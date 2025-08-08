На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сейчас хорошо»: блогерша объявила об отношениях с африканцем из «Динамо», показав видео

Камерунский футболист московского «Динамо» Муми Нгамале начал встречаться с россиянкой — его девушкой является блогерша Ника, которая известна в соцсетях под ником NIKKI SEEY.

Об отношениях рассказала сама блогерша, опубликовавшая в социальных сетях совместное видео с футболистом. Пара вместе уже три месяца, и Ника поделилась, что они уже съехались и начали совместную жизнь.

«Я ничего не понимаю в футболе абсолютно, но постепенно учусь, потому что это большая часть его жизни. Мне не хочется много рассказывать и делиться, просто знайте, что мне сейчас очень хорошо», — поделилась блогерша в своем Telegram-канале, рассказывая про отношения с футболистом.

У блогерши, которой в ноябре 2025 года исполнится 25 лет, почти один миллион подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), а также почти полтора миллиона фанатов в TikTok.

Нгамале, которому 31 год, в сентябре 2022 года перешел в московское «Динамо» на позицию вингера, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале.

Ранее ветеран «Динамо» назвал главную проблему команды.

