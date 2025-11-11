Оформил дубль: полузащитника «Динамо» дважды за выходные уличили в измене

Скандал вокруг камерунского полузащитника московского «Динамо» Николя Муми Нгамале разгорелся в минувшие выходные и быстро стал одной из самых обсуждаемых тем в российских спортивных и светских СМИ — африканский футболист после поражения в матче чемпионата России отправился в клуб, где познакомился с подругой своей девушки Ники Си, после чего изменил ей. На обвинения возлюбленной Нгамале выставил ее за дверь апартаментов в «Москва-Сити», отобрав ключи. На следующий день девушка вернулась вместе с охраной за своими вещами, где уличила динамовского полузащитника в еще одной измене.

Действующие лица

Николя Муми Нгамале — 31-летний камерунский футболист, выступающий за московское «Динамо» с сезона-2022/23 — до этого он играл за швейцарский «Янг Бойз». В «Динамо» он быстро стал ключевым игроком, но после прихода Валерия Карпина на пост главного тренера перешел в запас — в нынешнем сезоне за семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) ни забитых мячей, ни голевых передач.

25-летняя российская блогерша Ника Черемисинова (известная как Ники Си / Nikki Seey) — у нее около 500 тысяч подписчиков в социальных сетях, где она делится контентом о моде, путешествиях, отношениях и повседневной жизни. Ника — инфлюенсер из Москвы, часто сотрудничает с брендами. Она начала встречаться с футболистом этим летом.

«Я ничего не понимаю в футболе абсолютно, но постепенно учусь, потому что это большая часть его жизни. Просто знайте, что мне сейчас очень хорошо», — делилась блогерша в своем Telegram-канале.

Пара жила в элитных апартаментах в комплексе «Москва-Сити». Ника публично поддерживала Муми, критикуя Карпина за то, что тот оставлял его в запасе на матчах.

Хронология событий

Скандал вспыхнул 9 ноября 2025 года, сразу после поражения «Динамо» в домашнем матче от тольяттинского «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ, по итогам которого бело-голубые опустились на 10-е место в турнирной таблице. После проигрыша футболист отправился в ночной клуб, где встретил подругу Ники, которая давно писала ему сообщения.

По словам Ники в интервью для Sport24, Нгамале и ее подруга уединились, затем их близость переросла в интим. Ника узнала об этом от общих знакомых, которые прислали ей видео с места событий. Вернувшись домой, она устроила разборку — Муми, по ее словам, не стал отрицать измену, ответив на ее упреки фразой «Ну и что?».

Как выяснилось позже, это был не первый случай измены: подписчицы Ники начали слать ей дополнительные доказательства — фото, видео и истории о флирте Муми с моделями и фанатками. Оказалось, изменял он ей с начала отношений. Ника упомянула, что Муми даже клеился к Анне Седоковой, известной певице. После публикации Ники об измене Нгамале разозлился — он забрал у девушки ключи от апартаментов, схватил ее за волосы и силой выгнал, потребовав переехать в отель.

Ника сравнила произошедшее с унижением: «Он сказал, что я теперь никто, и чтобы я убиралась».

Девушка заявила, что зафиксировала побои и готова предоставить фотосвидетельства в рамках возможного обращения в правоохранительные органы.

На следующий день Черемисинова, не желая оставлять собственные вещи у футболиста, наняла двух охранников и ворвалась в апартаменты. Однако полуголый Нгамале в трусах сборной Камеруна пытался забаррикадироваться в комнате, не пуская бывшую девушку . После настойчивых просьб охранников Ники все же смогла попасть в помещение, где обнаружила в шкафу новую любовницу.

Видео длительностью около 37 секунд разлетелось по сети, набрав несколько тысяч просмотров.

Реакция и последствия

Главный тренер Валерий Карпин, находясь в расположении сборной России, заявил, что сохраняет с камерунцем рабочие отношения.

«Ситуация влияет на него как на футболиста. Будет ли он играть в «Динамо» после этого? Разве он играет? Иногда выходит, может, так же продолжит. У меня с ним деловые отношения, а про отношения Нгамале со мной надо спросить у него», — высказался Карпин.

Певица Анна Седокова рассказала, что Нгамале – не единственный участник «Динамо», который не верен своей партнерше. По словам певицы, один из его женатых сокомандников отправлял ей лайки и намеки в соцсетях.

«Он одновременно отправлял сальные сообщения и мне, и моей дочке! Вы вообще представляете? Это что, мы настолько не общаемся, и он такое золото, чтобы не обсудить это друг с другом? Девочки, держитесь!» — написала артистка.

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководство московского «Динамо» не должно отстранять Нгамале из клуба из-за произошедшего.

«А чего его из команды выгонять, он и так не играет. Карпин его в состав не ставит, на него не рассчитывает. Такие дела Нгамале не красят — он талантливый парень, скорость у него приличная, техника на уровне, он может помочь «Динамо», если будет стараться», — заключил ветеран.