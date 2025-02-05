Рекорд Гретцки все ближе: Овечкин в 19-й раз забросил 25 шайб за сезон

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 878-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в 25-й раз в текущем сезоне, а гол Никиты Кучерова помог «Тампа-Бэй» обыграть конкурента в важнейшем противостоянии.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» — 6:3

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал еще ближе к рекорду Уэйна Гретцки по голам за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ. Теперь на счету Ови 878 точных бросков и осталось забить 16 голов для повторения достижения Гретцки.

Очередной шаг к рекорду Александр Великий сделал в сложном домашнем матче с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флорида Пантерз». Если «Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу всей лиги, то чемпионы идут на вершине своего Атлантического дивизиона, занимая по очкам третью строчку во всей Восточной конференции.

Учитывая, что в Атлантике «Пантерз» подпирает идущий ниже «Торонто», встреча была для гостей очень важна, но инициативой постоянно владели «Кэпиталз». Ближе к концу первого периода Эндрю Манджипани с передачи Расмуса Сандин пробил Бобровского, запустив шайбу ему над правым плечом, но за полминуты до сирены Сэм Беннетт восстановил равновесие.

Не успел начаться второй отрезок, как «Вашингтон» остался в меньшинстве, но подопечные Спенсера Карбери не только не пропустили, но и смогли убежать к чужим воротам, и Том Уилсон вновь вывел их вперед. Правда, и тут ответная шайба случилась очень скоро — отличился капитан «кошек» финн Александр Барков.

Ближе к Гретцки: Овечкин оформил для «Вашингтона» камбэк с «Виннипегом», но «кэпс» проиграли «Вашингтон» Александра Овечкина после пятиматчевой выездной серии принимал на своем льду... 02 февраля 08:07

На старте третьей 20-минутки «Кэпс» удался более весомый рывок: сначала Бобровского пробил Ларс Эллер, а затем и Ник Дауд, воспользовавшийся пасом Манджипани. Но и тут соперник сообразил скорый ответ — это попал уже Мэтт Ткачук.

Играть оставалось еще больше 12 минут, и они прошли в очень напряженной борьбе. «Пантерз» достаточно рано заменили вратаря шестым полевым игроком и давили, однако им не повезло. В позиционной атаке у бросавшего от синей линии защитника сломалась клюшка, после чего шайба не полетела в ворота, а поползла по льду точно на крюк белорусу Алексею Протасу. Он чуть продвинулся к выходу из своей зоны и смог почти через всю площадку попасть в пустой створ.

878-й гол Овечкина

Но на этом матч не был окончен. «Флорида» снова заменила Бобровского на шестого полевого и продолжила давить в оставшиеся полторы минуты. «Вашингтон» терпел в обороне, а потом все же перехватил шайбу. Мартин Фехервары сделал пас рванувшему в среднюю зону Овечкину.

Играть оставались считанные секунды, а на капитана выдвинулся оставшийся последним перед своими воротами форвард Эван Родригес. Ови показал бросок, но на паузе убрал соперника и бросил в створ. Шайба пересекла ленточку и через мгновение прозвучала сирена.

Арбитры отправились пересматривать момент, чтобы выяснить — успел ли россиянин забить. Оказалось, что все было вовремя — есть 25-я шайба Овечкина в текущем чемпионате!

Овечкин сократил отставание от Гретцки, но не спас «Вашингтон» от поражения Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Виннипег Джетс» и еще на гол... 02 февраля 08:43

Овечкин догнал другого россиянина Никиту Кучерову и вместе с ним делит 11-е место среди лучших снайперов лиги нынешнего сезона.

Это уже 19-й в карьере сезон Овечкина с 25 голами. Больше за всю историю Национальной хоккейной лиги оформил только другой легендарный мастер — Горди Хоу.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Оттава Сенаторз» — 4:3

Никита Кучеров свою 25-ю шайбу забросил чуть раньше той же ночью. Оформил он ее в матче с очень серьезным соперником — «Оттава» наконец вышла на ту мощность, которую ее молодому ядру предрекали уже несколько последних сезонов, уверенно ворвалась в зону плей-офф и шла на серии из пяти побед подряд. Собственно, именно «Сенаторз» вытеснили «Тампу» с третьей строчки Атлантического дивизиона, причем команда Кучерова вообще оказалась за пределами зоны уайлд-кард, хотя по потерянным очкам они коллектив из столицы Канады догоняли.

Теперь и вовсе потенциально опережают, потому что смогли вырвать важнейшую победу в очном противостоянии. «Тампа» испортила возвращение в строй после лечения основному вратарю «Сенся» Линусу Ульмарку, хотя поначалу все складывалось в пользу «Оттавы», выигравшей первый период благодаря броску Майка Амадио.

Кроме того, по ходу стартового отрезка из-за травм покинули лед и не вернулись форвард гостей Шейн Пинто и нападающий Ник Пол у «Лайтнинг». Во второй 20-минутке хозяева перевернули ход встречи двумя шайбами, причем вторую в большинстве оформил Кучеров. Однако опытнейший Клод Жиру успел восстановить равновесие до перерыва.

Но третий период остался за командой Джона Купера. Брэндон Хэйгел в его начале вновь вывел «молнию» вперед, а защитник Райан Макдона поразил на предпоследней минуте уже оставленные Ульмарком ворота. Интересно, что «Оттава» после этого смогла забросить и сама, вновь сократив отставание до минимума, и матч был напряженным до последних секунд.

«Юта Хоккейный Клуб» — «Филадельфия Флайерз» — 3:2 ОТ

Свой лучший матч в сезоне выдал ключевой защитник «Юты» Михаил Сергачев. В поединке с «Филадельфией» лидер ведущей отчаянную погоню за местом в плей-офф команды поучаствовал во всех трех ее шайбах.

Сначала Сергачев сам в десятый раз в сезоне поразил ворота, а затем дважды ассистировал Дилану Гюнтеру, также набравшему три очка в этой встрече. Причем победную шайбу молодой форвард провел за одну секунду до окончания овертайма.

Форвард-новичок «Филадельфии» Матвей Мичков провел на льду 15:39, очками не отметился и закончил встречу с показателем полезности -1. Выменянный недавно «Флайерз» Андрей Кузьменко пока не играет, так как еще не получил американскую рабочую визу (до того он выступал в НХЛ за канадские команды).