Первый двойной: Махачев «уничтожил» Маддалену и обратился к Трампу

Россиянин Ислам Махачев одержал убедительную победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой и стал первым двойным чемпионом UFC из России. После боя он заявил о готовности принять участие в турнире в Белом доме. Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев в комментарии «Газете.Ru» предположил, что в следующем поединке Махачев будет более раскрепощенным.

«Ислам очень хитер»

Давно какой-либо поединок не вызывал такого ажиотажа, как встреча Махачева и Маддалены. И немудрено: в UFC мог появиться новый двойной чемпион. Махачев весной объявил о переходе из легкой весовой категории в полусреднюю и начал усердно готовиться к предстоящей борьбе за новый титул.

К тому моменту он успел четырежды защитить пояс в весе до 70 кг, в частности дважды победив Александра Волкановски. Что же касается полусредней категории, в мае Маддалена забрал чемпионство, победив Белала Мухаммада . При этом австралиец изначально не должен был драться, но в его пользу сыграла травма Шавката Рахмонова, и Джек не упустил этот шанс. Перед боем с Махачевым за его спиной была впечатляющая серия из 18 побед подряд, восемь из которых он одержал в UFC — соответственно, ни разу не проиграв в крупнейшем промоушне.

«Трамп, открывай Белый дом»: Махачев забрал титул UFC в полусреднем весе Россиянин Ислам Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем... 16 ноября 10:32 Большинство знаменитых действующих и закончивших карьеру бойцов UFC верили в Маддалену. Они, в частности, сомневались, что Ислам сходу может проявить себя в новом весе, а также не верили, что ему удастся противостоять ударной технике австралийца.

«Джек измотает его и выиграет — может быть, техническим нокаутом в третьем раунде. Я ожидаю победу Джека, он умеет бить быстро и очень точно. Он все время попадает, поэтому его трудно атаковать. К тому же, он крупнее», — заявлял экс-чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй.

«Вряд ли Махачев переведет Джека. Даже если он это сделает, Маддалена сразу поднимется. Как в игре «пол — это лава». Вероятно, я предвзят, так как люблю драться в стойке.

Но считаю, что удары Джека в корпус, способность принимать и отвечать станут ключевым фактором», — полагал бывший обладатель титула в средней категории Исраэль Адесанья.

Впрочем, было немало комментариев и в пользу Ислама — и не только от российских бойцов.

«Махачеву по силам выиграть второй пояс. Маддалена — великолепный боец, отличный ударник, но Ислам очень хитер. Не сомневаюсь, что он досконально изучил бой Джека с Мухаммадом и сделал выводы. Ему будет непросто, но он может победить», — считал грузинский чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Тотальное доминирование

Ислам вышел в октагон под овации болельщиков, выкрикивавших его имя. В отличие от именитых бойцов, чьи мнения о фаворите разделились, фанаты единогласно поддерживали Махачева. Стало немного обидно за Маддалену, которого освистали еще на битве взглядов. Пусть в его победу зрители и не верили, такое отношение он едва ли заслужил.

Что же касается самого поединка, первые три раунда российский боец спокойно забрал в партере. В четвертом Джек попытался навязать противостояние в стойке, однако его ударные навыки, на которые уповали поклонники австралийца, ничего ему не принесли. Ислам легко его перебил, а затем забрал спину и продолжил давить оппонента в борьбе.

Перед пятым раундом у Джека оставался лишь один шанс — постараться нокаутировать соперника. В его углу просили: «разбей ему лицо». Но при всех достоинствах Маддалены он ничего не смог противопоставить борьбе Ислама: россиянин снова перевел австралийца в партер и уверенно довел бой до победы.

Судьи приняли единогласное решение и выставили одинаковые оценки: 50-45, 50-45, 50-45.

Итог – исторический, он без преувеличения приводит в восхищение. Ислам Махачев стал первым в истории UFC российским бойцом, завоевавшим титулы в двух весовых категориях. Всего же таких спортсменов до него было 10 — в их числе Конор Макгрегор, Джон Джонс, Рэнди Кутюр, Илия Топурия, Дэниел Кормье.

«Трамп, открывай Белый дом»

После боя Махачев заявил, что проделал очень большую работу на пути к успеху.

«Это мечта всей моей жизни — эти два пояса. Они такие тяжелые, и мне это нравится. Я очень тяжело работал ради этого. Нью-Йорк, спасибо тебе! Клянусь богом, моя жизнь изменилась. Никакой сгонки, чувствую, что могу бороться все пять раундов без остановки, делать все что хочу. Поэтому эта ночь такая легкая», — сказал он.

«В UFC открыто сказали: «Нам не нужен русский чемпион»: интервью Федора Емельяненко Легендарный боец ММА Федор Емельяненко в интервью «Газете.Ru» раскрыл все детали предстоящего... 10 ноября 20:03

На вопрос президента UFC Даны Уайта, когда россиянин планирует провести защиту, Ислам дал дерзкий и амбициозный ответ.

«Дональд Трамп, давай, открывай Белый дом! Я иду!» — пообещал он.

Американский президент намерен в июне следующего года провести турнир UFC на территории своей официальной резиденции. Событие будет приурочено к 250-летию подписания Декларации независимости США. Дана Уайт с восторгом отреагировал на эту инициативу, заверив всех, что это будет «нечто экстраординарное».

Уже на пути в раздевалку Махачев сделал громкое и патриотичное заявление.

«Теперь у нас тоже есть двойной чемпион! У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы!»

— сказал россиянин.

Успех Ислама прокомментировала боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Дарья Железнякова.

«Я в восторге от боя. Потрясающая работа. Тотальное доминирование Ислама все пять раундов. Все же думала, он завозит Маддалену в третьем раунде. Результат — два пояса. Мои поздравления Исламу», — приводит слова спортсменки «Чемпионат».

Бывший обладатель пояса в полусредней категории Белал Мухаммад также поздравил новоиспеченного чемпиона.

«Рад за Ислама, достигшего статуса чемпиона в двух весах — это легендарное достижение в нашем спорте. Хабиб и его команда заслужили это», — написал он в соцсетях.

Вице-президент российского промоушна ACA Асланбек Бадаев обстоятельно высказался о бое. Он выразил мнение, что Махачеву не стоит затягивать карьеру.

«Меня впечатлил Ислам. Это была образцовая, идеальная работа. Полная доминация без шансов для соперника. Победа кажется легкой, но за ней тяжелая подготовка. Правильно использовал свои преимущества Ислам. Он набрал в весе, стал мощнее. Да, где-то потерял в скорости, динамике. Но приобрел силу, мощь. Хороший контроль был, без вариантов для соперника. Отличная победа.

Может ли кто-то остановить Ислама? Тяжело про это говорить. Я посмотрел бы бой с Камару Усманом. Махачев был бы фаворитом. Но этот бой получился бы интересным. Бой с Топурией был бы большим. Но с точки зрения конкуренции, особенно в полусреднем весе, есть определенные сомнения. Исламу можно провести один-два супербоя и покинуть этот спорт», — сказал Бадаев.

«Пускай Милохин боксирует с пенсионерами»: Трояновский — о «Титанах», Олимпиаде и Усике Известный боксер Эдуард Трояновский рассказал в интервью «Газете.Ru», как превзошел Никиту... 31 октября 12:18

Илия Топурия, к слову, не остался в стороне.

«Джеку нужен целый лагерь, посвященный только борьбе. Какое разочарование для чемпиона. Тебе стоит поехать в Грузию, чтобы чему-то научиться. Ислам, тебе нужно то, чему ты не можешь научиться: эмоции.

Ты самый скучный персонаж в этой игре. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что усыпил бы тебя», — заявил испано-грузинский боец в соцсетях.

Их противостояние едва ли кажется возможным, поскольку Топурия по-прежнему выступает в легком весе. Впрочем, не стоит забывать, что он как раз из тех 11, кто также менял категорию и завоевывал два пояса. Как знать: возможно, он решится на это еще раз.

Впрочем, боец Ирина Алексеева считает, что даже в этом случае Илие ничего не светит.

«Как сказал Ислам: «Все знают, что я делаю, но никто не может меня остановить». Ислам — в шикарной форме. Более крепкий. Увереннее, чем обычно. В новом весе смотрится еще лучше. Не оставил Делла Маддалене никаких шансов. Все хотели его бой с Топурией. Это бессмысленно. Ислама никто не остановит, пока он сам не завяжет», — убеждена Алексеева.

«Это бои, которые формируют историю единоборств»

Для «Газеты.Ru» победу Махачева прокомментировал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Итоги боя были предсказуемы — с той лишь разницей, что, в основном, все делали ставку на досрочную победу Ислама. И где-то он был к ней близок, но результат давил. Ислам не обострял ситуацию в первом-втором раундах, потому что переживал за функционалку и перестраховался. Если бы не это и если бы бой был трехраундовый, он, думаю, мог бы Маддалену и финишировать.

В таких боях вообще результат важнее качества, так часто бывает. Поэтому зрители зачастую остаются разочарованными — не считая тех, кто болеет за Ислама и кому важен результат. Я в числе этих людей, поэтому мне сложно быть объективным. Если помните, Чимаева критиковали за бой с Дю Плесси — мол, поработал на результат.

Но, друзья, давайте не забывать, что это чемпионские бои, которые формируют историю единоборств.

Предполагаю, что в следующем поединке в полусреднем весе Ислам будет уже более раскрепощенным и зрелища будет больше. А пока поздравляю всех соотечественников с победой и с уникальным достижением», — сказал Гаджиев.