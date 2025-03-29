«Буду представлять новую родину»: Касаткина меняет спортивное гражданство

Теннисистка Дарья Касаткина объявила о решении сменить российское спортивное гражданство на австралийское. Она сообщила, что это далось ей непросто, и поблагодарила близких за поддержку. Ранее она обвиняла Россию в том, что ее лишили мечты выступать под национальным флагом.

«Буду представлять свою новую родину, Австралию»

Российская теннисистка Дарья Касаткина на турнирах будет представлять Австралию. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Австралия — это страна, которую я люблю, она невероятно гостеприимна, и здесь я чувствую себя как дома. Мне нравится быть в Мельбурне, и я с нетерпением жду возможности сделать его своим делом.

В связи с этим я горда анонсировать, что с этого момента буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере»,

— написала Касаткина.

Трусова объявила о беременности, Кондратюк победил: что случилось на «Русском вызове» В Санкт-Петербурге прошел турнир показательных номеров по фигурному катанию «Русский вызов... 23 марта 01:26 Спортсменка констатировала, что ей было непросто принять такое решение по ряду причин. Она поблагодарила и выразила признательность своей семье, тренерам, а также тем, кто поддерживал ее в течение ее спортивного пути. Касаткина пообещала, что будет с уважением и любовью помнить свои корни. Вместе с тем она заявила, что она в восторге от начала нового этапа в карьере и от перспектив жизни в статусе представительницы Австралии.

Вторая ракетка России

27-летняя Касаткина — 12-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка является второй ракеткой России, уступая первенство 17-летней Мирре Андреевой. Касаткина выиграла восемь турниров под эгидой организации, на турнирах Большого шлема она доходила до полуфинала «Ролан Гаррос»-2022. В составе российской команды в 2021 году она завоевала Кубок Билли Джин Кинг.

Последним на данный момент турниром, на котором выступила Дарья, является «тысячник» в Майами. Там она выбыла из борьбы уже во втором круге, уступив 98-й ракетке мира американке Хейли Баптист со счетом 6:3, 4:6, 5:7.

Призналась в нетрадиционной ориентации

В 2022 году Касаткина совершила каминг-аут и рассказала, что находится в отношениях с фигуристкой Натальей Забияко. Касаткина подчеркивала: свой каминг-аут она не считает пропагандой. По ее словам, она не боялась приезжать в Россию из-за того, что призналась в своей ориентации, и верит, что ей не закроют въезд в страну.

Самая молодая чемпионка: 17-летняя россиянка Андреева победила первую ракетку мира в США В финале престижного теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе 17-летняя россиянка Мирра... 17 марта 07:57 В интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак» Касаткина отметила, что в детстве и в подростковом возрасте вокруг нее не было ничего, что могло бы «спровоцировать» негетеросексуальную ориентацию. По ее мнению, это вообще невозможно навязать.

«Было сложно жить двойной жизнью, я хотела стать собой на сто процентов и ничего не скрывать. Если я хочу выставить фотографию с человеком, которого люблю, я просто сделаю это и не буду задумываться о том, кто и что подумывает», — сказала теннисистка.

Дарья также добавила, что долго шла к принятию себя из-за давления общества. И лишь незадолго до признания она осознала безразличие к стороннему мнению. Помогло ей и то, что родители легко восприняли этот факт, когда она открылась им.

Заявляла, что Россия отняла ее мечту

В сентябре 2022 года Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта. При этом еще до того спортсменка допускала возможность смены спортивного гражданства на фоне санкции в отношении российского спорта.

«Нас уже откинуло назад. Думаю, у поколения юниоров, которым сейчас 16-17 лет, еще есть шансы. Они играют, есть шансы уехать. Им не повезло, но у них еще есть шанс. Те, кто младше, — я не знаю. Все, кто сможет пробиться и выйти на высокий уровень из России в течение лет пяти, это нереальные красавчики», — заявляла Касаткина, добавляя, что рекомендует юным теннисистам менять спортивное гражданство.

«Восхищаюсь Тутберидзе»: олимпийский чемпион Власов — об Играх в США и шоу «Титаны» Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по борьбе в греко-римском стиле Роман... 11 марта 20:46 В тот же период Касаткина критически высказалась о вынужденной необходимости выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Она заявила, что российское спортивное руководство отобрало у нее мечту выступать под флагом РФ.

«Я думаю, что за свою профессиональную карьеру уже не смогу выступить под российским флагом, потому что нам его просто не вернут.

Грустно… Грустно, потому что моя же страна отобрала у меня мечту, которая двигала мной, когда я была совсем маленькая. Я ничего не сделала, чтобы у меня эту мечту забрали», — сетовала теннисистка.