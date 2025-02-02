«Вашингтон» Александра Овечкина после пятиматчевой выездной серии принимает на своем льду «Виннипег», лидирующий в общей таблице регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
02 февраля 03:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег, Канада
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Матч начался!
03:13
Перед началом матча объявлена минута молчания в память о жертвах авиакатастрофы над Вашингтоном.
02:55
В этом матче встретятся лидеры «регулярки». «Вашингтон» с 74-ю очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, и именно лидеру Запада «Виннипегу» команда Овечкина уступила первенство среди всех команд лиги — в активе «Джетс» 75 баллов.
02:50
Начало матча запланировано на 03:00 мск.
02:45
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Виннипегом».