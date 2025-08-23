«Андреева спокойно навяжет борьбу Соболенко»: интервью теннисистки Петровой о US Open

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала в интервью «Газете.Ru», почему Карен Хачанов должен выступить лучше всех россиян на US Open, что случилось с карьерой Даниила Медведева и как Мирра Андреева сможет навязать серьезную конкуренцию Арине Соболенко. Также спортсменка рассказала о собственной школе тенниса и поиске талантов в регионах.

«Из наших теннисистов Хачанов выглядит самым надежным и стабильным»

— В основную сетку US Open попали девятая ракетка мира Карен Хачанов, Даниил Медведев (13-я), Андрей Рублев (15-я) и Роман Сафиуллин (90-я). На данный момент Хачанов является самым сильным теннисистом России. Выступит ли он лучше остальных россиян на US Open?

— Мне кажется, что Хачанов может сыграть лучше всех россиян на US Open. У него этот сезон проходит очень хорошо: наиграл большое количество матчей и благодаря этому приобрел уверенность. Его последний турнир в Канаде говорит о том, что он действительно показывает хороший теннис и должен пройти дальше всех по сетке (Хачанов дошел в Торонто до финала, где взял первый сет у Бена Шелтона, но затем уступил. — «Газета.Ru»).

Из наших теннисистов Карен сейчас выглядит самым надежным и стабильным. Взлет в топ-10 мирового рейтинга должен придать ему уверенности. Главное для Карена сейчас — это восстановиться после небольшой травмы, из-за которой он снялся с турнира в Цинциннати, а также как следует отдохнуть.

— На прошлом US Open лучший результат среди россиян показал Даниил Медведев, который дошел до четвертьфинала, где проиграл Синнеру. На ваш взгляд, сможет ли Медведев повторить этот результат в этом году?

— Хотелось бы в это верить. У Дани есть все, чтобы доходить хотя бы до четвертьфинала на турнирах «Большого шлема», а потом уже стараться навязать борьбу лучшим игрокам мира. Но у меня есть сомнения.

Я думала, что после Уимблдона Медведев выйдет на свое любимое покрытие — «хард» — и начнет реанимировать свою игру, однако этого не произошло.

Даниил продолжал вылетать во вторых, третьих кругах. Так что надежды на этот US Open лучше не возлагать. Во вторую неделю турнира он должен попасть, но сможет ли навязать борьбу игрокам из топ-10, я не знаю.

— Как вы думаете, в чем причина такого затяжного кризиса Даниила? И почему тренерский штаб никак не может устранить эту причину?

— А может быть, здесь причина не в тренерском штабе, а в самом Дане? Мы же не можем забраться к нему в голову и понять, какие у него сейчас приоритеты, чего он хочет. Показывать такие результаты и вылетать в первых кругах — это очень бьет по самолюбию игрока его уровня. Топовые теннисисты обычно быстро реанимируют карьеру, «возвращаются к доске»: расписывают все нюансы и пытаются найти причину проблем. Складывается впечатление, будто Даня пустил свою теннисную карьеру на самотек.

close Francis Mascarenhas/Reuters

«Если Джокович не будет затягивать свои матчи до пяти сетов, то у него появятся шансы»

— Действующим чемпионом US Open является Янник Синнер. Насколько сложно ему будет защитить этот титул? Кто будут его основными конкурентами?

— На протяжении последних турниров мы видим, что главным конкурентом Синнера является Карлос Алькарас, который приближается к нему в рейтинге. Если Янник хочет завершить этот сезон первой ракеткой мира, ему нужно подтверждать свое звание чемпиона US Open и побеждать на турнире.

Пока у Синнера все складывается хорошо. Единственное — у него было недомогание в Цинциннати (итальянец сильно страдал из-за жары и не смог закончить финальный матч против Алькараса. — «Газета.Ru»). Там повлияли погодные условия. Но на турнире «Большого шлема» у теннисистов есть промежуточный день, когда можно восстановиться. Я думаю, что у Синнера есть все шансы повторить свой прошлогодний результат.

— Карлос Алькарас, Александр Зверев, Тейлор Фритц — какого выступления ожидаете от этих теннисистов на US Open?

— Покрытие «хард» очень хорошо подходит под стиль игры этих теннисистов. На «харде» они выигрывали крупные турниры и доходили до финальных стадий «Большого шлема», поэтому эта тройка будет очень комфортно себя чувствовать. Тейлор Фритц — любимчик американской публики, сейчас он находится в погоне за своим первым титулом «Большого шлема».

Александр Зверев также стремится завоевать свой первый «Большой шлем».

У Карлоса Алькараса немного иные приоритеты: если он хорошо проведет конец года, то может стать первой ракеткой мира.

Это вполне возможно: он находится в хорошей форме и часто выигрывает турниры.

Нас ждет очень интересный US Open — будет много борьбы. Как правило, турниры «Большого шлема» сопровождаются сенсациями в первых кругах, за чем будет интересно наблюдать. Затем мы будем следить за противостоянием трех-четырех сильнейших игроков. Хотелось бы, чтобы туда добавился кто-то из россиян.

— 38-летний Новак Джокович в последний раз брал US Open в 2023 году. Как оцениваете его шансы побороться за титул сейчас?

— Джокович очень хорошо смотрелся на Уимблдоне до того, как получил неприятную травму. Видимо, сейчас он распределяет свои силы так, чтобы быть самым свежим на «Больших шлемах».

Если Новак не будет затягивать свои матчи до пяти сетов, то у него появятся шансы побороться за последний «Большой шлем» в этом году.

Это было бы очень интересно, ярко и здорово для мирового тенниса: Джокович мог бы поднять игру на совершенно другой уровень. Кроме того, это позволило бы Новаку еще больше оторваться от остальных теннисных легенд по количеству трофеев «Большого шлема» (сейчас на счету сербского теннисиста — рекордные 24 титула. — «Газета.Ru») — и он установил бы новые рекорды. Посмотрим, даст молодежь Джоковичу такую возможность или нет.

close Edgar Su/Reuters

«В скором времени команда Мирры Андреевой задумается о победе на турнире «Большого шлема»

— Сразу 12 россиянок выступят на US Open — 2025. Сильнейшей из них является пятая ракетка мира — 18-летняя Мирра Андреева. Ее лучший результат на US Open — проход во 2-й раунд. Насколько Мирра способна улучшить этот результат сейчас?

— Мирра вполне может дойти до четвертьфинала: она уже туда добиралась (на Уимблдоне в этом году. — «Газета.Ru») и комфортно себя чувствовала. Будучи сеяной из первой восьмерки, она не должна встретиться с фаворитками US Open до четвертьфинала.

— На ваш взгляд, может ли Мирра стать первой ракеткой мира в ближайший год?

— Следующий год я бы не рассматривала. Мирре пока нужно закрепиться там, где она сейчас находится. Получить уверенность в том, что она может на каждом турнире доходить до стадии четвертьфинала или полуфинала.

Сейчас Мирра движется от турнира к турниру, но акцента на том, чтобы выйти на свой пик карьеры, я пока не вижу. У Мирры все идет своим чередом, с каждым годом виден прогресс. Я уверена, что в скором времени ее команда задумается о победе на турнире «Большого шлема».

— Можно ли ожидать борьбы за титул в парах в исполнении Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер?

— Сейчас уже можно. Они хорошо сыгрались и одерживали победы над топовыми парами. Почему бы не выиграть последний турнир «Большого шлема» в этом году и не поднять себе настроение на оставшиеся турниры сезона?

close Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер Violeta Santos Moura/Reuters

— Также в турнире примут участие Екатерина Александрова (14-я ракетка мира), Людмила Самсонова (19), Вероника Кудерметова (26), Анна Калинская (31), Анастасия Павлюченкова (44), Анастасия Потапова (45), Полина Кудерметова (64), Камилла Рахимова (68), Анна Блинкова (78) и Анастасия Захарова (100). Кто из них имеет наибольшие шансы пробиться на позднюю стадию турнира?

— Я могу выделить Веронику Кудерметову, которая очень успешно сыграла на прошлой неделе и дошла до полуфинала в Цинциннати, что придаст ей уверенности перед US Open. Хорошо может сыграть Людмила Самсонова: она любит быструю игру. Если будет теплая погода, то она сможет показать свой любимый теннис.

Анна Калинская неплохо смотрелась на предыдущих турнирах. К тому же ей помогает эмоционально восстановиться ее прелестная собака Белла (маленькая такса бежит через весь корт и бросается в объятья Калинской, как только завершается матч. Организаторы турнира в Вашингтоне даже оформили Белле аккредитацию на турнир и выделили отдельный стул, чтобы она могла комфортно смотреть матчи Калинской. — «Газета.Ru»).

Также хочу отметить Екатерину Александрову и Диану Шнайдер, которые дошли до полуфинала турнира в Монтеррее. Это говорит о том, что они тоже подходят в хорошей игровой форме к US Open и могут показать там хорошие результаты.

Очень хочется, чтобы как можно больше россиянок прошли во вторую неделю US Open и, может быть, даже дошли до финальных стадий.

«Винус Уильямс будет сложно пройти дальше первого круга»

— Действующей чемпионкой US Open является Арина Соболенко. Кто может навязать ей серьезную конкуренцию за титул?

— Ига Швентек опять нашла свою игру, вернулась в хорошую физическую форму и отличное ментальное состояние. Она взрослеет и становится опытнее. Думаю, Ига станет одной из главных конкуренток Соболенко за титул US Open.

Также не будем забывать про американок: они любят играть перед своей публикой, которая заряжает их эмоциями. Поэтому можно ожидать хорошего результата от Коко Гауфф.

Нужно обратить внимание и на молодых: 18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко вполне может совершить сенсацию (девушка уже занимает 24-ю строчку мирового рейтинга. — «Газета.Ru»).

Мирра Андреева — это сейчас совсем другой игрок. Если она попадет на Арину Соболенко, то спокойно навяжет ей борьбу.

Кроме того, итальянская теннисистка Жасмин Паолини очень хорошо тащит мячи, держит ритм и может навязать серьезную конкуренцию Соболенко.

— Как далеко по сетке сможет зайти легенда тенниса Винус Уильямс, которая получила wild card на этот турнир?

— Винус попала на 12-ю ракетку мира Каролину Мухову, так что пройти дальше первого круга будет сложно — в ее возрасте и с ее физическими кондициями.

— Винус 45 лет. Она самая возрастная участница US Open с 1981 года. Можно ли назвать героизмом ее выступление на турнирах «Большого шлема» в таком возрасте?

— Это в первую очередь любовь к своему виду спорта: Винус никак не может отпустить теннис и открыть новую главу в своей жизни. Значит, ей это доставляет удовольствие. Может, она действительно хочет побить какие-то новые рекорды. Но мне кажется, что обойти Мартину Навратилову по возрастным параметрам и количеству побед будет очень сложно (Навратилова стала самым возрастным победителем турнира «Большого шлема», в 49 лет выиграв US Open в смешанном парном разряде; также она выиграла 167 турниров в одиночном и 177 турниров в парном разряде — эти достижения являются абсолютным рекордом всех времен для мужчин и женщин. — «Газета.Ru»).

close Aaron Doster-Imagn Images/Reuters

«Шестилетняя Маргарита — самая юная моя воспитанница, но уже сейчас подает большие надежды»

— На ПМЭФ вы совместно с Федерацией тенниса России презентовали свой новый проект по поиску талантливых спортсменов в регионах — Кубок Надежды. В чем его основная цель?

— Главная задача проекта «Кубок Надежды» — селекция талантливых детей из разных регионов. Участие в нем открывает для перспективных детей дорогу в профессиональный спорт. В будущем они смогут достойно представлять Россию на международной арене.

Проект проводится совместно с Федерацией тенниса России при информационной поддержке Министерства спорта РФ. Хочу поблагодарить министра спорта РФ Михаила Владимировича Дегтярева и президента ФТР Шамиля Анвяровича Тарпищева за сотрудничество и поддержку. Отдельные слова благодарности вице-президенту ФТР Владимиру Александровичу Лазареву за развитие детского теннисного спорта в нашей стране.

Первый мастер-класс пройдет 3 сентября во Владивостоке в рамках юбилейного Восточного экономического форума. Следующий запланирован в Тольятти в преддверии форума «Россия — спортивная держава».

Дети с высоким спортивным потенциалом, которых мы отберем в ходе мастер-классов, смогут приехать ко мне на серию занятий в Москву. Также в течение учебного года я буду давать им советы как ментор, помогать выстраивать тренировочный и турнирный график.

— Как сейчас дела у вашей школы большого тенниса и ваших учеников?

— В филиале в Елабуге совсем недавно завершились двухнедельные сборы. Интенсивная программа позволила каждому его участнику значительно улучшить свои навыки и физическую форму. В этом году мы открыли летние корты, а в следующем планируем построить еще два крытых. В одном из детских садиков сформировали теннисную группу для малышей. Когда я приехала на сборы, совсем маленькие дети вышли встречать меня в футболках с моей фотографией. Это было так трогательно!

close Воспитанники детского сада «Созведие», будущие ученики Надежды Петровой Личный архив Надежды Петровой

В Москве в сентябре проведем несколько открытых уроков — начинаем набор детских групп от шести лет и старше. Планы на новый учебный год грандиозные, мы движемся вперед — к новым вершинам.

— Кто из ваших учеников может стать следующей юной звездой российского тенниса, как Мирра Андреева?

— Среди моих воспитанников выделяется девочка из Набережных Челнов — Маргарита Климова, которая тренируется в филиале в Елабуге. В конце года ей только исполнится семь лет. Маргарита — самая юная моя воспитанница, но уже сейчас подает большие надежды.

close Теннисистка Надежда Петрова с ученицами Маргаритой Климовой и Вероникой Красовской Личный архив Надежды Петровой

Отдельно могу отметить также и мою ученицу Милану Харламову, которая давно успешно выступает на российских и международных соревнованиях. У нас много детей с высоким потенциалом.