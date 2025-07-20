«Хватит нас избивать. Пожалуйста». Как мир отреагировал на победу Усика

Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в объединительном поединке и вновь стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Следующий соперник Усика уже известен. «Газета.Ru» — о том, какие гонорары получили соперники, проведет ли украинец бой по правилам ММА и как мир воспринял его победу над Дюбуа.

Нокаут в пятом раунде

Усик уже встречался с Дюбуа. В первый раз они подрались в августе 2023 года, и тогда украинец нокаутировал оппонента в девятом раунде, до этого дважды отправив его в нокдаун. И перед очередной встречей с британцем он также считался фаворитом.

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Александр оправдал ожидания сполна. В этот раз он решил исход противостояния еще быстрее: уже в пятом раунде он выбросил левый боковой и отправил Даниэля в нокаут.

Благодаря этому успеху Усик защитил титулы по версиям WBA Super, WBO, IBO, The Ring и WBC. Кроме того, он вернул себе звание чемпиона по версии IBF — этот пояс он освободил в июне 2024 года ради реванша с Тайсоном Фьюри. Таким образом, украинский боксер снова стал абсолютным чемпионом мира, по-прежнему — единственным в XXI веке в супертяжелом весе.

Объявлен следующий соперник

После второй победы над Дюбуа Усик уклонился от ответа на вопрос, с кем он будет драться в следующий раз.

«Кто следующий? Может быть, Тайсон Фьюри? Чисора, Джошуа, Паркер? Я не знаю, что сказать. Сейчас я хочу домой», – заявил украинский боксер.

Впрочем, имя очередного оппонента Александра недолго оставалось тайной. Ее раскрыл промоутер Фрэнк Уоррен.

«WBO уже обязала провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. Сейчас очередь Джозефа Паркера»,

— цитирует Уоррена Yahoo.news.

Однако, возможно, до боя с Паркером мир увидит Усика в неожиданном амплуа. Его вызвал на поединок боец ММА и блогер Джейк Пол, предложив боксеру сразиться по правилам смешанных единоборств. Абсолютный чемпион мира дал согласие.

«Джейк Пол вышел на ринг для поединка. Я готов к бою с Джейком Полом по правилам ММА. Я готов, но мне нужно отдохнуть. Это возможно. Но над этим надо немножко поработать, чтобы это стало еще возможнее», — сказал Усик.

Рекордные гонорары

Стали известны суммы, которые Усик и Дюбуа получили за бой. Гонорар украинца составил порядка $132,2 млн долларов. В свою очередь, британец получил $71,22 млн. Эти средства являются гарантированными выплатами, которые не зависят от результата боя или от объема продаж трансляций.

Для обоих боксеров эти суммы стали рекордными. Предыдущей планкой для Усика были $114 млн, которые он получил за реванш с Тайсоном Фьюри.

«Отличный пример для подражания»

Даниэль Дюбуа после поражения пообещал предпринять попытку вернуть титул IBF и побороться за другие титулы.

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«Отдаю ему должное, я все отдал, что у меня было, может быть, несколько вещей мог бы сделать по-другому. Я вернусь сильнее. Я пытался забирать раунд за раундом, но что есть, то есть. Я вернусь», — сказал британец после боя.

Еще в преддверии поединка известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился ожиданиями. Он подчеркнул, что остановить Усика может лишь один человек — и это не Дюбуа.

«Он объективно лучший боксер мира на сегодняшний день. Его может остановить только максимально мотивированный и подготовленный Фьюри. Он еще как раз в том прекрасном возрасте, когда человек не деградирует, а где-то даже продолжает развиваться», — сказал Гаджиев «Спорт-Экспрессу».

Сам Тайсон Фьюри не остался в стороне. Мастер трештока в мире бокса напомнил Усику, что именно он «выиграл» два их поединка.

«Огромный привет Александру Усику. Он блестяще выступил против Дюбуа. Но Усик знает, что есть один человек, который может его победить, и это Цыганский король. Тайсон Фьюри уже дважды сделал это, и неважно, что говорят политики», — заявил боксер в видеообращении.

Ирония состоит в том, что оба боя против Фьюри в 2024 году Усик выиграл судейскими решениями. Сам же Тайсон в январе 2025 года уже не в первый раз заявил о завершении карьеры. После, правда, он подчеркнул, что готов вернуться на ринг, но не меньше чем за 500 млн фунтов стерлингов.

Отреагировали на победу Усика и другие представители мирового боксерского сообщества. Экс-чемпион мира британец Тони Беллью, проигравший украинцу в 2018 году, подчеркнул важность момента.

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«Не надо впадать в шок. Просто цените, что стали свидетелями этого», — написал он в соцсетях.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, закончивший карьеру, поздравил соотечественниках.

«Машина! Поздравляю! Стабильность — признак мастерства. Лучший», — заявил спортсмен.

Чемпион мира в полулегком весе Шакур Стивенсон считает, что на Усика следует равняться.

«Это невероятно, 38 лет, прирожденный тяжеловес с навыками, с которыми не знают, как справиться. Отличный пример для подражания!» — убежден Стивенсон.

А наиболее лаконичный и вместе с тем емкий комментарий дал британец Дерек Чисора, потерпевший от Александра поражение в 2020 году.

«Трехкратный абсолютный чемпион мира! Хватит уже нас избивать. Пожалуйста», — написал он в соцсетях.