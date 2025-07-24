Скандал в академии Плющенко: его обвиняют в разрушении карьеры 13-летней фигуристки

Мать 13-летней фигуристки Елены Костылевой Ирина считает, что тренер, олимпийский чемпион Евгений Плющенко, виноват в травмах ее дочери. Она утверждает, что спортсменке дают несоразмерные нагрузки. При этом в сети появилось видео, где она сама тренирует дочь сразу после травмы в день, когда у девочки должен быть выходной.

«Зачем ей дебильные вжаривания»

В академии Евгения Плющенко разразился новый скандал. Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, утверждает, что Плющенко не только не преуспел на тренерском поприще – напротив, его работа угрожает карьере и здоровью спортсменов. По крайней мере, в отношении своей дочери она в этом твердо убеждена.

В частности, она обвиняет Плющенко в том, что из-за наставника Елена потеряла четверной риттбергер, которым до этого владела. Она заявляет, что в работе с тренерами академии Елизаветой Нугумановой и Екатериной Митрофановой у девочки никаких проблем не было.

«Я жила этой мечтой»: ученице Плющенко отказали в смене гражданства Воспитаннице академии Евгения Плющенко Веронике Жилиной запретили переходить в сборную Азербайджана... 16 июля 18:26

«Когда Плющенко прилетел и увидел три проката произвольной программы с чистым риттбергером, то наутро дал упражнения всей группе, после которых не только четверной, но и тройные-то все падали», — приводит слова женщины Telegram-канал «ГостинаяМамыИры».

По ее словам, ответственность за потерю элемента лежит целиком на Плющенко. Кроме того, она подчеркивает, что ее дочь за последние 15 месяцев не тренировалась у других специалистов. И за этот период она получила семь травм. Также женщина не исключила, что тренер намеренно хочет лишить подопечную возможность исполнять квад.

«Это говорит о его непрофессионализме или специальной тактике отъема прыжка у спортсменки. Многократные падения на бедро послужили причиной травм Лены. Не надо ошибку тренера сваливать на кого-либо. На льду он — тренер, многократный олимпийский чемпион Плющенко, он должен думать головой, что и зачем делает со спортсменкой.

И зачем ей на ноги и на руки утяжелители? И зачем ей эти дебильные вжаривания? Если она уже все прыгает? Больше всех в мире. Так что за травму, полученную в апреле при восстановлении четверного риттбергера, полная ответственность на Плющенко»,

— утверждает Костылева-старшая.

«Мама 40 минут гоняет Лену по арене»

Не все, впрочем, так однозначно. Журналист Владислав Жуков приводит в Telegram-канале «Лапидарность» скриншоты переписки Ирины Костылевой, где она противоречит себе. В одном сообщении она упрекает Плющенко. В другом снимает с него ответственность, так как он не разрешал Елене выходить на лед без справки от врача. В третьем уничижительно отзывается о Митрофановой и еще одном тренере, Никите Трушкове.

«Рада, что у Губерниева есть время для комментирования всего»: интервью Алины Загитовой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью «Газете.Ru» заявила, что намерена... 15 мая 09:11

Но интересно иное. Источник приводит видеозаписи с камер наблюдения, сделанные во время тренировок Елены Костылевой, где она находится на льду с матерью.

«20 июля 2025 года. Мы видим, что Ирина сама тренирует Елену. При этом Евгений Викторович категорически против, чтобы Лена занималась в воскресенье — это выходной день для ребенка.

И минимум тренировок — ребенок после травмы. Мама Ира 40 минут гоняет Лену по арене»,

— констатирует голос за кадром.

Кроме того, из опубликованной переписки становится понятно, что Ирина запрашивает для дочери три выхода на лед в день – то есть три и более часа. При этом девочка только оправилась после травмы.

Не первый скандал

Ситуация может выглядеть странной для тех, кто прежде не слышал об Ирине Костылевой. Но на самом деле, это далеко не первый скандал, который она инициировала. С предыдущего — не прошел и месяц.

В конце июня женщина записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. Также на записи запечатлено, как Костылева-старшая убегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Спустя несколько часов после публикации этих записей Ирина опубликовала еще один ролик, в котором отказалась от претензий, высказанных ранее в адрес Плющенко и Рудковской.

«Мама Елены Ирина — очень эмоциональный человек. Мне кажется, весь мир фигурного катания это знает. Есть кризисные ситуации: родители — дети — подростки. Поэтому мы исключительно в правовом поле решаем эти вопросы», — заявила Рудковская «Матч ТВ».

Не раз Ирина резко высказывалась о еще одной фигуристке академии Плющенко — Софье Сарновской и ее окружении. По мнению женщины, Софье на соревнованиях подсуживают, и она идет «по головам» соперниц.

«Тащил в свой номер»: фигуристка академии Плющенко обвинила экс-тренера в домогательствах Фигуристка Вероника Жилина заявила о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова, которые имели... 16 апреля 20:42

«Как вам прокат Сарновской с двумя падениями? По головам чистых дев? Внаглую втащили в сборную. Позор. Главное, этот позор падает на всех спортсменов «Ангелов Плющенко», в том числе и Лену, которую притапливают всегда, даже «свои» судьи с Мособласти», — написала Ирина Костылева в соцсетях по итогам первенства России в старшем возрасте — Елена на этом турнире не выступала.

При этом зимой женщина уверяла, что благодарна и академии «Ангелы Плющенко», и руководству Московской области за отличные условия для тренировок и жизни, которые предоставили ее дочери.

Иностранцы восхищаются Еленой

Противоречивое поведение матери не мешает юной фигуристке выступать так, что комплименты ей делают даже иностранные болельщики. На портале Reddit было опубликовано видео с твиззлами в исполнении Костылевой, и под этим роликом было оставлено множество восторженных комментариев. Вот лишь некоторые из них.

«Какая потрясающая фигуристка. Надеюсь, вся эта драма, которую со скоростью света раздувает ее мама, не разрушит ее карьеру».

«Черт возьми. Если бы не ребенок на заднем плане, который катается с обычной скоростью, я бы подумал, что это ускоренное видео».

«Она такая милая. Но ей рядом необходимы взрослые получше. Отчаянно».