покаялся перед Богом»

Лыжник Александр Большунов выступил с заявлением в связи со скандалом, в центре которого он оказался.

Трехкратный олимпийский чемпион во время спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске упал на финальном повороте из-за контакта с Александром Бакуровым. После финиша он подошел к оппоненту и толкнул его на борт: Бакуров с трудом поднялся и покинул трассу хромая. Спустя несколько дней после инцидента Большунов выразил сожаление.

«В будущем такого поведения вы от меня не увидите, и я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать и делать после финиша.

В данной ситуации нужно было финишировать и спокойно поговорить с судьями и, возможно, после уже со спортсменами. Послушав, почему он так поступил на дистанции, без оскорблений, которые также были в мой адрес от Бакурова, я признаю, что поступил неправильно, толкнул соперника. В моих намерениях не было желания нанести травму и что-то подобное», — заявил Большунов в обращении в Telegram-канале.

При этом он не отказался от критики в адрес Бакурова. Трехкратный олимпийский чемпион считает, что его соперник намеренно мешал ему на трассе.

«На подъеме, когда Бакуров специально закрывал, один раз целенаправленно прыгнул и не стал ускоряться, а поехал тем же темпом. И третий раз это произошло на повороте перед финишем, за который все взялись и только его взяли в объектив. Я понимал, что в спринте на дистанции 1400 метров можно один, ну, наверное, максимум два раза помешать. Но если больше, это уже, наверное, перебор. Если Бакуров так не считает, то пускай это останется у него на совести», — сказал Александр.

Он добавил, что после отстранения от международных стартов стал обращать внимание на обострившееся соперничество между представителями групп разных тренеров. В отношении себя, в частности, в каждой контактной гонке он сталкивается либо со специальным перекрытием, либо с подрезками, с закрытием и блокированием перед бонусными отсечками.

Говоря о своем раскаянии, он подчеркнул, что не ограничился публичным заявлением. По словам Большунова, он пошел в храм.

«Я, конечно, сходил в церковь, попросил прощения и покаялся перед Богом. <...> Ведь все ситуации и препятствия, данные нам Богом, не просто так даются.

Теперь я больше узнал людей, которые вроде бы были близки, и ты для них был открыт. Но на самом деле людей и болельщиков, которые поддерживают и оценивают ситуацию трезво, намного больше», — считает Александр.

«Цирк с камерами»

Большунов также обвинил Бакурова в пиаре на этой ситуации.

«Для меня было странным видеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице. И после его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео. И также я был удивлен, когда после инцидента ко мне подбегают взрослые, дети сделать фото, которые разделяют со мной эту травлю, которую разожгли журналисты и все вокруг. Кто очень сильно любит хайп от Губерниева до Романова, от Левкова до Панжинского, за что им тоже большое спасибо», — подчеркнул Александр.

По его словам, любой конфликт можно решить с глазу на глаз и он хотел бы это сделать. Однако Большунов пояснил, что сам проявил эмоции, а Бакуров отреагировал нецензурно, что не позволило им решить проблемы на месте.

«А после, конечно, начался цирк с камерами. И почему все сейчас хотят, чтобы это было сделано специально на камеру и под запись? Вот я не любитель пиариться и делать какие-то видео ради хайпа и пиара, а кто-то ради этого готов сыграть какую-то роль», — заключил Большунов

«Жалеете, что у вас нет винтовки?»

После случившегося на трехкратного олимпийского чемпиона обрушилась критика со всех сторон. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, признавая его заслуги, выразила сожаление.

«Жюри вынесло решение — дисквалификация со спринтерской гонки. Мне лично очень жаль, что великий Александр Большунов не сдерживает свои эмоции», — приводит ее слова РИА Новости.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко подчеркнул, что не поддерживает Большунова в этой ситуации, однако заметил, что и Бакурова едва ли можно считать невинной жертвой.

«У Большунова выплеснулись наружу все эмоции. Произошел инцидент, который его абсолютно не красит. Тут я его совершенно не оправдываю. Однако нужно понимать, что Большунова довести до такого непросто. Это нужно постараться. Саша Бакуров, видимо, постарался вывести его из себя, — заявил Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Жестко по Александру прошлась биатлонистка Виктория Метеля.

«Парни, ну признайтесь, что в этот момент вы жалеете, что за спиной у вас нет винтовки»,

— написала она в соцсетях.

Знаменитая фигуристка Ирина Роднина призвала взглянуть на ситуацию с разных сторон.

«Александру Большунову было обидно. И не все спортсмены могут сдержать эмоции, особенно когда они считают, что могут выступить лучше. Я ни в коем случае его не оправдываю. Его можно и понять, и осудить. Спортсмены, как и все люди, не могут быть идеальными. Потому что на них лежит колоссальная ответственность при колоссальных физических и моральных нагрузках. Знаете, вы же сами возводите нас на какой-то пьедестал, а потом начинаете оттуда спускать, если вдруг что-то такое происходит», – обратила внимание депутат Госдумы.

«Извинения ситуацию не изменят»

Бакуров после инцидента опубликовал в соцсетях фото, на которых показал, как выглядит его нога после стычки с Большуновым. В частности, была видна рана на бедре. Спортсмену был диагностирован ушиб мягких тканей. Он сообщил, что некоторое время не сможет соревноваться.

«Из-за всего этого я завтра не смогу выйти на старт и, возможно, не успею восстановиться к следующему этапу Кубка России. Обидно пропускать гонки из-за таких глупых происшествий. Будьте добры, здоровы и с уважением относитесь друг к другу», – написал он.

Также Бакуров констатировал, что не ждет извинений от оппонента.

Я не жду извинений. Захочет — хорошо. Ситуацию извинения не изменят. Это точно нужно пресекать, нельзя так поступать»,

— сказал спортсмен.

«Придумайте миллион отмазок, как обычно»

Отдельно стоит выделить реакцию комментатора Дмитрия Губерниева, который очень близко принял ситуацию и раскритиковал не только Большунова, но и руководство ФЛГР.

«У него травма ноги! Спорим, Большунову за это ничего не будет? Ибо слабаки не смогут поднять руку и наказать «национальное достояние». Большинство лыжников промолчит! Ау, Елена Валерьевна? Не молчите, придумайте миллион отмазок, как обычно!» — написал Губерниев в Telegram.

Он также выразил поддержку пострадавшему спортсмену.

«Бакурову здоровья и лучи поддержки! Травмировал ногу! И Большунов! Что было бы в футболе и хоккее за такое? Длительный дисквал, штраф... Тут возможны варианты. Большунов не прав и должен быть наказан! Но партия лыжных ссыкунов уже ищет оправдания и отмазки!» — считает комментатор.

По его словам, в федерации нет порядка и взаимной поддержки и уважения.

«Бардак в хозяйстве Елены Валерьевны Вяльбе. Все это великолепие сшито белыми нитками, там ненависть друг к другу.

В биатлоне такого быть не может даже при всех моих вопросах к Майгурову. Рыба гниет с головы. Вся это история показывает, что кажущееся великолепие и благополучие — туфта и обман. Желаю российским лыжам выздоровления и очищения, потому что с этим бардаком пора кончать», — заявил Губерниев «Чемпионату».

Помимо этого, комментатор оценил извинения Большунова. Он указал, что в обращении Александра было слишком много сумбура.

«В видео Большунова извинения были в начале, а в конечном итоге лыжня привела к храму. Все смешалось в голове Большунова. Сложно комментировать это, молодец, что выступил с обращением. Никто охоту на ведьм, никаких подлянок Саше не собирается устраивать. Мы его сильно любим и уважаем, он — икона стиля, должен оставаться на лыжне и за пределами таковым. Он выдающийся человек, а с таких людей и спрос особый», — заключил он.

Стоит заметить, что после дисквалификации в спринте Большунов вышел на старт следующей гонки. Но ему еще предстоит узнать решение президиума ФЛГР. Оно на данный момент пока не вынесено.