На пути к 1000-й шайбе: Овечкин забил в матче с «Каролиной»

Гол и результативный пас Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
John McDonnell/AP
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1. Россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также Овечкин обновил собственный рекорд по голам в пустые ворота.

Сложная победа в важном матче

«Вашингтон» подходил к гостевому матчу с «Каролиной» одержав всего одну победу в семи матчах, у «Харрикейнз» до игры со «столичными» было четыре победы подряд, что делало хозяев площадки фаворитами встречи.

В противостоянии с «Харрикейнз»» наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери добавил в тройку нападения к Овечкину и Дилану Строуму Энтони Бовилье, а во втором звене на лед вышли Коннор Макмайкл и Том Уилсон, которые составили тройку с белорусом Алексеем Протасом.

«Вашингтон» начал встречу активно, забросив шайбу уже на шестой минуте встречи. Точным броском отметился Брэндон Дьюхейм, отличившийся с передач Этена Фрэнка и Ника Дауда.

В концовке первого периода зрители едва не увидели драку вратарей. Хоккеисты «Вашингтона» и «Каролины» стали выяснять отношения в кулачном поединке, голкипер «Харрикейнз» Фредерик Андерсен выехал из ворот, к нему попытался подъехать его коллега по амплуа Логан Томпсон, но судьи вмешались и не дали случиться потасовке между голкиперами.

Начало второго периода также осталось за «Вашингтоном». Счет в матче удвоил Строум, ассистировали которому Овечкин и Джон Карлсон. После второй пропущенной шайбы «Каролина» активизировалась, что вылилось в 14 бросков по воротам Томпсона во втором игровом отрезке, но забросить «ураганам» удалось лишь однажды. Николай Элерс отличился за шесть минут до перерыва, подарив надежду своей команде на успех в матче.

Роковым для «Харрикейнз» вновь стало начало периода. На шестой минуте третьей двадцатиминутки свое слово сказал Джейкоб Чикран, забросивший третью шайбу в ворота «Каролины». Этот гол стал результатом удаления К'Андре Миллера, который за 30 секунд до этого отправился отдыхать на скамейку штрафников за подножку.

За четыре минуты до конца основного времени матча «Каролина» сменила вратаря на шестого полевого игрока, но это не помогло хозяевам площадки, а за 31 секунду до финальной сирены Овечкин отправил шайбу со своей половины площадки в пустые ворота, установив окончательный счет поединка.

Благодаря точному броску Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. Россиянин в своей карьере забросил 901 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 978 шайб в НХЛ. На счету Гретцки Гретцки 1016 шайб (894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф).

Овечкин обновил собственный рекорд

После этого матча Овечкин обновил свой собственные рекорд по заброшенным шайбам в пустые ворота. Теперь их у россиянина 66. Вторым по этому показателю идет Гретцки (56 шайб). Также в тройку лучших входит Мариан Госса (40).

Также Овечкин вышел на второе место в истории по заброшенным шайбам в ворота «Каролины» игроками «Вашингтона». На счету Александра 53 гола. Лидер по заброшенным шайбам в ворота «Харрикейнз» среди хоккеистов «Вашингтона» — Мишель Гуле (62).

Несмотря на гол и результативную передачу Овечкин не попал в число звезд матча. Первой звездой встречи был признан голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, отразивший 30 из 31 броска в створ (96,77%). Статус второй звезды получил защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, на счету которого два результативных паса. Третьей звездой матча стал автор единственного гола «Каролины» Николай Элерс.

В следующей игре регулярного чемпионата «Вашингтон» на выезде сыграет с «Флоридой». Встреча состоится 14 ноября. Команды выйдут на лед в 5:30 по московскому времени. Для «столичных» этот матч станет возможностью одержать вторую победу подряд, ведь «Пантерз» идут на 13-й строчке в Восточной конференции и отстают от команды Овечкина лишь по дополнительным показателям. А это значит, что шансы на успех у соперников будут равными. Кроме того, у победителя этой игры появится шанс приблизиться к зоне плей-офф.

