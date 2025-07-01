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Стало известно, почему россияне предпочитают заниматься фитнесом по вечерам

Фитнес-тренер Аверьянов: выбор времени тренировок зависит от графика и целей
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Depositphotos

Жители России предпочитают заниматься фитнесом в вечернее время. Тренер сети DDX Fitness Юрий Аверьянов объяснил «Газете.Ru», от чего это зависит, а также рассказал, какую нагрузку стоит давать на организм в зависимости от времени суток.

Согласно данным исследования сети фитнес-клубов, 41% респондентов выбирает именно вечер для тренировок. Утром занимается 29% опрошенных, днем — 14%. Еще 16% участников опроса признались, что ходят в зал, когда есть возможность. При этом исследование проводилось также по гендерному принципу, и выяснилось, что 57% мужчин стараются тренироваться женщин, а у женщин этот показатель составляет порядка 35%. Но зависит это не от физиологии, а от подхода к организации дня. Выяснилось, что мужчины чаще придерживаются стабильного графика и намного реже корректируют свое расписание.

«Сказать, что выбор времени тренировки зависит от пола — не совсем корректно. Всe решают график и цели. Интенсивные тренировки лучше ставить на середину дня или ранний вечер. А поздний вечер — хорошее время для растяжки, йоги, мягкого кардио.

Утро — лучшее время для лeгкого кардио или пробежки. Оно запускает метаболизм, даeт заряд бодрости, а главное — даeт ощущение, что ты уже успел сделать что-то полезное, пока город только просыпается.

Для тяжeлых тренировок — пауэрлифтинга, кроссфита или единоборств — лучшее время как раз днeм: завтрак уже переварен, тело полно сил, а уровень кортизола не слишком высок», — разъяснил Юрий Аверьянов.

Ранее россиянам рассказали, как одеваться для занятий летними видами спорта.

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