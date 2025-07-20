Тим Цзю проиграл американцу и не сумел взять реванш

Тим Цзю проиграл техническим нокаутом американцу Фундоре и не смог взять реванш

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тим Цзю, сын Константина Цзю, проиграл американцу Себастьяну Фундоре.

Между седьмым и восьмым раундами сторона австралийца приняла решение сняться после серии тяжелых ударов и нокаута. Таким образом, Фундора сохранил пояс чемпиона WBC в полусреднем весе. Бой носил статус реванша.

Первый поединок австрийского боксера российского происхождения Цзю и Фундоры состоялся в марте 2024 года. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксера раздельным решением судей, из-за чего Цзю потерял титул чемпиона мира. В октябре 2024 года Цзю проиграл еще раз — техническим нокаутом действующему чемпиону IBF россиянину Бахраму Муртазалиеву.

В апреле 2025 года Цзю вновь вышел на ринг и одержал победу над американским боксером Джозефом Спенсером.

15 октября 2023 года Цзю впервые защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, а также отобрал у соперника титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира.