Драка или падение? Известный комментатор попал в реанимацию с травмой головы

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске. Предполагается, что он был избит компанией нетрезвых молодых людей, пишет Baza. Журналист Дмитрий Губерниев сообщил «Газете.Ru», что Скворцов проведет в больнице несколько дней.

«Ситуация крайне серьезная»

Роман Скворцов прилетел в Новосибирск для работы на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который проходил 8-9 февраля. Он должен был освещать второй день события, однако попал в больницу, пишет Telegram-канал SHOT.

«По словам друзей Романа, ситуация с ним крайне серьезная. Сейчас врачи делают все, чтобы стабилизировать его состоянии», — говорится в сообщении.

На новость отреагировал коллега Скворцова — Дмитрий Губерниев. Он выразил надежду на профессионализм врачей.

«Друзья, коллега Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска! Ситуация серьезная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова! Пожелаем блестящему комментатору здоровья! Рома, держись!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В беседе с «Газетой.Ru» Губерниев сообщил, что Скворцов проведет несколько дней в больнице. Однако врачам удалось привести пострадавшего в сознание.

«Я уже все написал в канале. Я не медик, мне здесь нечего сказать. Ситуация очень непростая, несколько дней он проведет в больнице», — сказал Губерниев.

Ничего не помнит

Детали о том, что случилось со Скворцовым, раскрыл Telegram-канал Baza. Источник сообщает, что у комментатора произошел конфликт с компанией молодых людей , отмечавших рождение ребенка и находившихся в нетрезвом состоянии.

«Компания молодых людей, в которой было семь-восемь человек, находилась в заведении допоздна. Все они были одеты в спортивные костюмы. Был ли изначально Скворцов в этой компании, неизвестно. По предварительным данным, именно с этой компанией у Скворцова произошел конфликт, во время которого комментатор был избит», — отмечается в сообщении.

У комментатора были диагностированы травмы головы. При этом сам Скворцов не помнит, что с ним произошло, поэтому наверняка неизвестно, был ли он избит или упал и ударился головой.

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Скворцов начал комментировать на телевидении в 2003 году — он вошел в штат телеканала «Спорт». Изначально работал на баскетбольных матчах и заслужил репутацию эксперта в этом виде спорта. В 2006 году он также стал комментировать хоккей — ему поручили освещать события чемпионата мира. Впоследствии он постоянно работал на хоккейных матчах.

В 2012 году Скворцов женился на сотруднице рекламной службы «Ак Барса» Эллине Арташиной. Однако чуть больше года спустя произошла трагедия: в ноябре 2013-го супруга комментатора вместе с дочерью от первого брака Дарьей находилась на борту самолета, который разбился в казанском аэропорту.

С 2015 года Скворцов работает на «Матч ТВ». В 2024-м он выиграл премию «Голос спорта» в номинации «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)».