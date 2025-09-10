По стопам Кокорина: против Смолова возбудили уголовное дело за драку в «Кофемании»

Полиция возбудила уголовное дело против футболиста Федора Смолова, который устроил драку в «Кофемании» и ударил в лицо бизнесмена Владимира Кузьминова, сломав ему нижнюю челюсть и стенку глазницы. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», как Смолов может избежать судимости, заплатив 20 тыс. рублей, а также предположил, что худшим наказанием для футболиста станет условный срок.

Полиция завела уголовное дело на Федора Смолова за драку в «Кофемании» — по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Футболисту грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в мае 2025 года. Смолов вступил в конфликт с двумя бизнесменами — Андреем Попелухой и Владимиром Кузьминовым — и нанес последнему удар в лицо. Это привело к перелому нижней челюсти и стенки глазницы. Бизнесмен зафиксировал побои в больнице.

Мужчина написал заявление в полицию, и правоохранительные органы сразу начали проверку, по результатам которой приняли решение возбудить уголовное дело. Источник «РИА Новости» подтвердил данную информацию.

Как Смолов может избежать судимости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что футболист может избежать судимости за драку в «Кофемании», поскольку ранее не привлекался к уголовной ответственности и имеет право запросить наказание в виде судебного штрафа.

«Если бы я представлял интересы Федора Смолова, то заявил бы ходатайство о назначении наказания в виде судебного штрафа — для лиц, которые впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести, в соответствии со статьей 76.2 Уголовного кодекса.

Если грамотно построить тактику защиты, то все закончится судебным штрафом: он заплатит примерно 20-30 тысяч рублей и не будет считаться судимым», — сказал Калинов.

Адвокат отметил, что в худшем случае футболисту может грозить условный срок.

Однако при грамотно выстроенной защите Смолов должен избежать любого серьезного наказания. Калинов уверен, что футболист может даже изменить категорию своего преступления.

«Сейчас у Смолова категория преступления средней тяжести — предусматривается наказание до трех лет лишения свободы и принудительные работы до полугода. Если бы я представлял интересы Федора, то заявил бы ходатайство об изменении категории преступления в суде — со средней тяжести на небольшую», — сказал Калинов.

Адвокат также порекомендовал Смолову предоставить документы о своей деятельности на благо общества — пожертвованиях в благотворительные фонды и детские дома.

«Каждое смягчающее обстоятельство учитывается судом. Я убежден, что Смолову в любом случае не стоит переживать. Ничего серьезного ему не грозит», — сказал Калинов.

Участвовавший в конфликте со Смоловым бизнесмен Андрей Попелуха заявил, что даже не в курсе того, что против Смолова возбудили дело.

«Я еще ничего не видел, ни с чем не ознакомился. Я не подавал заявления в полицию и претензий к Федору Смолову у меня нет», — сказал Попелуха в беседе со Sport24.

Второй бизнесмен — Владимир Кузьминов, который получил удар от Смолова и потом зафиксировал побои в больнице, — на данный момент не давал комментариев.