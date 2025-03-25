«Вещи несравнимые»: Губерниев о рекордах Дзюбы и Овечкина

Российский журналист Дмитрий Губерниев призвал не сравнивать погоню российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с достижениями футбольного форварда Артема Дзюбы. Его слова приводит «Советский спорт».

«Не очень я понимаю тех, кто сравнивает рекорд Дзюбы с погоней Овечкина за Гретцки. Эти вещи несравнимые, естественно. Одно дело добиваться успеха там, где играют инопланетяне, можно сказать, и бороться с Уэйном Гретцки – это извините», — заявил он.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. В этом матче Овечкин хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадец, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

Ранее стало известно о необычной традиции Овечкина.