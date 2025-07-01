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Россиянам рассказали, как одеваться для занятий летними видами спорта

Эксперт «Спортмастер»: для летнего спорта нужна одежда из синтетической ткани
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Freepik

Для занятий летними видами спорта лучше всего использовать экипировку из синтетической ткани. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт «Спортмастер PRO» Татьяна Казанцева.

«В жаркий сезон особенно важно выбирать одежду с максимальной воздухопроницаемостью, а в отдельных случаях — с охлаждающим эффектом. Такие изделия обеспечивают комфорт во время тренировок за счет особых технологий», — констатировала специалист.

Она подчеркнула, что спортивная одежда должна быть легкой, быстро отводить влагу и высыхать. Также важно, чтобы она не натирала: для этого используюся плоские и спаянные швы. По словам Казанцевой, не стоит использовать одежду из 100%-го хлопка, так как она быстро намокает и долго высыхает. Кроме того, она охлаждает кожу при плотном прилегании и одновременно натирает при активном движении.

«Наиболее подходящими материалами для занятий спортом летом являются синтетические ткани. Полиэстер — это самый доступный по цене материал, легкий и прочный. Он быстро сохнет и способен отводить влагу.

Нейлон — легкая, дышащая, влагоотводящая и прочная ткань, с высокой стойкостью к износу, часто применяется в туристической одежде и снаряжении. При сильных нагрузках может вытягиваться, если в составе нет лайкры или спандекса; 

Лайкра и спандекс — высокоэластичные материалы со спиралевидной структурой нитей, обычно добавляются в небольших количествах к другим тканям для улучшения растяжимости;

Полиамид — ткань, из которой делают женское бесшовное белье. Нити очень тонкие, но износоустойчивые. Хорошо отводит влагу и обладает легкостью нейлона;

Полипропилен — максимально быстро отводит влагу и отличается высокой износостойкостью, но имеет ограниченную эластичность», — сказала Казанцева.

Она добавила, что иногда натуральные материалы используются для летних видов спорта с низкой и средней активностью. Вискоза обеспечивает охлаждающий эффект и бысро сохнет, однако она менее долговечно. А бамбуковая ткань гипоаллергенна и обладает антибактериальными свойствами, но при этом по эксплуатационным характеристикам уступает синтетическим аналогам.

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