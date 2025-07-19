Скандальный реванш за звание абсолютного чемпиона: украинец Усик сражается с Дюбуа. LIVE

23:20

Дюбуа заявил, что собирается уничтожить Усика в сегодняшнем поединке.

«Усик добился всего, что только можно. Но моя цель — уничтожить все, в чем он силен. У него достаточно уязвимых мест», — приводит слова Дюбуа The Guardian.

Британец добавил, что уверен в себе, и всегда говорил, что станет чемпионом мира в супертяжелом весе, стану легендой вроде Леннокса Льюиса.