Трагедия в горах: легенда биатлона пропала после камнепада

Легендарная биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана, когда пыталась подняться на пик Лайла высотой 6141 метр. Двукратная олимпийская чемпионка получила серьезные травмы. Спасатели до сих пор не могут до нее добраться. Комментатор Дмитрий Губерниев заявил в беседе с «Газетой.Ru», что Дальмайер очень опытная альпинистка, и признался, что молится за ее жизнь.

Дальмайер попала под камнепад и уже сутки не выходит на связь

Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер отправилась в Пакистан для восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум — на высоту 6141 метра.

Спортсменка решила подняться в альпийском стиле — быстро и при минимальном использовании альпинистского снаряжения. Дальмайер обладала необходимым опытом для того, чтобы пойти на такой риск: она является сертифицированным горным гидом, а также действующим членом горноспасательной службы. Кроме того, ее сопровождала опытная напарница.

Однако от роковых случайностей в горах не застрахован никто. По информации немецкого портала ZDF, около полудня в день восхождения — 28 июля — в горах сошел сильный камнепад, когда Дальмайер находилась на высоте 5700 метров.

Ее напарнице удалось избежать значительных повреждений, а вот биатлонистке не повезло: она попала под град камней и получила очень серьезные травмы. Напарница сразу вызвала спасателей, но из-за сложных условий в горах им до сих пор не удалось добраться до пострадавшей.

«Из-за удаленности района спасательный вертолет смог прибыть на место происшествия только утром 29 июля», — говорится в материале.

Служба спасения совершила облет территории.

Олимпийская чемпионка не выходит на связь и не подает признаков жизни, хотя прошли уже сутки после камнепада.

Спасательная операция продолжается. До Дальмайер пытаются добраться опытные альпинисты из разных стран, которые оказались в данный момент в Пакистане. Ее напарница все еще совершает спуск в сопровождении других альпинистов.

Представители Дальмайер попросили общественность воздержаться от вопросов и уважать частную жизнь ее родственников «в этой стрессовой ситуации».

Дмитрий Губерниев помолился за жизнь Лауры Дальмайер

Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что у Дальмайер большой опыт восхождений и она покоряла Эльбрус. Он выразил надежду, что биатлонистка вернется живой.

«Лаура Дальмайер влюблена в горы. Она альпинистка высокого уровня, совершала массу восхождений, в том числе на Эльбрус. Походы в горы она культивировала с самого детства — даже не она сама, а ее родители. Очень надеюсь, что с ней все нормально. Я очень переживаю. Мы с ней прекрасно знакомы, она оставила огромный след в моей жизни и в мировом спорте. Молюсь, чтобы с ней все было в порядке», — сказал Губерниев.

Гениальная Дальмайер выиграла в биатлоне все и завершила карьеру в 25 лет

Лаура Дальмайер — живая легенда мирового спорта. Она стала единственной биатлонисткой в истории, которая завоевала медали во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд — в Холменколлене-2016 и Хохфильцене-2017.

Также она стала одной из двух биатлонисток в мире (наряду с Марте Олсбю-Ройселанн), которая смогла взять пять золотых медалей на одном чемпионате мира — в 2017 году.

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На Играх в Пхенчхане — 2018 Дальмайер стала двукратной олимпийской чемпионкой, победив в спринте и гонке преследования, а также взяла бронзовую медаль в индивидуальной гонке.

Спустя год биатлонистка объявила о завершении карьеры в 25 лет: у нее больше не осталось мотивации.