Овечкин сократил отставание от Гретцки, но не спас «Вашингтон» от поражения

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Виннипег Джетс» и еще на гол сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Несмотря на достижение Овечкина, его команда потерпела поражение в овертайме со счетом 4:5. После матча россиянин связал неудачу «кэпс» со страхом.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» — 4:5 ОТ

После пятиматчевой выездной серии «Вашингтон» играл домашнюю встречу — на своем льду «кэпс» принимали «Виннипег». В текущем сезоне — мощнейшая вывеска: встречались две лучшие команды чемпионата. «Столичные» перед этой игрой имели в активе 74 очка и возглавляли турнирную таблицу Восточной конференции — а в сводной таблице лиги уступали один балл как раз «Виннипегу», лидеру Запада. Предсказать, как сложится матч, было непросто.

Ближе к Гретцки: Овечкин оформил для «Вашингтона» камбэк с «Виннипегом», но «кэпс» проиграли «Вашингтон» Александра Овечкина после пятиматчевой выездной серии принимал на своем льду... 02 февраля 08:07 Впрочем, для большинства болельщиков по всему миру результат отходит на второй план в сезоне, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин имеет все шансы победить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. И главный вопрос перед каждым матчем «кэпс» заключается не в том, выиграет ли команда, а в том, забьет Ови или нет.

Александр Великий показал отменную результативность, четырежды отличившись в первых пяти матчах после тяжелой травмы. Однако затем наступил небольшой спад: в последних 12 играх перед встречей с «Виннипегом» восьмой номер «Вашингтона» забросил те же четыре шайбы.

Но, в отличие от предыдущей игры, где он нанес семь бросков по воротам «Оттавы», здесь Ови бросать позволяли гораздо реже. И в целом, «Вашингтон» первый период против «Виннипега» откровенно провалил, не проведя практически ни одной вменяемой атаки и пропустив две шайбы — от Коула Перфетти и Дилана Сэмберга.

После перерыва хозяева встрепенулись и быстро отыграли одну шайбу усилиями Пьера-Люка Дюбуа, который в нынешнем сезоне очень часто забивает в важные и нужные моменты. Но его гол стал лишь началом дальнейшей феерии: на второй перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу «Джетс», у которых отличился Алекс Иафалло — а за «столичных» забросил Тейлор Рэддиш.

В дебюте заключительной 20-минутки Джош Моррисси восстановил преимущество своей команды в две шайбы. Но к этому моменту гости, похоже, окончательно нащупали свою игру.

Сначала Том Уилсон сократил отставание от минимального, а затем Овечкин мощным броском от синей линии оформил для своей команды полноценный камбэк.

Последние минуты третьего периода превратились в бескомпромиссную рубку: никто не хотел играть овертайм. Но все же дело дошло до дополнительного времени, и в нем, как и несколькими днями ранее, «Вашингтон» оказался неудачником: Моррисси оформил дубль и принес гостям победу.

«Мы как будто боялись»

После матча Овечкин оценил игру своей команды. Капитан «столичных» не стал акцентировать внимание на своем голе, подчеркнув, что встреча могла завершиться иначе.

«Две лучшие команды играли — это всегда тяжелые матчи. В третьем периоде мы получили шанс уйти в овертайм, но вы знаете, что было дальше. Это была хорошая игра. В первом периоде мы как будто боялись что-то сделать, но во втором немного расслабились, стали больше контролировать шайбу. Было много моментов, много бросков, мы искали возможности забить», — констатировал россиянин, — чьи слова приводит пресс-служба «Вашингтона» в соцсети Х.

Погоня за Гретцки

Несмотря на неудачу команды, Овечкин обновил личную статистику и еще на шайбу приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Великий канадец за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, на счету Овечкина на данный момент 877 голов. Следующий матч «Вашингтон» также проведет дома, соперником «столичных» будет «Флорида». Эта игра состоится в ночь на 5 февраля по московскому времени.

«Ставит на уши НХЛ»: Овечкин забил 876-й гол, «Вашингтон» совершил камбэк Александр Овечкин забросил важную шайбу, отдал две голевых передачи и помог «Вашингтон Кэпиталз»... 31 января 14:11

Отметим также другое достижение Великой Восьмерки. Благодаря голу в ворота «Виннипега» Ови сохранил первое место в списке лучших российских снайперов в сезоне — он делит первую строчку с Никитой Кучеровым из «Тампы», оба забросили по 24 шайбы. Следом с 23 голами идет форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Близок Овечкин к покорению и другой планки. Гол «Виннипегу» позволил нападающему набрать 1588-е (877+711) очко за карьеру — теперь он всего на два балла отстает от Фила Эспозито, идущего на 11-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

К слову, лига обновила прогноз на дату, когда российский форвард побьет рекорд Гретцки. Сейчас Овечкин идет со средним показателем 0,67 гола за игру. В таком темпе, считают в НХЛ, Ови установит историческое достижение 13 апреля в домашней игре с «Коламбусом».