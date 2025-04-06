Новый Величайший: Овечкин побил «вечный» рекорд Гретцки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Рекордную 895-ю шайбу он забросил в ворота «Айлендерс», Гретцки лично поздравил его с этим уникальным достижением. Путь Овечкина к рекорду — в материале «Газеты.Ru».

Вечный рекорд

Александр Овечкин побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах за всю историю Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету Александра Великого 895 голов, хотя еще несколько лет назад казалось, что обойти Величайшего, как называют во всем мире легендарного канадского хоккеиста, будет нереально.

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Даже еще пару лет назад многие эксперты оценивали шансы Овечкина на то, чтобы догнать лучшего снайпера в истории Национальной хоккейной лиги, как не очень высокие. Казалось, что приближающийся к пятому десятку жизни великий форвард погрузнел, утратил скорость и уже не так опасен, а значит, голы ему будут даваться все труднее.

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После 50 и 42 шайб в кампаниях-2021/22 и 2022/23 он очень плохо начал сезон-2023/24, в котором после 40 проведенных встреч еле насобирал восемь точных бросков. В тот момент до повторения рекорда Гретцки оставалось 64 шайбы, и на дистанции двух с половиной лет, остававшихся по контракту, с учетом старения цифра выглядела близкой к неподъемной.

Однако затем случилась пауза на Матч всех звезд, которую капитан «Вашингтона» потратил на поездку на отдых, и, вернувшись, Овечкин буквально попер. Сначала на стыке января и февраля он выдал серию из шести встреч с заброшенными шайбами подряд, а в марте в пяти играх кряду забросил восемь.

Тот сезон Ови закончил с вполне гроссмейстерским, пусть и довольно скромным по собственным меркам результатом в 31 гол. После этого он как следует потренировался летом и в нынешнем чемпионате вместе со своей командой стартовал с места в карьер.

Впервые отличившись в четвертом матче сезона, капитан «Кэпиталз» за первые 18 встреч поразил чужие ворота аж 15 раз. Не остановила его и полученная в той самой 15-й игре против «Юты» травма. Ови вернулся спустя месяц и десять дней, сразу же забил, а в первых пяти играх после повреждения четырежды зажигал свет за воротами соперника.

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В итоге уже весной Гретцки стал зрителем на трибунах на каждом матче с участием россиянина, как в те времена, когда к побитию снайперского рекорда шел он сам, а по всей Америке путешествовал прежний рекордсмен Горди Хоу.

Традиция, когда прежний рекордсмен словно передает свое достижение новому, была соблюдена – Уэйн лично поздравил Александра во время матча с «Айлендерс».

Теперь на повестке дня у Великой восьмерки плей-офф вместе со своей командой, ведь «Вашингтон», пересобранный менеджментом летом, показывает в нынешнем чемпионате прекрасный хоккей и является как минимум лучшей командой Востока.

Ну а дальше будет еще год контракта, хотя кто знает, может быть игрок и клуб по взаимной договоренности его и расторгнут, ведь Александр Великий обещал закончить карьеру в родном московском «Динамо».

Любимые вратари

На пути к потрясающему достижению Александр Овечкин огорчал все клубы лиги и огромное количество вратарей. Интересно, что между Гретцки и Овечкиным есть своеобразная связь эпох через голкиперов, пропускавших от обоих нападающих. Таких в НХЛ набралось аж одиннадцать человек.

Например, Шон Бурк трижды пропускал от Ови, а от канадца – аж десять раз. У великого Мартина Бродо наиболее сбалансированная статистика: семь шайб от россиянина и пять от Гретцки. Попали в этот список Жан-Себастьян Жигер (7-1), Эд Белфор (6-1), Олаф Колциг (1-3), Крис Осгуд (1-3), Доминик Гашек (1-2), Майк Данэм (2-1), Гарт Сноу (2-1) и Кевин Уикс (1-2).

Ну а кроме того, не обошлось в этом ряду и без одного россиянина. Обладатель Кубка Стэнли Николай Хабибулин дважды пропускал от Гретцки и четыре раза вынимал шайбу из собственных ворот после бросков соотечественника.

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Всего же Ови забросил больше чем 175 разным голкиперам, а больше всего от него страдали Марк-Андре Флери, основную часть из 28 шайб пропустивший в бытность стражем ворот «Питтсбурга», великий голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист (24), Кари Лехтонен (22) и Кэри Прайс (22).

Из соотечественников Ови чаще всего поражает ворота Сергея Бобровского – 17 раз. Впрочем, держит снайпер в тонусе и другого обладателя «Везина Трофи» (приз лучшему голкиперу сезона в лиге) Андрея Василевского (12), а также Александра Георгиева (10), немало поигравшего за «Рейнджерс».

Любимые команды

Кари Лехтонен не просто так оказался в списке любимых голкиперов-целей для Александра Великого. Финн был долгое время основным вратарем «Атланты Трэшерз», а этой команде Ови забивал чаще всех. Не помог даже переезд в Виннипег и другую конференцию – совсем недавно огорчив лучшего вратаря лиги последних двух лет Коннора Хеллибака, россиянин забросил «Атланте»/«Виннипегу» свою 57-ю шайбу.

Никто в XXI веке не забивал одной команде больше! Так, на счету приятеля и главного соперника Ови Сидни Кросби из «Питтсбурга» 56 точных бросков в ворота «Филадельфии».

Что до Александра Великого, то «Флайерз» — второй его самый любимый соперник. Ворота «Филадельфии» и «Каролины» он поразил по 52 раза, 51 шайбу провел в ворота «Тампа-Бэй», 46 раз отличился в матчах с «Рейнджерс», по 45 раз огорчил «Флориду» и «Торонто», 44 – «Айлендерс».

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Только Кросби со своими голами «Филадельфии» и смог на данный момент вклиниться в этот овечкинский топ по шайбам в ворота одной команды в нынешнем столетии.

Сам «Питтсбург», как и «Нью-Джерси» с «Баффало», страдал в регулярных чемпионатах от Овечкина 42 раза.

Другие рекорды Ови

Овечкин – обладатель множества различных рекордов Национальной хоккейной лиги, и число их только увеличивается не то что с каждым сезоном, а с каждым месяцем. Перечислять все просто невозможно, но давайте посмотрим на несколько весьма интересных.

Все свои шайбы он, в отличие от того же Гретцки, забросил в составе одной команды, а потому является лидером в истории лиги по этому показателю. Дальше идут два хоккеиста «Детройт Ред Уингз» — Горди Хоу отличился в составе «красных крыльев» 786 раза, а Стив Айзерман – 692.

Овечкин – лидер в истории сильнейшей лиги мира по броскам в створ ворот, приближаясь к отметке в семь тысяч. Интересно, что второе место тут занимает знаменитый защитник Рэй Бурк, проведший почти всю карьеру в «Бостон Брюинз», но в последний сезон перешедший на дедлайне в «Колорадо Эвеланш» и выигравший с ним свой единственный Кубок Стэнли. Он бросил в створ 6209 раз, а у идущего третьим и до сих пор продолжающего карьеру в родной Чехии Яромира Ягра 5637 попаданий.

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Именно с Ягром делит Овечкин лидерство по победным шайбам за всю историю. Каждый из них приносил виктории своим командам по 135 раз, но очевидно, что Александр Великий еще побьет этот рекорд.

Чаще всех россиянин открывал счет в матчах – 148 раз. Тут следом за ним также идет Ягр со 135 голами, а третье место у американца Бретта Халла, отличавшегося в матче первым 131 раз.

Овечкин – рекордсмен лиги по голам в пустые ворота. Их набралось уже 65 – немало, но не так много, как любят кивать на эту метрику те, кто принижает достижение Ови. К слову, Гретцки тут второй с 56 «эмптинетерами», а словак Марьян Госса на третьем месте с 40 такими голами.

В противовес капитан «Вашингтона» лидирует и по голам в овертаймах в матчах регулярных чемпионатах. Он отличался в дополнительных периодах 27 раз. Учитывая, что во времена Гретцки в ОТ играли пять на пять, шансов на этот рекорд у канадца не было. 20 раз в овертаймах забрасывал Кросби, 19 таких голов у Ягра, а на четвертом месте с 17 Илья Ковальчук.

По голам в домашних матчах в регулярках Овечкин только третий в истории с 438 точными бросками, уступая Гретцки (492) и Хоу (449). Зато никто не отличался чаще Александра Великого на выезде – 456. Еще только Гретцки смог преодолеть рубеж в 400 шайб (402), а у Айзермана 362 точных выездных броска.

На счету Овечкина 178 дублей и 32 хет-трика, и если по первому показателю он уступает только Гретцки (189), то по матчам с тремя заброшенными шайбами его также опережают Марио Лемье, Майк Босси и Бретт Халл. А у Фила Эспозито – столько же.

Кроме того, именно Ови единолично лидирует в сильнейшей лиге мира за всю ее историю по сезонами с 30+ шайбами (19), 40+ голами (13) и 50+ точными бросками (9).

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Еще одним символом неувядания российского снайпера остается его статистика голов после 30 лет. В этом отношении он оставил Гретцки далеко позади. У Ови уже 421 шайба после достижения 30-летнего юбилея, в то время как Гретцки нет даже в пятерке. Вторым тут является игравший и на пятом десятке Хоу с 415 голами.

Наследником Овечкина, способным побить его новый рекорд результативности, называют капитана «Торонто» Остона Мэттьюса, но пока американец еще очень далек от этого, и совсем не факт, что ему покорится это, безусловно, легендарное достижение, установленное лучшим хоккеистом в истории России.