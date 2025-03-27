Валиева обвинила WADA в мошенничестве: добьется ли она отмены дисквалификации

Адвокаты фигуристки Камилы Валиевой обвинили в процессуальном мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и подали апелляцию на дисквалификацию спортсменки. В комментарии «Газете.Ru» юрист Анна Анцелиович допустила, что защита Валиевой сможет добиться отмены ее отстранения.

WADA не обнародовало данные, допускающие невиновность Валиевой

Сторона Камилы Валиевой подала апелляцию в Верховный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку на четыре года. Верховный суд Швейцарии не рассматривает дела по существу — он изучает, были ли допущены процессуальные нарушения при разбирательствах в предыдущих инстанциях. Но, как сообщает AP News, именно на это и делают упор представители россиянки.

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Защита Валиевой изначально настаивала на том, что запрещенное вещество триметазидин попало в ее организм случайно — она съела десерт, приготовленный ее дедушкой. Профессор Марсьяль Соги по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провел эксперимент с целью установить, возможно ли было такое развитие событий. Утверждается, что Соги выяснил: Валиева действительно могла оказаться невиновной в нарушении антидопингового законодательства.

Во время пятидневных слушаний по делу Валиевой WADA не обнародовало заключение Соги. АР приводит детали эксперимента, которые описаны в 11-страничном отчете, оказавшемся в распоряжении агентства. Так, сообщается, что Соги пытался воспроизвести условия, в которых был приготовлен тот десерт. Дедушка Валиевой рассказывал, что делал его на разделочной доске, где прежде измельчал свои таблетки, — и эта доска не была вымыта. Профессор попытался подсчитать, какое количество мелких фрагментов таблеток могло оказаться в десерте.

«В зависимости от количества и времени приема загрязненной пищи спортсменкой такой сценарий нельзя исключать», — написал Соги.

Стоит заметить, что наиболее правдоподобным сценарием он все же счел добровольный прием триметазидина за четыре-пять дней до допинг-теста.

Кроме того, адвокаты Валиевой утверждают, что в отчет Соги были внесены более поздние правки. WADA предоставило эти документы позже, однако, по уверениям юристов, их содержание было изменено, чтобы оно выглядело менее благоприятным для спортсменки.

WADA отвергает обвинения

Источник приводит комментарий пресс-секретаря WADA Джеймса Фицджеральда. Он заявил, что организация отвергает обвинения.

«Любые обвинения в нарушениях со стороны WADA отвергаются, агентство будет решительно защищать свою позицию по этому вопросу», — подчеркнул Фицджеральд.

Он также добавил, что отчет Соги не был предназначен для публичного распространения, а WADA не несло обязательств раскрывать эту информацию. По словам Фицджеральда, документ «не имел значения для дела и не повлиял бы на конечный результат».

«Решение CAS может быть отменено»

У защиты Камилы Валиевой есть шанс добиться отмены решения CAS о дисквалификации. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила глава спортивной практики юридического агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович.

«В случае, если Верховный суд Швейцарии установит наличие процессуальных нарушений, которые могли повлиять на результаты дела, решение может быть отменено либо отправлено на новое рассмотрение в CAS, чтобы устранить нарушения.

Не всякое отступление может быть признано основанием для изменения решения. Для этого адвокаты Валиевой должны будут доказать, что процессуальное нарушение повлияло на ход дела.

Исход может быть разным. К примеру, если вспомнить дело китайского пловца Сунь Яна, было доказано, что один из арбитров был предвзят. Был назначен пересмотр новым составом — это не помогло пловцу, но, так или иначе, дело было отправлено на новое рассмотрение.

Если было нарушение, которое повлияло на результат, но его невозможно устранить по той или иной причине, решение будет просто отменено. Зависит от деталей. Я не знаю деталей дела, но есть вероятность, что решение CAS будет отменено», — считает Анцелиович.

Как развивалось дело Валиевой

О положительной допинг-пробе Камилы стало известно во время Олимпиады — 2022 в Пекине. К тому моменту спортсменка уже успела выиграть золото в командном первенстве. Ее допустили до участия в индивидуальных соревнованиях, где она считалась фаворитом, но на фоне стресса из-за допингового скандала она не сумела даже попасть в призеры, заняв четвертое место.

Скандалы с Хелиф и Валиевой, триумф россиян на ЧМ по плаванию: главное в 2024 году Уходящий год останется в истории благодаря оглушительным успехам российских пловцов на чемпионате... 30 декабря 19:30 Дело рассматривалось больше года. CAS дисквалифицировал Валиеву за допинг на четыре года в январе 2024-го, при этом отсчет отстранения ведется от 25 декабря 2021-го — выступать на турнирах и тренироваться на государственных катках ей нельзя до декабря 2025-го.

После принятия решения об отстранении ICU аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив российскую сборную с первого места на третье в командном турнире фигуристов. Решение пытались обжаловать Россия и Канада, однако CAS отклонил их апелляции.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.