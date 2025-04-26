«Очень сильная женщина»: Загитова назвала свой эталон

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в интервью для «Спортмастер Медиа» призналась, что считает для себя эталоном женственности и целеустремленности свою мать.

«Она очень сильная женщина, которая постоянно двигает меня к каким-то новым проектам, дает свою энергию и в то же время остается красивой, молодой… Иногда прохожие, которые нас не знают, спрашивают: «А это ваша сестра?» С какой-то стороны мне неприятно, потому что… А что, я такая старая?! Ха-ха!» — поделилась фигуристка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова рассказала о постыдном удовольствии.