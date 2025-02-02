Вашингтон Кэпиталз

02:55

В этом матче встретятся лидеры «регулярки». «Вашингтон» с 74-ю очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, и именно лидеру Запада «Виннипегу» команда Овечкина уступила первенство среди всех команд лиги — в активе «Джетс» 75 баллов.