«Я жила этой мечтой»: ученице Плющенко отказали в смене гражданства

Фигуристка Жилина заявила, что ждет, когда ее отпустят в сборную Азербайджана

Воспитаннице академии Евгения Плющенко Веронике Жилиной запретили переходить в сборную Азербайджана. Тренер Татьяна Тарасова и депутат Дмитрий Свищев поддержали это решение, а комментатор Дмитрий Губерниев выразил сочувствие спортсменке, напомнив, что она уплатила Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 1 млн руб. в качестве компенсации за ее подготовку. Сама Жилина заявила, что «жила этой мечтой».

«На основании письма ФФККР»

Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил переход Жилиной. «Sputnik Азербайджан» сообщает со ссылкой на источник, что, хотя Вероника два года не выступала за сборную России, основанием для отказа стало отсутствие открепительного письма со стороны ФФККР.

Однако вопрос еще не закрыт окончательно. Подчеркивается, что основные переговоры по Жилиной пройдут в преддверии или во время юниорского Гран-при в Баку 24-27. На нем будет присутствовать руководство ISU.

«Рада, что у Губерниева есть время для комментирования всего»: интервью Алины Загитовой Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью «Газете.Ru» заявила, что намерена... 15 мая 09:11

Спортсменка в мае получила азербайджанский паспорт и заявила, что предвкушает возможность выступать за эту страну.

«С Баку моя жизнь связана уже несколько лет, я очень часто летаю сюда, а недавно я получила паспорт. Азербайджан — страна, которую я полюбила и в которой обрела свой второй дом, здесь у меня появилось много друзей и коллег.

Я буду счастлива в будущем представлять Азербайджан, который сейчас не только в моей душе, но и в моем сердце. Очень жду разрешения на мой переход!»

— написала Жилина в соцсетях.

Но буквально сразу она получила жесткий ответ от ФФККР.

«Вероника Жилина не может перейти ни в какую страну, потому что в настоящий момент она является еще членом сборной команды России, и мы не понимаем до конца, почему она не выступает. Мы ее ждем. Я бы посоветовал ей начать выступать. У нее большие шансы, и она очень талантливая спортсменка», — заявил РИА Новости глава организации Антон Сихарулидзе.

«Ей нужно кататься, а не выбирать, за какую страну выступать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что Жилина неверно расставляет приоритеты.

«Тащил в свой номер»: фигуристка академии Плющенко обвинила экс-тренера в домогательствах Фигуристка Вероника Жилина заявила о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова, которые имели... 16 апреля 20:42

«Меня не удивляет, что она захотела перейти в сборную Азербайджана. Вообще уже ничего не удивляет. Она может представлять Россию, но со временем она добьется перехода выступать за другую страну. Если она этого захочет, конечно. Ей надо кататься, а не решать, за какую страну выступать. Она хорошо соревновалась под флагом Российской Федерации», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Зато первый заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев был категоричен. Он назвал верным решение ISU.

«В нее были вложены огромные деньги и силы, чтобы сделать из нее одну из главных надежд России. Мое мнение: без согласия нашей федерации перехода быть не могло. Поэтому ISU на удивление принял правильное решение. Более точно на эту тему должен высказаться Антон Сихарулидзе», — заметил парламентарий.

В защиту Вероники выступил Дмитрий Губерниев. Он выразил недоумение таким решением.

«Я ей сочувствую по-человечески, она выплатила компенсацию. Вероника хочет выступать за другую страну, и осуждать ее за это я не могу — это ее выбор. Неясно, почему ей преградили путь», — констатировал Губерниев.

«Жила этой мечтой»

Жилина действительно перечислила ФФККР около 1 млн рублей. Спортсменка компенсировала расходы за два сезона — 2023/24 и 2024/25, а также за три календарных года, в течение которых она получала государственное финансирование как член расширенного состава сборной России. Кроме того, фигуристка возместила средства, потраченные на изготовление костюмов для выступлений.

Роднина ответила на вопрос, сможет ли фигуристка Жилина продолжить карьеру в России Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина не знает, сможет ли... 15 июля 21:40

«Очень расстроена, я жила этой мечтой, готовилась.

Руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят.

С учетом, что это будет уже третий сезон, когда я не выступаю и вынуждена пропустить. Думаю, что все понимают, как это тяжело морально для любого спортсмена. Спасибо всем, кто поддерживает меня, моей семье, моим тренерам, федерации Азербайджана», — написала фигуристка в Telegram.

Что будет дальше

Вероника пропустила два сезона из-за травмы спины, которую она получила четыре года назад. Как утверждает РИА Новости, она не намерена возвращаться на российские старты. Фигуристка продолжит тренировки, однако выступать будет лишь на международных соревнованиях, когда вопрос ее перехода будет окончательно решен.

Решение ISU обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) она не собирается. Жилина понимает, что не попадет на ближайшую Олимпиаду, потому хочет мирно разойтись с ФФККР и дождаться открепления от сборной России, которое может произойти, предположительно, уже после Игр — в мае 2026 года. Кроме того, она вместе с семьей в ближайшее время может переехать в Азербайджан.