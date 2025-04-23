«Лез под майку, целовал в губы»: 12-летняя фигуристка обвинила тренера в домогательствах

Мать 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой обвинила бывшего тренера спортсменки Константина Медовикова в домогательствах в отношении ее дочери. Позже об аналогичном случае рассказала мать еще одной спортсменки. Однако представитель родительского комитета фигуристов, тренирующихся у Медовикова, Лолита Белова заявила «Газете.Ru», что 30 других родителей встали на защиту тренера и считают обвинения местью Антоновой за плохие результаты дочери.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь»

Татьяна Антонова, мать фигуристки Дарьи Антоновой, представляющей новосибирский Центр зимних видов спорта, заявила, что бывший тренер 12-летней спортсменки Константин Медовиков сексуально домогался девочки. Об этом женщина рассказала РИА Новости.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил»,

— сказала Татьяна Антонова.

Она заявила, что самый вопиющий эпизод произошел на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», которые проходили в январе 2025 года. Там Дарья заняла второе место среди фигуристок первого спортивного разряда. После выступления тренер приобнял ее. Взаимодействие Медовикова с Антоновой попало в официальную трансляцию турнира. При этом, вопреки утверждениям Антоновой, на кадрах заметен жест тренера в направлении груди спортсменки, однако не видно непосредственных прикосновений.

По словам Татьяны, о случаях непристойного поведения со стороны наставника она узнала от дочери позже, уже на других соревнованиях. После этого она перевела девочку к другому тренеру, под чьим руководством Дарья в марте выступала на турнире в Омске.

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Женщина пояснила, что обратилась с письмом в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области (ФФККН), где среди причин перехода к другому тренеру указала на случаи грубого обращения со спортсменами и сексуальные домогательства со стороны Медовикова. Тренер дал согласие не создавать препятствий при переходе, который происходил вне рамок установленного на это периода. После письма Медовиков уволился из школы, однако сохранил место в президиуме региональной федерации.

Ситуация получила продолжение.

По словам Антоновой, Медовиков обратился в федерацию с требованием вернуть Дарью в его группу.

В противном случае девочке грозил запрет на участие в соревнованиях под эгидой федерации. Эти требования Татьяна и Дарья выполнять отказались. Более того, мать обратилась к президенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антону Сихарулидзе, который взял ситуацию под свой контроль.

«Антон Тариэльевич откликнулся на обращение лично. Сказал, что вопрос с участием дочери в соревнованиях будет урегулирован, что он лично будет контролировать эту ситуацию. Хочу сказать ему огромное спасибо за столь оперативную реакцию и помощь», — подчеркнула Антонова.

Следующим шагом женщины стало обращение в полицию.

«Два дня назад была в правоохранительных органах по Новосибирской области. Почему ей не верят — не понимаю. Вот почему молчат спортсмены. Терпят и молчат», — сказала Татьяна Антонова.

«До 20 лет тюрьмы»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов назвал «Газете.Ru» срок, который может грозить Медовикову в случае установления его вины, а также заметил, что в подобных делах обвиняемым крайне сложно оправдаться.

«Ситуация с данными делами непростая, по стране очень много подобных дел. Я так понимаю, здесь волна уже поднялась. Если есть сведения, что в отношении спортсменки совершались насильственные действия сексуального характера, это часть 4 статьи 132 УК РФ, наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы.

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По таким делам очень сложно оправдаться. Я занимаюсь подобным делом в Новосибирской области и в других регионах. Достаточно показаний ребенка. И сразу — обвинительный приговор. Я не удивлюсь, если сейчас возбудят дело и возьмут под стражу. Тренеру можно пройти проверку на полиграфе, запросить пояснения, обратиться к адвокату. Я полагаю, ему нужно это сделать. Но ситуация у него сложная, ему может грозить тюремное заключение», — констатировал Калинов.

«Дочь сказала, что он трогает ее за попу»

После обвинений со стороны Татьяны Антоновой об аналогичных случаях рассказала мать другой фигуристки, занимавшейся у Медовикова, — Юлии Хохловой. Она утверждает, что ее дочь также жаловалась на действия тренера.

«Мы вернулись со сборов в Москве. Дочь стала подходить и говорить, что он трогает ее за попу.

Я не верила, два дня мы с ней спорили. Потом я ему написала, сказала, что так делать не надо», — приводит слова женщины «НГС».

Она добавила, что тренер угрожал девочке, чтобы она не жаловалась родителям. В итоге в феврале женщина обратилась в Следственный комитет.

«При ребенке стали задавать вопросы, он свою версию рассказывал, как он обнимал ее перед выходом на лед. Дочь при следователе рассказала еще, как он за грудь ее хватал», — сообщила мать Хохловой.

«Прекрасный и добрый человек»

На данный момент нет информации о доказательствах вины Медовикова. «Газета.Ru» связалась с представителем родительского комитета спортсменов, тренирующихся у Медовикова, — Лолитой Беловой. Она утверждает, что родители Антоновой и Хохловой намеренно очерняют тренера из-за плохих результатов их детей.

«Мы в обвинения Антоновой не верим. Защищаем и будем защищать нашего тренера. Хохлова и Антонова — подруги, они вместе ушли от Медовикова, и это была их интрига: обвинить тренера в домогательствах. Главный заговорщик — это Антонова, дочь которой провалила прошлый и этот сезон. В прошлом сезоне она не отобралась по младшей зоне на соревнованиях в Йошкар-Оле, а в этом году — по старшей зоне.

Мы написали коллективное обращение на имя следователя, дали характеристику, попросили, чтобы нашего тренера преждевременно не осуждали и провели тщательное расследование. Следователю объяснили, с чем связаны обвинения со стороны Антоновой. Нас 30 человек, и если что-то, не дай бог, случится, мы выйдем на улицы, будем стоять с плакатами, поедем на Красную площадь — лишь бы нашего тренера не трогали.

Мы его знаем: это прекрасный и очень добрый человек. Но эта доброта, наверное, сослужила ему не очень хорошую службу.

Родители сели ему на шею и обвиняют его во всех смертных грехах», — сказала Белова.

«Уволился по собственному желанию»

В Центре зимних видов спорта Новосибирска подчеркнули, что за время работы Медовикова на него не поступало жалоб, а его подопечные неоднократно выигрывали соревнования. Также уточняется, что он покинул организацию по собственному желанию.

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«Подобных жалоб за 11 лет тренерской работы на Константина Александровича не поступало. Благодаря Константину Александровичу его спортсмены неоднократно становились победителями и призерами областных, региональных, межрегиональных соревнований по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек (младший возраст и старший возраст), всероссийских соревнований.

Константин Александрович Медовиков уволен по собственному желанию из МАУДО «СШ «ЦЗВС» 06.03.2025 г. На данный момент следственный комитет проводит проверку по этому делу», — цитирует представителя организации «Матч ТВ».

«Медовиков остается членом федерации»

Ситуацию прокомментировал глава Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области Александр Тарасов. Он пояснил РИА Новости, что обвинениями занимаются правоохранительные органы, а Медовиков пока остается членом федерации.