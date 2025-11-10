На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Влияет на него как на футболиста»: Карпин отреагировал на скандал с изменой

Карпин о скандале игрока «Динамо»: разве Нгамале играет, просто иногда выходит
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, будет ли продолжать играть за «Динамо» футболист Муми Нгамале после скандала с изменами и дракой, передает Sport24.

«Ситуация влияет на него как на футболиста. Будет ли он играть в «Динамо» после этого? Разве он играет? Иногда выходит, может, так же продолжит. У меня с ним деловые отношения, а про отношения Нгамале со мной надо спросить у него», — высказался Карпин.

Карпин отметил, что знал о предыдущих нарушениях режима игроком, включая опоздания на тренировки. На вопрос о возможных дисциплинарных мерах тренер ответил: «Это вопрос к клубу».

Российский блогер Ники Си заявила о том, что нападающий московского «Динамо» Муми Нгамале применил к ней физическую силу во время конфликта в их общей съемной квартире

Нгамале, которому 31 год, в сентябре 2022 года перешел в московское «Динамо» на позицию вингера, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

Ранее футболист «Динамо» выдрал своей девушке волосы и выгнал из дома.

Футбол. Чемпионат России
