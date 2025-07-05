Грозит пять лет тюрьмы: Смолов устроил драку в ресторане и пытался выкупить видео

Полиция не стала заводить дело сразу после драки Смолова в «Кофемании»

Футболист Федор Смолов напал в московском ресторане на двух мужчин, которые резко высказывались о нем. Впоследствии неизвестные злоумышленники шантажировали спортсмена и требовали 20 млн рублей, чтобы удалить видео инцидента. Юрист Александр Хаминский заявил «Газете.Ru», что Смолова могут привлечь к ответственности за попытку выкупить видео, а адвокат Максим Калинов отметил, что футболисту грозят пять лет тюрьмы за нападение. Полиция не стала сразу заводить дело после конфликта, назначена проверка.

Смолов подрался в том же ресторане, где Кокорин и Мамаев

Бывший нападающий сборной России, «Краснодара», «Локомотива» и «Динамо» Федор Смолов накинулся с кулаками на двух посетителей ресторана «Кофемания» в Москве.

Инцидент произошел 28 мая в том же заведении на Никитской улице, где семь лет назад устроили драку другие футболисты — Александр Кокорин и Павел Мамаев.

По информации RT, Смолов шумно отмечал с друзьями победу «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Компания пыталась купить алкоголь, однако им отказали, поскольку было раннее утро.

Друзья начали громко спрашивать окружающих, за какие клубы они болеют.

Смолов пытался заговорить с незнакомой женщиной, но та «что-то ему ответила», и начался словесный конфликт.

Затем футболист решил загладить свою вину за доставленные неудобства и начал предлагать всем посетителям закрыть их счет. Двое мужчин отказались принимать его извинения и заявили, что могут сами за себя заплатить.

Началась перепалка, в ходе которой Смолов попытался нанести удар одному из незнакомцев, но промахнулся. Второй мужчина встал между ними и оттолкнул футболиста руками.

В ответ на это спортсмен ударил его кулаком в лицо. Мужчины не предпринимали дальнейших попыток оказать сопротивление. Смолов развернулся и покинул кафе, перед этим извинившись за драку перед другими посетителями.

«Он напал, я увернулся, а вот мой товарищ получил перелом челюсти, — рассказал один из мужчин RT. — Нам достаточно того, чтобы он извинился и оплатил лечение пострадавшему. Ломать ему жизнь не хотим».

Он подчеркнул, что сейчас ситуацию решают их адвокат и защита футболиста.

Смолова шантажировали и вымогали деньги

По информации Baza, неизвестные злоумышленники, получившие видеозапись конфликта из «Кофемании», начали угрожать Смолову и требовать крупные суммы в обмен на то, что не будут распространять материал.

Сначала вымогатели требовали 1 млн, затем 3 млн, и в итоге сумма выросла до 20 млн. Футболист понял, что вести переговоры бессмысленно, и отказался что-либо выплачивать. В итоге видео было опубликовано.

Смолову грозят пять лет тюрьмы

Известный адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Смолова можно привлечь к уголовной ответственности за нападение в кафе.

«Ему грозит уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью по статье 115 Уголовного кодекса (до двух лет лишения свободы) или средней тяжести по статье 112 Уголовного кодекса (до пяти лет). Тяжесть вреда здоровью определит судебно-медицинское исследование, а в дальнейшем экспертиза. Однозначно состав преступления имеется», — подчеркнул Калинов.

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Другой юрист — Александр Хаминский — рассказал «Газете.Ru», что в тюрьму могут попасть и вымогатели, которые шантажировали Смолова.

Их действия подпадают под две уголовные статьи — 163 («Вымогательство»), что наказывается лишением свободы до семи лет и штрафом до 500 тыс. рублей, а также под часть 2 статьи 294 («Воспрепятствование следствию), за что можно получить арест до шести месяцев.

Хаминский отметил, что Смолов также может понести ответственность, если он действительно пытался выкупить видео у злоумышленников.

«При попытке выкупить видео, которое может оказаться главной уликой для возбуждения дела, ему грозит привлечение к уголовной ответственности по части 2 статьи 294 УК РФ — до шести месяцев ареста», — сказал адвокат.

Хаминский отметил, что уголовное дело могут возбудить из-за появления видео в интернете.

«Хотя сейчас уголовное производство отсутствует, видеозапись является ключевым доказательством. Ее появление в сети и попытка монетизации создают новые юридические риски как для шантажистов, так и для Смолова», — подытожил адвокат.

Смолов извинился за драку

По информации Telegram-канала 112, в конфликте с футболистом участвовали московские предприниматели Андрей Попелуха и Владимир Кузьминов, который в итоге получил удар в челюсть. Побои были зафиксированы в больнице.

При этом Попелуха заявил, что они больше не имеют претензий к Смолову. Футболист принес извинения через своего адвоката.

«Уголовное дело? Это происходит автоматически после обращения в больницу. Не знаю, насколько Федор богат, кто и что у него вымогал, но для нашего коллектива 2-3 млн рублей — это небольшая сумма. Не те деньги, ради которых стоит подставляться. Извинитесь, вылечите человека, компенсируйте — денег никто не просит», — сказал Попелуха «СЭ».

Полиция сначала отказалась возбуждать уголовное дело, но теперь проводит проверку

В пресс-службе ГУ МВД России объяснили, что не стали возбуждать уголовное дело сразу после инцидента из-за ограниченных сроков рассмотрения материалов, сборов необходимых документов и установления обстоятельств произошедшего.

Однако проверка всех обстоятельств конфликта все еще продолжается. Окончательное решение примут по ее результатам.

По информации ТАСС, полиция также проверяет данные о возможном вымогательстве денег у Смолова.

Кокорин и Мамаев получили за подобную драку тюремный срок

Другие футболисты — Александр Кокорин и Павел Мамаев — не смогли избежать уголовной ответственности за драку в кафе.

Тогда пострадавшими оказались чиновник Минпромторга Денис Пак и занимавший пост гендиректора научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев были признаны виновными по статьям 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса России и приговорены к заключению в колонии общего режима.

Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а Мамаев — 1 год и 5 месяцев. Оба вышли на свободу по УДО за примерное поведение.