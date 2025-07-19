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Спорт

Скандальный реванш за звание абсолютного чемпиона: украинец Усик сражается с Дюбуа. LIVE

Бокс. Александр Усик — Даниэль Дюбуа. ОНЛАЙН
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Украинский боксер Александр Усик дает реванш британцу Даниэлю Дюбуа на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». В прошлом поединке Усик нокаутировал этого соперника в девятом раунде. Однако до этого Дюбуа своим ударом заставил Усика упасть, но украинец показал, что удар был совершен не по правилам, и судья поверил ему. После боя разразился скандал. Теперь Усик попытается доказать, что его победа была неслучайной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:50

Единогласным решением судей победу одержал Лоуренс Околи! Он сохранил свой пояс чемпиона по версии WBC Silver в супертяжелом весе.

23:30

В данный момент проходит со-главный поединок вечера Лоуренс Околи – Кевин Лерена.

23:20

Дюбуа заявил, что собирается уничтожить Усика в сегодняшнем поединке.

«Усик добился всего, что только можно. Но моя цель — уничтожить все, в чем он силен. У него достаточно уязвимых мест», — приводит слова Дюбуа The Guardian.

Британец добавил, что уверен в себе, и всегда говорил, что станет чемпионом мира в супертяжелом весе, стану легендой вроде Леннокса Льюиса.

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Боксер Даниэль Дюбуа

Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
23:10

Усик и Дюбуа уже прибыли на арену.

23:05

На данный момент завершились четыре поединка из шести. Гурули досрочно победил Фрэнсиса (тот не смог подняться со стула, чтобы выйти на очередной раунд), а Хамед, Дакрес и Лапин большинством голосов одолели Грегореса, Сиренко и Эдмондсона соответственно.

Нас ждут еще со-главный поединок Лоуренс Околи — Кевин Лерена, после чего на ринг выйдут Усик и Дюбуа.

23:00

Усик заявил, что завершит карьеру через два боя, чтобы проводить больше времени с семьей.

«Я нужен моим сыновьям, хотел бы проводить больше времени с женой и семьей. Хочу быть с ними всегда, а не периодами. Я полгода тренируюсь, после чего четыре месяца провожу с семьей. Этого мало», — сказал Усик в интервью Queensberry Promotions.

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Боксер Александр Усик

Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
22:50

На данный момент Усик владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Дюбуа сможет оспорить все эти пояса.

Сам британец владеет титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Таким образом, победитель этого поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 91 кг).

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Владимир Астапкович/РИА Новости
22:45

38-летний Усик до сих пор не знает поражений на профессиональном ринге: он одержал 23 победы.

27-летний Дюбуа 22 раза победил и дважды — проиграл.

22:40

На церемонии взвешивания Дюбуа оказался тяжелее Усика: вес британца составил 110,2 кг, украинца — 102,97 кг.

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Александр Усик и Даниэль Дюбуа

Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
22:35

Полный кард турнира:

  1. Адам Хамед — Эсекьель Грегорес;
  2. Лаша Гурули — Джеймс Фрэнсис;
  3. Даниэль Лапин — Льюис Эдмондсон;
  4. Владислав Сиренко — Соломон Дакрес;
  5. Лоуренс Околи — Кевин Лерена;
  6. Александр Усик — Даниэль Дюбуа.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители бокса! Сегодня Александр Усик даст реванш Даниэлю Дюбуа. Начало их поединка — не ранее 23.00 мск.

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