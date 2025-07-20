Отомстил за грязные обвинения: Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира

Боксер Усик нокаутировал Дюбуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик нокаутом победил британца Даниэля Дюбуа в матче-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Благодаря этой победе Усик эффектно отомстил за обвинения в симуляции со стороны команды Дюбуа после прошлого поединка.

Как Усик победил Дюбуа

В преддверии поединка Даниэль Дюбуа перевесил Усика: вес британца составил 110,2 кг, а украинца — 102,97 кг.

Многие эксперты считали, что 27-летний Дюбуа навяжет серьезную конкуренцию своему сопернику, который старше его на 11 лет. И поначалу казалось, что этот прогноз оправдывает себя.

С первого раунда британский боксер активно наседал на Усика, доставал его дальними ударами и заставлял перемещаться по всему рингу. Несколько раз Дюбуа зажимал соперника возле канатов, но тому удавалось ускользнуть за счет быстрых ног и избежать серьезного урона.

Тем временем Усик начал отвечать очень опасными контратаками, и неповоротливый Дюбуа пропускал все больше ударов.

Тот факт, что британец серьезно уставал из-за собственной активности в попытке догнать оппонента, ему совсем не помогал.

Начиная с третьего раунда, Усик попадал по голове Дюбуа все больше, приближая тот момент, когда соперник уже не сможет толком сконцентрироваться на обороне.

Это произошло в пятом раунде. Британец понимал, что безнадежно проигрывает по очкам, и предпринял самоубийственную попытку агрессивно атаковать Усика в углу, полностью раскрыв свою защиту.

В ответ украинский боксер нанес мощнейший хук справа — Дюбуа упал, но заставил себя подняться, пока судья не закончил отсчитывать.

Тем не менее британец уже еле держался на ногах, и Усик легко повалил его на ринг во второй раз — хуком слева. После этого Дюбуа уже не встал.

close Боксеры Александр Усик и Даниэль Дюбуа Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Рефери сигнализировал об окончании поединка, а Усик упал на колени и закрыл лицо руками, скрывая сильные эмоции.

Он во второй раз подряд отправил Дюбуа в нокаут и окончательно закрыл рот всем критикам, которые утверждали, что он якобы незаслуженно победил в предыдущем матче.

Благодаря этому Усик сохранил все свои пояса чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также забрал у соперника его титул — по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Таким образом, украинский боксер во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 91 кг).

Ранее он также собирал все возможные пояса в другой весовой категории — первом тяжелом весе (от 81 кг до 91 кг).

Что сказал Усик после победы над Дюбуа

Получив все свои пояса, украинский боксер дал бодрое интервью на английском, фактически прокричав в микрофон все свои ответы.

Любопытно, что сопровождавший его мужчина переводил все вопросы Усику на русский язык, чтобы тот мог понять ведущих.

«38 лет — это молодой парень! Все только начинается, — заявил абсолютный чемпион мира о своем возрасте. — Не знаю, досталась ли мне эта победа над Дюбуа легче, чем предыдущая.

Я уже в третий раз стал абсолютным чемпионом мира — в разных весовых категориях. Чего я могу еще добиться? Ничего.

Этого достаточно. Теперь я хочу отдохнуть два-три месяца».

Также Усик заявил, что не против сразиться в следующем поединке с Тайсоном Фьюри. Кроме того, он рассматривает варианты провести бой с Дереком Чисорой, Энтони Джошуа или Джозефом Паркером.

Напоследок украинский боксер извинился перед Дюбуа, которого отправил в жесткий нокаут.

«Прости, бро, это спорт. Мои люди хотели от меня этой победы», — сказал Усик.

Дюбуа под небольшой свист публики заверил, что выложился в этом поединке на максимум своих возможностей.

«Я отдал сегодня все свои силы и проиграл, но я еще вернусь. Я мало использовал свои мощные джебы? Я старался сделать все, что мог, от раунда к раунду. Но этого оказалось недостаточно», — уныло сказал британец.

Почему бой Усик — Дюбуа стал скандальным

Первый поединок между Усиком и Дюбуа прошел в 2023 году и закончился громким скандалом, что сильно разогрело атмосферу в преддверии реванша.

В пятом раунде того матча британский боксер нанес мощный удар по корпусу украинца и уронил того на настил. Однако Усик всем своим видом убедил судью, что попадание пришлось ниже пояса — а это запрещено правилами.

Рефери принял сторону чемпиона мира: не стал признавать его падение нокдауном и остановил бой, позволив украинцу отдышаться.

Усик отдыхал почти четыре минуты и окончательно пришел в себя, после чего довел дело до уверенной победы — нокаутом в девятом раунде.

Тем не менее после поединка разразился настоящий скандал. Тренер Дюбуа — Дон Чарльз — обвинил украинца в симуляции и предложил вручить ему «Оскар», а промоутер Фрэнк Уоррен требовал аннулировать результат поединка.

К ним не прислушались, и Усик сохранил все пояса. Однако реванш с Дюбуа стал принципиальным делом: украинскому боксеру нужно было доказать, что эта победа была не случайностью. И он сделал это максимально убедительно.