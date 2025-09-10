На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат заявил, что Смолову грозит условный срок за драку в «Кофемании»

Адвокат Калинов считает, что в худшем случае Смолову грозит условный срок
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», как Федор Смолов может избежать реального срока за драку в «Кофемании», несмотря на заведенное против него уголовное дело.

«Сейчас у Смолова категория преступления средней тяжести — предусматривается наказание до трех лет лишения свободы и принудительные работы до полугода. Если бы я представлял интересы Федора, то заявил бы ходатайство об изменении категории преступления в суде — со средней тяжести на небольшую, — отметил Калинов. — Также я рекомендовал бы Федору полностью возместить ущерб потерпевшему, предоставить побольше положительных документов — возможно, пожертвования в благотворительные фонды, детские дома. Каждое смягчающее обстоятельство учитывается судом».

Адвокат считает, что Смолову удастся избежать реального срока за решеткой. Самым худшим наказанием станет судимость и условный срок.

«Если не выполнить все эти действия, то теоретически Смолову может грозить условный срок», — отметил Калинов.

Однако адвокат убежден, что при грамотной тактике защиты избежать судимости будет «очень легко».

Ранее адвокат раскрыл, как Смолов может заплатить 20 тысяч и избежать судимости за драку.

Футбол. Чемпионат России
