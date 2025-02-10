«Не помнит, что произошло»: жена связала нападение на комментатора Скворцова с криминалом

Нападение на телекомментатора Романа Скворцова в Новосибирске связано с криминалом, уверенность в этом выразила его супруга. Пострадавший пришел в себя, но не может вспомнить подробности случившегося. Новые детали инцидента — в материале «Газеты.Ru».

«Нападение связано с криминалом»

О состоянии Романа Скворцова рассказала его супруга Ксения. Она сообщила, что жизнь комментатора вне опасности.

«Состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Перевели в областную больницу. <...> Его забрали на улице Свердлова, напротив администрации. Сам Рома не помнит, что произошло», — написала Ксения в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она также выразила уверенность, что случившееся носит криминальный характер.

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«Скворцов находится в реанимации токсикологического отделения. У него произошло кровоизлияние в мозг, однако, предварительно, он находится в сознании», — говорится в сообщении.

Скворцов дал показания

ТАСС сообщает, что Скворцов уже дал показания полиции. В правоохранительных органах убеждены, что криминала в этом происшествии нет.

«Скворцов в сознании, в больнице оперативникам дали не так много времени на общение с ним. Сказал, что не помнит обстоятельств получения травмы. Предварительно, никакого криминала нет», — цитирует источник представителя полиции.

Уточняется, что Скворцов переведен из отделения реанимации-токсикологии в отделение анестезиологии и реаниматологии, оснащенное современным оборудованием. Пока медики не готовы дать оценку динамике состояния пострадавшего.

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«В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении гражданина с травмой головы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление обстоятельств получения травмы данного мужчины», — рассказала РИА Новости представительница регионального ГУ МВД.

«Отдыхал с друзьями»

О госпитализации Скворцова стало известно 9 февраля. Сообщалось, что он попал в больницу с травмой головы, но не было понятно, упал ли он и сам получил повреждения, либо его избили — в СМИ фигурировали обе версии. Telegram-канал SHOT пишет, что комментатор был избит после того, как вступился за одного из своих друзей.

«Журналист вместе с друзьями отдыхал в заведении на Красном проспекте. Прямо возле входа он заступился за одного из своих знакомых, который повздорил с компанией из семи отдыхавших. В итоге Скворцова избили, он был доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии. Врачи сумели его стабилизировать», — передает источник.

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Роман Скворцов прилетел в Новосибирск, чтобы комментировать события Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проходившего 8–9 февраля. Он должен был работать во второй день мероприятия.

С 2015 года Скворцов работает на «Матч ТВ». В 2024-м он выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)».