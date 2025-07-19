Скандальный реванш за звание абсолютного чемпиона: украинец Усик сражается с Дюбуа. LIVE

Единогласным решением судей победу одержал Лоуренс Околи! Он сохранил свой пояс чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе.
Дюбуа заявил, что собирается уничтожить Усика в сегодняшнем поединке.
«Усик добился всего, что только можно. Но моя цель — уничтожить все, в чем он силен. У него достаточно уязвимых мест», — приводит слова Дюбуа The Guardian.
Британец добавил, что уверен в себе, и всегда говорил, что станет чемпионом мира в супертяжелом весе, стану легендой вроде Леннокса Льюиса.
Боксер Даниэль ДюбуаAction Images via Reuters/Andrew Couldridge
На данный момент завершились четыре поединка из шести. Гурули досрочно победил Фрэнсиса (тот не смог подняться со стула, чтобы выйти на очередной раунд), а Хамед, Дакрес и Лапин большинством голосов одолели Грегореса, Сиренко и Эдмондсона соответственно.
Нас ждут еще со-главный поединок Лоуренс Околи — Кевин Лерена, после чего на ринг выйдут Усик и Дюбуа.
Усик заявил, что завершит карьеру через два боя, чтобы проводить больше времени с семьей.
«Я нужен моим сыновьям, хотел бы проводить больше времени с женой и семьей. Хочу быть с ними всегда, а не периодами. Я полгода тренируюсь, после чего четыре месяца провожу с семьей. Этого мало», — сказал Усик в интервью Queensberry Promotions.
Боксер Александр УсикAction Images via Reuters/Andrew Couldridge
На данный момент Усик владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Дюбуа сможет оспорить все эти пояса.
Сам британец владеет титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
Таким образом, победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 91 кг).
38-летний Усик до сих пор не знает поражений на профессиональном ринге: он одержал 23 победы.
27-летний Дюбуа 22 раза победил и дважды — проиграл.
На церемонии взвешивания Дюбуа оказался тяжелее Усика: вес британца составил 110,2 кг, украинца — 102,97 кг.
Александр Усик и Даниэль ДюбуаAction Images via Reuters/Andrew Couldridge
Полный кард турнира:
- Адам Хамед — Эсекьель Грегорес;
- Лаша Гурули — Джеймс Фрэнсис;
- Даниэль Лапин — Льюис Эдмондсон;
- Владислав Сиренко — Соломон Дакрес;
- Лоуренс Околи — Кевин Лерена;
- Александр Усик — Даниэль Дюбуа.