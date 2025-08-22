Даниил Медведев попал в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира

Российский теннисист Даниил Медведев занял десятое место в списке самых высокооплачиваемых теннисистов мира за последние 12 месяцев по версии Forbes, передает «Чемпионат».

Россиянин за последние 12 месяцев заработал $14,3 млн. Возглавил рейтинг испанец Карлос Алькарас ($48,3 млн), второе место занял итальянец Янник Синнер ($47,3 млн), замкнула тройку американка Кори Гауфф $37,2 млн). Белоруска Арина Соболенко заняла пятое место ($27,4 млн).

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее Медведев пригрозил бойкотом матчей.