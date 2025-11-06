Кража исторической шайбы и пивной душ: как Овечкин забивал 900-й гол в НХЛ

Александр Овечкин покорил очередную историческую планку: он стал первым, кто забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейный гол пришелся на матч с «Сент-Луисом». Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с «Газетой.Ru» выразил надежду, что Ови в этом сезоне еще поборется за Кубок Стэнли.

Уникальный победный гол и попытка похищения шайбы

К матчу с «блюзменами» команда Овечкина подошла с серией из четырех поражений кряду. Да и сам россиянин не забивал столько же игр, повторив личный антирекорд. Как и в прошлом году, болельщики и эксперты с тревогой наблюдали за тем, как он вкатывается в сезон, сопровождая свои переживания комментариями вроде: «Ови уже не тот».

Есть ли смысл напоминать, как в итоге сложился прошлый сезон для Александра Великого? 65 матчей и 44 гола, падение снайперского рекорда Уэйна Гретцки — скептики были посрамлены. Вот и сейчас — стоит ли торопиться с выводами? Овечкин в свои 40 лет до сих пор может дать фору абсолютному большинству молодых игроков лиги, что он и продемонстрировал в матче с «Сент-Луисом».

Значительную часть голов Великая Восьмерка забивает бросками из персонального «офиса» — левого круга вбрасывания. Иногда он поражает ворота соперников из других точек и иными способами. Но 900-й гол войдет в историю не только благодаря тому, что он стал юбилейным.

При счете 1:0 в пользу своей команды Ови среагировал на отскок шайбы к правому кругу и, не глядя в сторону ворот и находясь к ним спиной, с острого угла нанес бросок с неудобной руки, после которого шайба влетела под ближнюю штангу.

«Пару дней назад меня спросили: «Что вы думаете о 900-й шайбе?» Конечно, это огромная цифра, никто никогда не достигал ее в истории НХЛ, и быть первым игроком, сделавшим это, — это особенный момент. Приятно, что все закончилось и я смог забить гол на домашней арене, чтобы болельщики и моя семья могли быть здесь. Это очень здорово», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Гол россиянина оказался победным. Значимость момента прочувствовал даже вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон. Он попытался под шумок стащить шайбу, которая влетела в его ворота после броска Ови . Но провернуть операцию скрытно ему не удалось: судья заметил происходящее и попросил его вернуть то, что в одну секунду превратилось из шайбы в артефакт.

close Кадр из видео/TNT Sports

Пивной душ и напутствие от Фетисова

После игры партнеры по команде устроили своему капитану достойный прием: как только он зашел в раздевалку, его облили пивом, больше всех усердствовал защитник Джон Карлсон. А затем Александра поздравил лично владелец клуба Тед Леонсис.

«Ты когда-нибудь забивал таким образом — с острого угла и с неудобной руки?» — спросил он.

Овечкин припомнил, что делал подобное на тренировках против Логана Томпсона. Он не стал произносить длинных речей, а поднял банку с пивом и сказал вместо тоста: «идем на «Питтсбург!» Именно команда Евгения Малкина станет следующим соперником «Кэпс».

«Вашингтон» отметил великое достижение российского форварда отдельным постом в клубных соцсетях:

«Когда ты достиг вершины каждого пика в этой лиге, что еще остается сказать? Поздравляем с 900-м голом, Ови!»

Но, разумеется, дежурной отпиской «столичные» не ограничатся. Ожидается, что уникальному событию будет посвящена целая церемония, которую клуб проведет перед матчем с «Виннипегом» — в ночь на 27 ноября.

«По правде говоря, я знаю, что после родео, в котором мы участвовали в последние год-два, кажется, что ты ко всему привыкаешь, но то, что он сделал, просто невероятно. Никто из нас не может представить себе его спад в результативности. Думаю, он получит от этого гола большой импульс в дальнейшем», — приводит пресс-служба клуба слова Карлсона.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов порадовался достижению Великой Восьмерки. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что безголевая серия не является большой проблемой, поскольку для Овечкина сейчас важны другие аспекты.

«Игру видно, но что-то не пошло — так бывает. Нужно найти свой ритм, найти себя. Даже у таких великих игроков не всегда все получается. Сейчас — да, он забил, гора упала с плеч.

Думаю, его целью было не только 900 голов в этом сезоне, он наверняка постарается вместе с командой выиграть Кубок Стэнли и отблагодарить болельщиков, которые его поддерживают более 20 лет. И получать удовольствие от игры тоже немаловажно.

Я играл в НХЛ в этом возрасте и понимаю, что психологическое давление — не лучший союзник. Но в любом случае на нем есть ответственность за счет популярности и ожиданий со стороны болельщиков. Конечно, это накладывает дополнительную психологическую нагрузку. Но он парень опытный, справится со всем этим. Сезон длинный, только начинается, так что свои голы он забьет, будет радовать семью и болельщиков», — считает Фетисов.

Достижения Овечкина в цифрах

После того, как российский нападающий побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах, он движется к другому пока что непревзойденному достижению великого канадца: к наибольшему количеству шайб с учетом плей-офф. На данный момент этот показатель у Овечкина составляет 977 голов, он отстает от Гретцки на 39 шайб.

Зато другой рекорд Александр обновил: гол в ворота «Сент-Луиса» стал для него 138 победным. И в этом аспекте он является лучшим среди всех игроков в истории лиги.

По итогам матча Ови был признан лучшим игроком встречи, а затем — и всего игрового дня.