Женился 10 дней назад: знаменитый футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП

Знаменитый нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП спустя 10 дней после свадьбы. У 28-летнего футболиста остались трое детей. Вместе с ним в машине находился его брат — профессиональный футболист Андре Силва, который также не выжил. Причиной ДТП стала лопнувшая шина: автомобиль Диогу Жоты перевернулся и загорелся. Свои соболезнования уже выразил Криштиану Роналду.

Как погиб футболист «Ливерпуля» Диогу Жота

О смертельной аварии сообщило испанское издание Marca. 28-летний Диогу Жота находился в машине со своим братом, 25-летним Андре Силвой — также профессиональным футболистом, выступавшим во второй лиге Португалии за «Пенафиэл».

ДТП произошло в ночь на четверг, в 00:40 по московскому времени, на 65-м километре трассы А-52 на западе Испании. Местные СМИ уточняют, что автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и загорелся. Прибывшие на место экстренные службы потушили пламя, но спасти футболистов не смогли — оба погибли на месте.

Причиной аварии стала лопнувшая шина. Lamborghini, в которой находились Жота и его брат, пыталась обогнать другую машину на большой скорости. После пожара опознать жертв ДТП смогли только по номерам автомобиля.

Женился 10 дней назад

Трагичности случившемуся придает тот факт, что Диогу Жота ушел из жизни всего спустя 10 дней после собственной свадьбы. Еще накануне аварии он выкладывал в соцсетях фотографии с торжества. Игрок женился на Руте Кардозо — они были знакомы со школы, а встречались с 2013 года. У пары осталось трое детей — два сына и дочь.

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«Ливерпуль» подтвердил новость о гибели футболиста.

«Клуб проинформирован о гибели 28-летнего футболиста в ДТП в Испании вместе с его братом Андре. «Ливерпуль» сейчас воздержится от комментариев и просит уважать частную жизнь семьи Диогу и Андре, их друзей, партнеров по команде, сотрудников клуба в связи с этой невообразимой утратой. Мы будем оказывать им полную поддержку», — говорится в заявлении «красных».

Брат Диогу Жоты — воспитанник «Порту» Андре Силва — не был таким же знаменитым, как нападающий «Ливерпуля», однако успел провести на профессиональном уровне четыре сезона, выступая за португальские клубы «Гондомар» и «Пенафиел». Кроме того, на молодежном уровне он поиграл за «Фамаликан», «Боавишту», «Падроэнсе» и «Пасуш де Феррейра».

Португальская федерация футбола выразила соболезнования в связи с гибелью братьев.

«Мы опустошены известием о гибели Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в Испании. Диогу Жота — гораздо больше, чем просто игрок, проведший почти 50 матчей за национальную команду. Необыкновенный человек, уважаемый и партнерами, и соперниками. Федерация футбола Португалии уже попросила УЕФА организовать минуту молчания в четверг перед матчем нашей сборной с Испанией на женском чемпионате Европы. Мы потеряли двух чемпионов. Гибель Диогу и Андре Силвы — это невосполнимые утраты для португальского футбола. Мы будем делать все, чтобы каждый день чтить их наследие», — говорится в заявлении.

Карьера Диогу Жоты

Нападающий дебютировал в профессиональном футболе в составе команды «Пасуш де Феррейра» в 2014 году. Два года спустя он перешел в «Атлетико Мадрид», но не провел за испанскую команду ни одного матча: для получения игровой практики Жота был отдан в аренду «Порту».

В Англию футболист перебрался в 2017 году, став игроком «Вулверхэмптона». Сначала — на правах аренды, а год спустя Диогу подписал с «волками» уже полноценный контракт.

Но главный клуб в его карьере был впереди: в 2020 году португалец присоединился к «Ливерпулю».

И именно с «красными» он добился наибольших успехов на клубном уровне, став чемпионом Англии, выиграв национальный Кубок и два раза завоевав Кубок Футбольной лиги. На его счету 163 матча за команду во всех турнирах и 63 гола.

Контракт Жоты с «Ливерпулем» действовал до лета 2027 года, а его стоимость на трансферном рынке оценивалась в €40 млн.

За сборную Португалии Жота провел 46 игр и забил 14 мячей. В составе национальной команды он стал двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

Роналду выиграл Лигу наций: Португалия по пенальти победила Испанию Сборная Португалии победила команду Испании в финале Лиги наций в серии пенальти — 2:2 (5:3)... 09 июня 15:23

Свой последний титул в карьере Жота завоевал 9 июня 2025 года, когда сборная Португалии обыграла в финальном матче Лиги наций действующих чемпионов Европы — испанцев. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2, а в серии пенальти португальцы оказались хладнокровнее — 5:3.

Жота вышел на поле в дополнительное время и помог команде сохранить нужный счет до серии пенальти.

Партнер Жоты по сборной Португалии — Криштиану Роналду — выразил свои соболезнования.

«Это какая-то бессмыслица. Ведь только что мы были вместе в расположении сборной, только что ты сыграл свою свадьбу. Я выражаю соболезнования твоей семье, жене, детям и желаю им оставаться сильными. Я знаю, что ты всегда будешь рядом с ними. Мы будем скучать по тебе», — написать Роналду в соцсетях.

Жота также был профессиональным киберспортсменом — он на высоком уровне играл в FIFA. Нападающему удавалось совмещать два разных спортивных пути и оставаться отличным семьянином, воспитывая троих детей.

«Так здорово быть живым. Я просто хочу жить своей жизнью и быть счастливым», — говорил Жота в интервью The Athletic.