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Мать 13-летней фигуристки обвинила Плющенко в незаконном удержании дочери

Чемпион ОИ Плющенко назвал фейком историю о похищении фигуристки Костылевой

Ирина Костылева, мать 13-летней фигуристки Елены Костылевой, обвинила двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко в незаконном удержании своей дочери.

Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Спустя несколько часов после публикации этих записей Костылева-старшая опубликовала еще один ролик, в котором опровергла какие-либо претензии, высказанные ранее в адрес Плющенко и Рудковской.

Сам Плющенко прокомментировал сложившуюся ситуацию, заявив, что ситуация — фейк. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Не обращайте внимания, это все фейковая история. Девочка работает, все хорошо, нет проблем. Катаемся на мотоцикле, она гуляет, бегает, прыгает. Все в порядке», — заявил Плющенко.

В сезоне-2024/25 Костылева, которая владеет четверными прыжками и тройным акселем, выиграла первенство России и Финал Гран-при среди юниоров.

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