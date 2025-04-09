«Никто из россиян». Кто способен побить рекорд Овечкина

У нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэтьюса наибольшие шансы среди действующих игроков побить снайперский рекорд Александра Овечкина, по мнению НХЛ. В беседе с «Газетой.Ru» бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил уверенность, что никому из играющих в лиге россиян это точно не под силу, а двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал НХЛ бизнесом и заявил, что подобные обсуждения неизбежны.

Рекорд продержится как минимум девять лет

НХЛ проанализировала, кто из действующих хоккеистов может в обозримом будущем замахнуться на то, чтобы побить снайперский рекорд Александра Овечкина. В соцсети «Х» лига назвала главным претендентом на это достижение нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэтьюса и предположила, что он выйдет на первое место среди лучших снайперов всех времен не раньше сезона-2034/35.

Сам игрок, комментируя рекорд Овечкина, заявил, что не готов обсуждать свои шансы покорить эту планку.

«Это очень долгий путь. И, по правде, я вообще не думаю, что об этом стоит говорить», — приводит слова Мэтьюса официальный сайт лиги.

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Сейчас на счету форварда 624 матча в НХЛ, в которых он забросил 398 шайб. Для того, чтобы покорить текущий рекорд Ови, 27-летнему Мэтьюсу необходимо отличиться еще 498 раз. Журналист The Athletic Крис Джонстон также считает, что именно форвард «Торонто» — тот, кто может в обозримом будущем подвинуть капитана «Вашингтона» с пьедестала. При этом он подчеркнул великолепную физическую форму, которая позволила Овечкину провести целых 20 сезонов в НХЛ без серьезных травм.

«Капитан «Торонто» потерял в сумме почти целый сезон из-за травм, пропустив 71 матч за первые девять лет в лиге. Мэтьюсу нужно будет забивать с той же скоростью еще 785 матчей регулярных чемпионатов, чтобы достичь отметки в 900 голов в НХЛ — это 9,5 абсолютно «здоровых» сезонов. Этот фактор делает задачу подвигом в пределах возможного, но для этого Мэтьюсу необходимо бросить вызов старению и естественному снижению результативности, связанному с возрастом», — убежден Джонстон.

«Это бизнес, кто-то должен быть в догоняющих»

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников в беседе с «Газетой.Ru» скептически воспринял идею называть возможных покорителей вершины, которую сейчас удерживает Овечкин. Он пояснил, что НХЛ — это большой бизнес и игра, неотъемлемой частью которой являются подобные рассуждения.

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«Овечкин был великим, а стал величайшим. И пускай остальные философствуют сколько угодно. НХЛ предполагает, кто мог бы побить его рекорд? Так всегда и будет, это же бизнес! Сейчас Маккиннон почему-то всплыл, потом Макдэвид будет. Это бизнес — кто-то должен быть в догоняющих, и все будут ждать. Эти обсуждения никуда не денутся», — убежден Кожевников.

Знаменитый хоккеист оказался прав: среди тех, кто мог бы в теории побить рекорд Ови, НХЛ назвала и лидера «Колорадо» Натана Маккиннона, и форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Кроме того, в списке числятся Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»), Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс»), Уайатт Джонстон («Даллас Старз»).

«Никто из россиян не побьет рекорд Овечкина»

Есть в числе потенциальных конкурентов Овечкина и его соотечественник — форвард «Тампы» Никита Кучеров. 31-летний нападающий на данный момент забросил в лиге 353 шайбы и, по прогнозам аналитиков НХЛ, сможет приблизиться к результату Овечкина в сезоне-2039/40.

Перспективы кого-то из действующих российских игроков НХЛ побить рекорд Александра Великого скептически оценил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. По его мнению, никто из россиян, на данный момент выступающих в заокеанском первенстве, не сможет это сделать.

«Для того, чтобы делать анализ, надо быть внутри ситуации. Я не нахожусь внутри ситуации в НХЛ. Скажу так: наши игроки, выступающие в НХЛ, точно этот рекорд не побьют, хотя многие выступают на ведущих ролях в своих командах», — считает Плющев.

Сколько еще забьет Овечкин

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречались с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Встреча завершилась поражением «Вашингтона» со счетом 1:4.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

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Но при этом не стоит забывать, что пока Великая Восьмерка обошел Гретцки лишь на одну шайбу. Только в текущем сезоне у «Вашингтона» остается еще пять игр в «регулярке», и Ови наверняка постарается выбить невероятные 900 шайб за карьеру. А в целом по контракту он должен отыграть за «столичных» еще сезон, и сколько он забьет в следующей «регулярке», едва ли кто-то может предсказать. В любом случае, сейчас НХЛ строит прогноз по падению рекорда Александра относительно его текущего результата — но скорее, это будет справедливо, когда Овечкин покинет лигу.

Сам россиянин заявлял, что не намерен продлевать контракт и хочет вернуться доигрывать в родное «Динамо». Но нельзя исключать, что его все же поманит перспектива забить 1000 голов за карьеру в НХЛ.

«Он определенно способен забить 1000 голов, но это полностью зависит от того, как долго он хочет играть в НХЛ. Все зависит от него», — заявил «Чемпионату» вице-комиссионер Билл Дэйли.

К тому же, есть шанс побить еще один рекорд Гретцки: сейчас Овечкин отстает от великого канадца на 49 шайб по совокупным голам в регулярных чемпионатах и плей-офф: 972 против 1016. И весьма вероятно, что Александр постарается выиграть и эту гонку.