«Лез под майку, целовал в губы»: 12-летняя фигуристка обвинила тренера в домогательствах

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь»
Татьяна Антонова, мать фигуристки Дарьи Антоновой, представляющей новосибирский Центр зимних видов спорта, заявила, что бывший тренер 12-летней спортсменки Константин Медовиков сексуально домогался девочки. Об этом женщина рассказала РИА Новости.
«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил»,
— сказала Татьяна Антонова.
Она заявила, что самый вопиющий эпизод произошел на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», которые проходили в январе 2025 года. Там Дарья заняла второе место среди фигуристок первого спортивного разряда. После выступления тренер приобнял ее. Взаимодействие Медовикова с Антоновой попало в официальную трансляцию турнира. При этом, вопреки утверждениям Антоновой, на кадрах заметен жест тренера в направлении груди спортсменки, однако не видно непосредственных прикосновений.
По словам Татьяны, о случаях непристойного поведения со стороны наставника она узнала от дочери позже, уже на других соревнованиях. После этого она перевела девочку к другому тренеру, под чьим руководством Дарья в марте выступала на турнире в Омске.
Женщина пояснила, что обратилась с письмом в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области (ФФККН), где среди причин перехода к другому тренеру указала на случаи грубого обращения со спортсменами и сексуальные домогательства со стороны Медовикова. Тренер дал согласие не создавать препятствий при переходе, который происходил вне рамок установленного на это периода. После письма Медовиков уволился из школы, однако сохранил место в президиуме региональной федерации.
Ситуация получила продолжение.
По словам Антоновой, Медовиков обратился в федерацию с требованием вернуть Дарью в его группу.
В противном случае девочке грозил запрет на участие в соревнованиях под эгидой федерации. Эти требования Татьяна и Дарья выполнять отказались. Более того, мать обратилась к президенту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антону Сихарулидзе, который взял ситуацию под свой контроль.
«Антон Тариэльевич откликнулся на обращение лично. Сказал, что вопрос с участием дочери в соревнованиях будет урегулирован, что он лично будет контролировать эту ситуацию. Хочу сказать ему огромное спасибо за столь оперативную реакцию и помощь», — подчеркнула Антонова.
Следующим шагом женщины стало обращение в полицию.
«Два дня назад была в правоохранительных органах по Новосибирской области. Почему ей не верят — не понимаю. Вот почему молчат спортсмены. Терпят и молчат», — сказала Татьяна Антонова.
«До 20 лет тюрьмы»
Адвокат по уголовным делам Максим Калинов назвал «Газете.Ru» срок, который может грозить Медовикову в случае установления его вины, а также заметил, что в подобных делах обвиняемым крайне сложно оправдаться.
«Ситуация с данными делами непростая, по стране очень много подобных дел. Я так понимаю, здесь волна уже поднялась. Если есть сведения, что в отношении спортсменки совершались насильственные действия сексуального характера, это часть 4 статьи 132 УК РФ, наказание — от 12 до 20 лет лишения свободы.
По таким делам очень сложно оправдаться. Я занимаюсь подобным делом в Новосибирской области и в других регионах. Достаточно показаний ребенка. И сразу — обвинительный приговор. Я не удивлюсь, если сейчас возбудят дело и возьмут под стражу. Тренеру можно пройти проверку на полиграфе, запросить пояснения, обратиться к адвокату. Я полагаю, ему нужно это сделать. Но ситуация у него сложная, ему может грозить тюремное заключение», — констатировал Калинов.
«Дочь сказала, что он трогает ее за попу»
После обвинений со стороны Татьяны Антоновой об аналогичных случаях рассказала мать другой фигуристки, занимавшейся у Медовикова, — Юлии Хохловой. Она утверждает, что ее дочь также жаловалась на действия тренера.
«Мы вернулись со сборов в Москве. Дочь стала подходить и говорить, что он трогает ее за попу.
Я не верила, два дня мы с ней спорили. Потом я ему написала, сказала, что так делать не надо», — приводит слова женщины «НГС».
Она добавила, что тренер угрожал девочке, чтобы она не жаловалась родителям. В итоге в феврале женщина обратилась в Следственный комитет.
«При ребенке стали задавать вопросы, он свою версию рассказывал, как он обнимал ее перед выходом на лед. Дочь при следователе рассказала еще, как он за грудь ее хватал», — сообщила мать Хохловой.
«Прекрасный и добрый человек»
На данный момент нет информации о доказательствах вины Медовикова. «Газета.Ru» связалась с представителем родительского комитета спортсменов, тренирующихся у Медовикова, — Лолитой Беловой. Она утверждает, что родители Антоновой и Хохловой намеренно очерняют тренера из-за плохих результатов их детей.
«Мы в обвинения Антоновой не верим. Защищаем и будем защищать нашего тренера. Хохлова и Антонова — подруги, они вместе ушли от Медовикова, и это была их интрига: обвинить тренера в домогательствах. Главный заговорщик — это Антонова, дочь которой провалила прошлый и этот сезон. В прошлом сезоне она не отобралась по младшей зоне на соревнованиях в Йошкар-Оле, а в этом году — по старшей зоне.
Мы написали коллективное обращение на имя следователя, дали характеристику, попросили, чтобы нашего тренера преждевременно не осуждали и провели тщательное расследование. Следователю объяснили, с чем связаны обвинения со стороны Антоновой. Нас 30 человек, и если что-то, не дай бог, случится, мы выйдем на улицы, будем стоять с плакатами, поедем на Красную площадь — лишь бы нашего тренера не трогали.
Мы его знаем: это прекрасный и очень добрый человек. Но эта доброта, наверное, сослужила ему не очень хорошую службу.
Родители сели ему на шею и обвиняют его во всех смертных грехах», — сказала Белова.
«Уволился по собственному желанию»
В Центре зимних видов спорта Новосибирска подчеркнули, что за время работы Медовикова на него не поступало жалоб, а его подопечные неоднократно выигрывали соревнования. Также уточняется, что он покинул организацию по собственному желанию.
«Подобных жалоб за 11 лет тренерской работы на Константина Александровича не поступало. Благодаря Константину Александровичу его спортсмены неоднократно становились победителями и призерами областных, региональных, межрегиональных соревнований по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек (младший возраст и старший возраст), всероссийских соревнований.
Константин Александрович Медовиков уволен по собственному желанию из МАУДО «СШ «ЦЗВС» 06.03.2025 г. На данный момент следственный комитет проводит проверку по этому делу», — цитирует представителя организации «Матч ТВ».
«Медовиков остается членом федерации»
Ситуацию прокомментировал глава Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области Александр Тарасов. Он пояснил РИА Новости, что обвинениями занимаются правоохранительные органы, а Медовиков пока остается членом федерации.
«После того, как это все случилось, я Константина не видел и не слышал. Да, он все еще член нашей федерации. Но для того, чтобы нам сделать какие-либо выводы, нам нужны документы. Если он виноват, значит, будем рассматривать этот вопрос в федерации», — заявил Тарасов.