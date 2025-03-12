«Стажировка в США дала нам хороший толчок»: интервью с фигуристами Мироновой и Устенко

Главная танцевальная пара Санкт-Петербурга, трехкратные призеры этапов Гран-при России Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали в интервью «Газете.Ru», как стажировка в США помогла им добиться большого прогресса, предложили хейтерам высказать нелестные комментарии им в лицо, признались, что разговоры вокруг допуска россиян на международные старты создают «накаленную атмосферу», а также рассказали, как пережили обидное падение в финале Гран-при.

«Активно начали работать с психологом»

— Финал Гран-при завершился для вашей пары неожиданным падением в произвольном танце. Как быстро вы поняли, что произошло?

Миронова: Соревновательный сезон прошел хорошо, мы стали по-другому себя чувствовать, по-другому выглядеть, и на результат это тоже повлияло, думаю, многие это заметили. То, что случилось на финале, случилось — и хорошо. Наверное, стоит отступить назад, чтобы посмотреть, куда ты пришел.

Мы не чемпионы России, мы пока еще растущие спортсмены. Взгляд с нижней точки наверх в то место, где ты был, отрезвляет тебя и помогает понять, что был пройден путь — и он был пройден хорошо. Может быть, в какой-то части для нас это поучительный момент. Хорошо, что это случилось тут, на финале Гран-при. На чемпионате России мы отобрались в сборную, защитили свое место.

А то, что случилось на финале, будет для нас напоминанием о том, что жизнь непредсказуема и не стоит расслабляться до самого конца (Миронова и Устенко шли третьими после ритм-танца и имели хорошие шансы на медаль, но из-за досадного падения оказались на четвертом месте. — «Газета.Ru»).

— Как ваши тренеры отреагировали на этот инцидент? Какие слова нашли?

Миронова: Реакция была спокойной, наша команда нас поддержала, все всё прекрасно понимают. Это спорт.

– Все ли шло гладко в подготовке к финалу Гран-при?

Миронова: Да, все было хорошо, ничего не мешало.

— Свойственно ли вам волноваться перед стартами?

Миронова: Мы активно занимаемся с психологом Татьяной Свидловой. Волнение является тем инструментом, с которым мы работаем. Выступать стало спокойнее, сейчас волнение скорее помогает, чем мешает.

— Насколько давно уже работаете с психологом? На ваш взгляд, важный ли это аспект в подготовке к соревнованиям?

Устенко: Активно вдвоем мы начали работать с прошлого сезона, в этом уже плотнее.

Миронова: Если сравнить периоды, когда мы не готовились с психологом и когда готовились, наверное, могу сказать, что это очень важно. Не используя психологию, ты не знаешь, какую тьму тебе еще предстоит осветить. Когда ты ее немножко освещаешь, понимаешь, насколько это огромное поле и что перед тобой есть. Я с большим интересом наблюдаю за изменениями в себе и в паре благодаря нашей работе.

— Если подводить итоги соревновательного сезона, какую бы оценку от 1 до 10 каждый из вас поставил?

Миронова: Оценки не хотела бы давать, их ставят судьи. Я этот сезон прошла с большим удовольствием и с кайфом, на такой же ноте его и закончила.

Устенко: Наверное, с таким финалом — «пятерочку».

«Стажировка в США дала нам хороший толчок»

— Как вы считаете, в чем удалось прибавить за этот сезон?

Миронова: Могу сказать, что мы стали намного стабильнее. Это можно увидеть по уровням, количество срывов за этот сезон было минимальным, это очень хорошо. По моим ощущениям — стала увереннее себя чувствовать на публике, катание изменилось. Это то, чего мне не хватало. Но еще очень много чего надо строить.

Устенко: Техника стала лучше и правильнее, за ней подтянулась и вторая оценка.

— Какую роль, на ваш взгляд, в этом прогрессе сыграли сборы в США с Игорем Шпильбандом?

Устенко: Очень значимую. Это в большей степени касается второй оценки. С нашим тренерским штабом активно работаем и над техникой, и над подачей, но глаз все равно замыливается.

Стажировка в США дала нам хороший толчок, мы получили свежий взгляд от опытного специалиста и его тренерского штаба, узнали, что нравится, а что не нравится, что хорошо, а что плохо.

— На каком из стартов в этом сезоне испытали самые яркие эмоции?

Миронова: Этап Гран-при России в Петербурге — для меня это был самый яркий старт по части положительных эмоций. Я поняла, что все возможно, что мы двигаемся, это дало мне, как спортсмену, очень много сил и уверенности (пара завоевала бронзовые медали. — «Газета.Ru»).

Устенко: У меня это не Питер, это финал Гран-при (улыбается). Ритм-танец больше удался, чем произвольный танец, там было хорошее настроение, наотмашь ехалось, и мне это понравилось. Я подумал, почему так раньше нельзя было?

«В танцах хейта даже больше, чем в одиночных видах»

— Произвольный танец «Гамлет» в этом сезоне получал противоречивые отзывы — часть зрителей осталась в восторге, другая часть постановку не поняла. Изучаете ли вы, что пишут о ваших выступлениях?

Миронова: У меня бывают разовые акции — порыв найти еще какую-то точку зрения, подпитаться. Бывает, что читаю комментарии, слушаю подкасты, но чувствительно к этому не отношусь. Если на программу есть совершенно разные отзывы и мнения, значит, она чего-то стоит. Близко к сердцу это все не подпускаю, если кто-то хочет навредить нам нелестными комментариями, пусть придет и скажет в лицо. С лестными в целом та же схема (улыбается).

Устенко: Не читаю комментарии, очень редко бывает настроение, когда интересно посмотреть, что люди пишут про танцы. В основном опираюсь на мнения другого рода.

— За время вашей карьеры сталкивались ли вы с откровенным хейтом? Или же такое свойственно только для одиночных видов?

Устенко: Мне кажется, в танцах этого даже больше в каком-то смысле.

Миронова: Я лично с хейтерами не сталкивалась, но была бы рада с ними пообщаться.

«Обсуждение допуска, накаленная атмосфера — все это немного напрягает»

— Тема последних месяцев — допуск российских фигуристов до квалификации на Олимпийские игры в Милане. Появилось ли у вас ощущение, что что-то начало меняться и мы скоро вернемся на международные старты? Повлияли ли эти известия на вашу мотивацию?

Устенко: Сначала надо всем дожить до сентября (отборочный турнир на Игры состоится в Пекине в сентябре 2025 года. — «Газета.Ru»).

Миронова: Что-то предсказывать — это вредная привычка, сейчас ситуация очень сложная. Выступать на международных соревнованиях имеет право каждый спортсмен, мы все очень хотим там быть. Обсуждение этой темы, накаленная атмосфера — все это немного напрягает. Хочется действий, а не просто слов.

Что касается мотивации — конечно, да, потому что это другой опыт. Уровень проведения турниров в России сейчас — высочайший, но на международных турнирах есть новые судьи, новые техники, много нового опыта, который ничем не заменить. Мы просто ждем.

Устенко: Думаю, что надо не загадывать, а дождаться квалификационного турнира в Пекине. После этого будут Олимпийские игры. А после Олимпийских игр будем ждать, допустят или не допустят уже до других стартов. Выступать, конечно, хочется. Как Катя сказала — это новые лица, новые судьи, новые техники, новые страны и города, новые эмоции. Множество старых друзей, с которыми можно увидеться и посоревноваться.

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— Успеваете ли следить за международными стартами сейчас? Есть ли такие постановки, которые зацепили в этом сезоне?

Миронова: Смотрела все в этом сезоне, с интересом и удовольствием за всеми наблюдаю. Очень нравится ритм-танец пары Катерина Мразкова/Даниэль Мразек под Beatles, считаю, что это лучший ритм сезона.

Устенко: Мне понравилась «Дюна» Оливии Смарт и Тима Дика.

Миронова: Да, точно! Они мне понравились еще на турнире в Оберстдорфе в начале сезона. Уже тогда было понятно, что это будет одна из фундаментальных вещей. От начала и до конца люди отработали на 100 процентов — по части постановки, эмоций, дуг и скорости. Там читается, что это «Дюна».

Устенко: Эта программа сразу всплывает в голове. Мне очень нравятся костюмы, работа с музыкой — элементы были расставлены так, чтобы раскрывалась история, а не просто для того, чтобы сделать что-то в акцент. Это то, чему стоит учиться.

Миронова: Элементы были сделаны для музыки, а не музыка для элементов.

— Бывает ли такое, что следите за другими видами, кроме танцев? Возможно, за успехами ребят из России в других сборных?

Устенко: За Никитой Володиным следим, Даниилом Паркманом (Володин встал в пару с немкой Минервой Хазе и успешно выступает за сборную Германии; Паркман катается с Кэти Макбет в составе сборной США. — «Газета.Ru»). Они постарше, но мы сколько лет в одних раздевалках переодевались…

Миронова: За Алисой Ефимовой еще следим (она в паре с Мишей Митрофановым выиграла чемпионат США в 2025 году. — «Газета.Ru»). Но все-таки пары мы больше как любители смотрим, танцорский глаз обычно впивается в танцорские программы.

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— Есть ли какие-то пары на российских стартах, которые вам запомнились в этом сезоне?

Миронова: На финале Гран-при посмотрела тренировку пар с произвольными программами, очень понравились Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Искренний восторг, давно не видела такого катания и таких постановок у спортивных пар!

Устенко: И произвольная программа, и короткая понравились. Классные ребята, очень жалко, что у них из-за травмы так неполноценно прошел сезон, но тем не менее они проделали очень классную работу. Показалось, что они как танцоры ехали: много интересных фишек в программе, не просто беговые шаги, и музыка сильная.