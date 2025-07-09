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Спорт
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Здоровье — это не только про тело: в Москве пройдет масштабный фитнес-фестиваль

Организаторы DDX Fitness FEST: развлечения и отдых — часть здоровых привычек
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Пресс-служба DDX Fitness
26 и 27 июля в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет DDX Fitness FEST — ежегодное событие, объединяющее физическую активность, лайфстайл и отдых. В программе заявлены тренировки, лекции, творческие активности и музыкальные выступления. Ксения Кулешова, заместитель директора по маркетингу и руководитель департамента управления проектами DDX Fitness, рассказала «Газете.Ru» о программе спортивного мероприятия.

Здоровое отношение — во всем

По словам Ксении Кулешовой, фестиваль следует общей риторике бренда, связанной с внимательным отношением к себе: телу, питанию, восстановлению, а также к отдыху и досугу.

«Мы рассматриваем развлечения и отдых как часть здоровых привычек. Забота о себе не ограничивается тренировками — это может быть и время, проведенное в комфортной обстановке, и отдых», — говорит Кулешова.

Наряду с тренировками и кардио-сессиями будут зоны йоги, квесты, мастер-классы, VR, музыка и даже бильярд. Сценарий участия — свободный. Кто-то приходит за физической нагрузкой, кто-то — просто за атмосферой и ощущением включенности. Для отдыха будет организована чилл-зона с пуфами и сетами диджея.

Музыки на фестивале будет много. Под каждую тренировку организаторы подобрали специальное музыкальное сопровождение. Body Ballet, например, пройдет под рок-баллады в исполнении симфонического оркестра, а DDX Balance — под аккомпанемент рояля и виолончелей. Вечером на фестивале пройдут концерты популярных исполнителей: в субботу — JONY, в воскресенье — Полины Гагариной.

Баланс как часть здоровья

Фестиваль не ограничивается темой физической активности. По словам Ксении Кулешовой, команда DDX Fitness старается говорить о здоровье в более широком смысле — включая психологическое и эмоциональное состояние.

«Физическое и ментальное состояния взаимосвязаны. Мы стараемся учитывать это при проектировании фестивальных форматов. В программе есть как интенсивные тренировки, так и зоны восстановления, йоги, спокойных телесных практик», — объясняет Ксения.

Зона Mind&Body на фестивале предложит не только традиционные асаны и медитации, но и практики гвоздестояния, укрепляющие психическое здоровье и закаляющие волю.

Организация пространства строится с расчетом на участников с разным уровнем подготовки. Тем, кто только начинает, будут доступны базовые групповые тренировки, вводные лекции, возможность задать вопросы специалистам и послушать популярных блогеров. Для тех, кто занимается давно, предусмотрены более интенсивные форматы — например, DDX Athletic, полоса препятствий ниндзя-гонки, спортивные турниры по кросс-фиту, армрестлингу и народному жиму с призами победителям.

Организаторы спланировали активности и для разного возраста. Для детей выделена зона с аквагримом, настольными играми, конкурсами и анимацией.

Работа с сообществом

Одно из направлений фестиваля — развитие комьюнити. В этом году будет работать брендированная зона DDX Fitness, где смогут собраться действующие клиенты клубов и те, кто интересуется брендом. Также организаторы запустят Telegram-чат для участников, где можно будет обсуждать программу и знакомиться друг с другом до, во время и после фестиваля.

«Наша задача — не просто собрать людей на мероприятие, а создать пространство, где люди могут познакомиться, пообщаться и найти единомышленников.

Мы понимаем, что фестиваль проходит два дня, но сообщество может жить и вне его», — рассказала Ксения Кулешова.

Также на площадке будет представлена линейка товаров с фирменной символикой как один из способов поддержания комьюнити.

Формат DDX Fitness FEST в 2025 году будет построен на сочетании разных уровней вовлеченности и физической активности. Организаторы подчеркивают, что ключевая задача — создать пространство, в котором можно быть разным: активным, включенным, наблюдающим или просто присутствующим.

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