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Восьмикратный чемпион мира погиб в аварии с двумя грузовиками под Уфой

Чемпион мира по мотогонкам Красников погиб в ДТП с двумя грузовиками в Башкирии
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Сергей Бобылев/ТАСС

Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии в Кушнаренковском районе Башкирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта региона Руслан Хабибов.

«Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачете, 12-кратного чемпиона мира в командном зачете, многократного чемпиона и обладателя Кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова», — написал Хабибов.

Красников попал в ДТП ночью 16 июня на 69-м км трассы Р-240 на подъезде к трассе М-12 «Восток». Его автомобиль столкнулся с двумя грузовиками, спортсмен погиб на месте еще до приезда скорой помощи. Обстоятельства произошедшей аварии сейчас выясняются.

Впервые на официальные соревнования гонщик, который родился в 1985 году, вышел в сезоне-1999/2000 в команде «Торпедо-ШААЗ», а через год стал участником «Башкортостана». Красников восемь раз становился чемпионом мира в личном зачете и 12 раз — в командном. Несколько раз он становился победителем и призером Кубке России.

Гонщик соревновался на протяжении 23 лет и объявил о завершении карьеры только в 2023 году.

Ранее трехкратный чемпион СССР по теннису скончался в 77 лет.

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