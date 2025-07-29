Трагедия в горах: легенда биатлона пропала после камнепада

Дальмайер попала под камнепад и уже сутки не выходит на связь
Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер отправилась в Пакистан для восхождения на пик Лайла в горной системе Каракорум — на высоту 6141 метра.
Спортсменка решила подняться в альпийском стиле — быстро и при минимальном использовании альпинистского снаряжения. Дальмайер обладала необходимым опытом для того, чтобы пойти на такой риск: она является сертифицированным горным гидом, а также действующим членом горноспасательной службы. Кроме того, ее сопровождала опытная напарница.
Однако от роковых случайностей в горах не застрахован никто. По информации немецкого портала ZDF, около полудня в день восхождения — 28 июля — в горах сошел сильный камнепад, когда Дальмайер находилась на высоте 5700 метров.
Ее напарнице удалось избежать значительных повреждений, а вот биатлонистке не повезло: она попала под град камней и получила очень серьезные травмы. Напарница сразу вызвала спасателей, но из-за сложных условий в горах им до сих пор не удалось добраться до пострадавшей.
«Из-за удаленности района спасательный вертолет смог прибыть на место происшествия только утром 29 июля», — говорится в материале.
Служба спасения совершила облет территории.
Олимпийская чемпионка не выходит на связь и не подает признаков жизни, хотя прошли уже сутки после камнепада.
Спасательная операция продолжается. До Дальмайер пытаются добраться опытные альпинисты из разных стран, которые оказались в данный момент в Пакистане. Ее напарница все еще совершает спуск в сопровождении других альпинистов.
Представители Дальмайер попросили общественность воздержаться от вопросов и уважать частную жизнь ее родственников «в этой стрессовой ситуации».
Дмитрий Губерниев помолился за жизнь Лауры Дальмайер
Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что у Дальмайер большой опыт восхождений и она покоряла Эльбрус. Он выразил надежду, что биатлонистка вернется живой.
«Лаура Дальмайер влюблена в горы. Она альпинистка высокого уровня, совершала массу восхождений, в том числе на Эльбрус. Походы в горы она культивировала с самого детства — даже не она сама, а ее родители. Очень надеюсь, что с ней все нормально. Я очень переживаю. Мы с ней прекрасно знакомы, она оставила огромный след в моей жизни и в мировом спорте. Молюсь, чтобы с ней все было в порядке», — сказал Губерниев.
Гениальная Дальмайер выиграла в биатлоне все и завершила карьеру в 25 лет
Лаура Дальмайер — живая легенда мирового спорта. Она стала единственной биатлонисткой в истории, которая завоевала медали во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд — в Холменколлене-2016 и Хохфильцене-2017.
Также она стала одной из двух биатлонисток в мире (наряду с Марте Олсбю-Ройселанн), которая смогла взять пять золотых медалей на одном чемпионате мира — в 2017 году.
На Играх в Пхенчхане — 2018 Дальмайер стала двукратной олимпийской чемпионкой, победив в спринте и гонке преследования, а также взяла бронзовую медаль в индивидуальной гонке.
Спустя год биатлонистка объявила о завершении карьеры в 25 лет: у нее больше не осталось мотивации.