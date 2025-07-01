Россиянам рассказали, как одеваться для занятий летними видами спорта

Для занятий летними видами спорта лучше всего использовать экипировку из синтетической ткани. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт «Спортмастер PRO» Татьяна Казанцева.

«В жаркий сезон особенно важно выбирать одежду с максимальной воздухопроницаемостью, а в отдельных случаях — с охлаждающим эффектом. Такие изделия обеспечивают комфорт во время тренировок за счет особых технологий», — констатировала специалист.

Она подчеркнула, что спортивная одежда должна быть легкой, быстро отводить влагу и высыхать. Также важно, чтобы она не натирала: для этого используюся плоские и спаянные швы. По словам Казанцевой, не стоит использовать одежду из 100%-го хлопка, так как она быстро намокает и долго высыхает. Кроме того, она охлаждает кожу при плотном прилегании и одновременно натирает при активном движении.

«Наиболее подходящими материалами для занятий спортом летом являются синтетические ткани. Полиэстер — это самый доступный по цене материал, легкий и прочный. Он быстро сохнет и способен отводить влагу.

Нейлон — легкая, дышащая, влагоотводящая и прочная ткань, с высокой стойкостью к износу, часто применяется в туристической одежде и снаряжении. При сильных нагрузках может вытягиваться, если в составе нет лайкры или спандекса;

Лайкра и спандекс — высокоэластичные материалы со спиралевидной структурой нитей, обычно добавляются в небольших количествах к другим тканям для улучшения растяжимости;

Полиамид — ткань, из которой делают женское бесшовное белье. Нити очень тонкие, но износоустойчивые. Хорошо отводит влагу и обладает легкостью нейлона;

Полипропилен — максимально быстро отводит влагу и отличается высокой износостойкостью, но имеет ограниченную эластичность», — сказала Казанцева.

Она добавила, что иногда натуральные материалы используются для летних видов спорта с низкой и средней активностью. Вискоза обеспечивает охлаждающий эффект и бысро сохнет, однако она менее долговечно. А бамбуковая ткань гипоаллергенна и обладает антибактериальными свойствами, но при этом по эксплуатационным характеристикам уступает синтетическим аналогам.

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