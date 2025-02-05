Финиш в колонии: полиция поймала чемпиона России по легкой атлетике спустя пять лет розыска

Многократный чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин пять лет находился в федеральном розыске. Полиция задержала его 4 февраля 2025 года в Москве. Толстихина обвиняют в кражах и грабеже. Тренер Юрий Куканов рассказал, что игромания погубила спортсмена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пять лет бегал от полиции

Чемпиона России по легкой атлетике Марка Толстихина задержали в Москве. По информации Telegram-канала SHOT, в 2017 году спортсмена осудили за грабеж и кражу чужого имущества.

Однако на этом Толстихин не остановился: спустя два года он украл телефон у москвички. Полиция поймала легкоатлета. Суд приговорил его к принудительным работам, а он предпочел сбежать.

Его объявили в федеральный розыск, но Толстихин успешно скрывался пять лет.

Однако 4 февраля 2025 года удача отвернулась от спортсмена: полицейские проверили у него документы на станции метро «Тимирязевская» и задержали. Утверждается, что 35-летний атлет прибыл в Москву еще в мае 2024 года.

Надежда российской легкой атлетики

Уроженец города Десногорска Смоленской области Марк Толстихин занимал призовые места в самых разных дисциплинах — на дистанциях 800 м, 1500 м, 3000 м и даже 10000 м.

Последние официальные забеги с его участием состоялись в 2013-м — и они оказались успешными для него. Легкоатлет выиграл чемпионат Москвы на дистанциях 1500 м и 3000 м, стал вторым на чемпионате столицы в помещении (3000 м) и завоевал бронзовую медаль на командном чемпионате России (1500 м).

Также Толстихин взял золото на Рождественском кубке Москвы (1500 м) и Открытии летнего сезона в двух дистанциях — 1500 м и 3000 м.

На старте своей карьеры спортсмен добивался успехов и на международной арене: стал серебряным призером Кубка Европы среди клубных команд среди юниоров и взял бронзовую медаль Евро по горному бегу в командном зачете среди юниоров.

Всего на сайте Track and Field есть информация о 71 забеге Толстихина, и чаще всего он занимал призовые места.

На сайте RusAthletics Толстихина называли «лидером национального сезона» и упоминали в заголовке новости наряду с Дарьей Клишиной — известной легкоатлеткой, которая впоследствии стала призером чемпионата мира и чемпионкой Европы, а также принимала участие в Олимпийских играх.

Ставки и долги

Однако по-настоящему карьера у Толстихина не сложилась. Тем не менее ничто не намекало на криминальный путь. Спортсмен поступил в Костромской государственный университет имени Некрасова на факультет психологии и социальной педагогики и защищал честь своего вуза на местных соревнованиях. Он продолжал тренироваться по 13-14 раз в неделю.

«Этот вид спорта мне нравится тем, что во время движения я чувствую себя свободным. Бег помогает освободиться от всех тяжелых мыслей, которые есть в голове», — говорил атлет.

Однако бег не смог окончательно спасти Толстихина. Его бывший тренер Юрий Куканов сообщил, что у спортсмена появилась зависимость от ставок, и он влез в долги.

«Семья нормальная, сам вполне приличный, даже тихий. Способный в спорте. Но проиграл деньги, набрал взаймы. И покатилось», — рассказал Куканов Aif.ru.

Он добавил, что последний раз встречался с Толстихиным более восьми лет назад.