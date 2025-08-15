«Уйти нельзя остаться»: уживутся ли в «ПСЖ» россиянин Сафонов и украинец Забарный

Французский «ПСЖ» закрыл на текущей неделе сделку по покупке украинского защитника Ильи Забарного, чья стоимость трансфера из английского «Борнмута» составила €63 млн. На фоне этой покупки, а также перехода вратаря Люки Шевалье встал вопрос о будущем в парижском клубе российского голкипера Матвея Сафонова, которому предстоит не только вновь навязывать борьбу за место в основном составе команды, но и стать участником непростой дилеммы — смогут ли российский вратарь и украинский защитник взаимодействовать вместе на футбольном поле.

Забарный и Сафонов уже тренируются вместе

Официально Илья Забарный подписал пятилетний контракт с парижанами 12 августа. Уже на следующий день украинец вместе с командой праздновал победу в матче за Суперкубок Европы против лондонского «Тоттенхэма». Воспитанник киевского «Динамо» не был включен в заявку на игру, однако золотую медаль все же получил — капитан «ПСЖ» Маркиньос вручил свою награду новичку.

Перед победным матчем Забарный пробежал через традиционный коридор новичка, где получил несколько шутливых пинков от новых одноклубников — в том числе и от Сафонова.

Чем могут помочь «ПСЖ» Сафонов и Забарный?

Французский клуб сейчас располагает достаточно глубоким составом защитников, где Илья Забарный может претендовать на место в центре обороны. Ожидается, что в перспективе 22-летний Забарный займет место 31-летнего Маркиньоса в стартовом составе, однако благодаря успешному опыту игры в Английской премьер-лиге (АПЛ), где за два сезона из возможных 76 матчей украинец сыграл 73, не исключен вариант, при котором он сразу пропишется в основе.

Матвей Сафонов — один из основных вратарей команды и конкурирует за место в стартовом составе. В сезоне-2024/25 воспитанник академии «Краснодара» чаще оказывался на лавке — главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике в ключевых матчах доверял место в воротах итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме. Несмотря на это, во всех турнирах в прошлом сезоне Сафонов успел сыграть 17 матчей, внеся большой вклад в завоевание четырех трофеев.

В новом сезоне пути Доннаруммы и «ПСЖ» разошлись — голкипер отказался переподписывать контракт на условиях клуба, а тот решил продать 26-летнего итальянца, чтобы не позволить уйти тому бесплатно в следующем году в статусе свободного агента.

На место Доннаруммы из «Лилля» был приглашен Люка Шевалье — француз дебютировал в матче за Суперкубок УЕФА, где допустил ошибку при втором голе.

Не исключено, что она повлияет на решение Луиса Энрике выпустить Матвея Сафонова в старте на матч первого тура Лиги 1.

На данный момент Илья Забарный может представляться более значимым активом для «ПСЖ» по нескольким причинам: более высокой трансферной стоимости (Сафонов переехал в Париж из «Краснодара» за €20 млн), отсутствию прямых альтернатив на его позиции и его стратегической важности для оборонительной линии. Однако это не означает, что Сафонов теряет свою ценность — он остается качественным вратарем, способным выгрызть место в основе столичной команды.

Сафонов решил никуда не уходить, тренер «ПСЖ очень ценит Матвея

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что сам по себе факт приезда в парижскую команду Забарного не означает ничего для Матвея Сафонова.

«В Европе сейчас, к сожалению, есть массовый психоз по поводу Украины и России. Хотя спорт и политика должны быть разными вещами, возможно все. Но логики в том, что приход украинца означает уход россиянина, нет», — заявил Червиченко «Советскому спорту».

Текущая ситуация никак не смущает российского вратаря — по информации L'Équipe, после покупки Люка Шевалье руководство «ПСЖ» хотело уговорить Сафонова покинуть клуб, но он отказался уходить.

Парижане предлагали Сафонову различные варианты трудоустройства, включая годичную аренду в иной клуб, на что тот не пошел.

Воспитанник «Краснодара» считает, что его адаптация прошла успешно, ему нравится город, и он подучил французский язык.

После победной игры против «Тоттенхэма» главный тренер парижан Луис Энрике отдал должное Сафонову, несмотря на то, что не выпустил того в составе.

«Я очень доволен тем, как Люка Шевалье закончил матч. Это важно для него. Он проявил характер и индивидуальность. Я доволен его выступлением и присутствием Сафонова, он тоже помог. Мы на правильном пути, мы постоянно совершенствуемся. И я думаю, что мы будем становиться лучше по ходу сезона», — заявил испанец.

Первая игра нового сезона чемпионата для «ПСЖ» пройдет 17 августа — парижане отправятся на выезд в Нант. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.