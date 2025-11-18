Овечкин побил два рекорда и замахнулся на величайшее достижение Гретцки

Овечкин забросил 903-ю шайбу и принес «Вашингтон Кэпиталз» победу
Невнятный старт сезона и текущее положение «Вашингтона» в турнирной таблице Восточной конференции вселяют тревогу в болельщиков: «Кэпс» в 19 играх набрали лишь 20 очков и идут на 14-м месте. Однако стоит отметить, что плотность в таблице высока, и от первой строчки «столичных» отделяют всего семь баллов.
Главное, что беспокоит фанатов, — это результативность Александра Овечкина. Как и в прошлом сезоне, он вкатывался в игру медленно, забивая раз в несколько матчей. Но, похоже, 40-летний ветеран набирает форму: в последних четырех играх он забросил три шайбы — столько же, сколько за предыдущие 15 встреч.
Один из этих голов пришелся на домашнюю игру с «Лос-Анджелес Кингз». Уже к 22-й минуте «Вашингтон» решил все вопросы: в дебюте встречи счет открыл Мэтт Рой, а в начале второго периода Ови на пятаке в касание замкнул передачу Коннора Макмайкла и забросил шайбу, которая оказалась победной.
На эти два гола гости смогли ответить лишь точным броском Анже Копитара. Российский нападающий был признан второй звездой встречи.
«Овечкин — лучший, и это не удивляет»
После игры Овечкин обменялся джерси с капитаном «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитаром, который оставил на свитере милую подпись: «Для Ови. Ты — машина по забиванию голов. Твой друг, Анже Копитар».
Очередным перформансом россиянина восхитился его партнер по команде Ник Дауд. Он констатировал, что успехам Великой Восьмерки уже никто не удивляется.
«Невероятно. У Ови просто «нюх» на голевые моменты. На его счету более 900 голов, так что мне легко это говорить. Он отлично выбирает позицию, что мы увидели сегодня. Овечкин — лучший, и меня это совсем не удивляет», — заявил хоккеист в раздевалке после матча.
Между тем остается открытым вопрос, сколько еще Александр Великий будет выступать в НХЛ. Сам он накануне уклонился от прямого ответа, лишь дав понять, что надолго задерживаться в лиге он не намерен. Напомним, что у 40-летнего нападающего идет последний год по текущему контракту с «Вашингтоном».
«Мне все еще нравится хоккей, моя страсть не угасает. Однажды ты можешь получить травму, так что важно получать удовольствие от игры, пока есть такая возможность. Я бы хотел еще поиграть за московское «Динамо». Может, провести парочку матчей. Посмотрим. Никогда не знаешь, как именно все сложится. Мои дети уже сейчас хотят, чтобы я закончил карьеру», — сказал Александр Великий в подкасте Hockey Lifers.
При этом он заметил, что не намерен ждать момента, когда вырастет его сын, чтобы сыграть с ним в официальном матче за одну команду.
«Нет, такого со мной не будет. Сергею сейчас семь лет, на драфте его не выберут раньше чем через 11 лет. Мне к тому моменту будет 51 год. Я не готов играть профессионально в возрасте за 50», — заключил Овечкин.
Овечкин готов побить еще один великий рекорд Гретцки
Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки — где-то мы это уже видели. Но если в апреле Великая Восьмерка побил достижение Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, то сейчас он на всех парах летит к другой планке.
Гол российского нападающего в ворота «Лос-Анджелеса» стал для него 903-м в регулярных чемпионатах НХЛ — и 980-м с учетом игр плей-офф. Именно по этому показателю он становится все ближе к легендарному канадцу: Гретцки за карьеру забросил 1016 шайб, если брать регулярный сезон и матчи Кубка Стэнли.
С учетом того, что «Вашингтону» осталось сыграть еще 63 матча в этом регулярном чемпионате — и, возможно, какое-то количество встреч в плей-офф, — забросить 36+ шайб и побить еще один рекорд Гретцки не выглядит для Овечкина чем-то недостижимым.
Также стоит отметить, что Александр Великий обновил собственное уникальное достижение — по победным голам в регулярных чемпионатах НХЛ: на его счету теперь 139 таких шайб. У предыдущего рекордсмена — Яромира Ягра — было 135.
Кроме того, совсем скоро Овечкин может побить еще один рекорд Ягра — по количеству победных голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ: легендарный чех забросил 151 такую шайбу, а у Ови их стало уже 150.
Наконец, еще один рекорд Ягра Овечкин побил в этом самом матче с «Лос-Анджелесом» — по победным голам в домашних матчах. Теперь на счету россиянина 81 решающий гол на своем льду, а у Ягра — 80.
Покорилась Александру Великому и другая легендарная отметка. Он в 442-й раз забил на домашнем стадионе «Вашингтона» — «Кэпитал Уан Арене» — и побил рекорд Горди Хоу по голам в регулярном сезоне на одном и том же стадионе. Еще один легендарный день для Овечкина.