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«Она красивая, как и я»: Мостовой назвал причину хейта Загитовой

Мостовой о причинах хейта Загитовой: она красивая, как и я, люди завидуют
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой назвал зависть причиной критики в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Его слова приводит РИА Новости.

«Знаю, что Алина Загитова часто сталкивается с негативом. Думаю, вся проблема в том, что она красивая, я тоже красивый, люди просто завидуют», — заявил Мостовой.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом ISU выдвинул ряд условий, которым должны соответствовать спортсмены. Однако при этом о возвращении на турниры под эгидой ISU речи пока не идет.

Ранее Алина Загитова ответила хейтерам, которые раскритиковали ее новую прическу.

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