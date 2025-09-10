Адвокат раскрыл, как Смолов может заплатить 20 тысяч и избежать судимости за драку

Адвокат Калинов: Смолов может заплатить штраф и избежать судимости за драку

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал «Газете.Ru», как Федор Смолов может избежать судимости по уголовному делу за драку в «Кофемании».

«Если бы я представлял интересы Федора Смолова, то заявил бы ходатайство о назначении наказания в виде судебного штрафа — для лиц, которые впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести, в соответствии со статьей 76.2 Уголовного кодекса.

Учитывая, что Смолов ранее к уголовной ответственности не привлекался, то применить такое возможно, если он признает вину, возместит ущерб и будет сотрудничать со следствием.

Если грамотно построить тактику защиты, то все закончится судебным штрафом: он заплатит примерно 20—30 тысяч рублей и не будет считаться судимым», — сказал Калинов.

Адвокат отметил, что в самом худшем случае, если защита Смолова не подаст ходатайство о назначении наказания в виде судебного штрафа, футболисту может грозить условный срок.

«Я убежден, что Смолову в любом случае не стоит переживать. Ничего серьезного ему не грозит», — сказал Калинов.

