«С таким материалом прогресса не добиться»: Черчесов уволен из сборной Казахстана

Бывший тренер национальной команды России Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана, которая под его руководством не одержала ни одной победы. В комментарии «Газете.Ru» экс-наставник сборной России Борис Игнатьев допустил, что Черчесов сам не очень хотел оставаться в Казахстане, а бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин выразил надежду увидеть тренера в клубе РПЛ.

Контракт расторгнут по соглашению сторон

Казахстанская федерация футбола объявила об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии. Также сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб.

Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере! Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается», — говорится в сообщении.

Худший результат в истории Лиги наций

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. Руководивший тогда федерацией Адлет Барменкулов заявлял, что задача Черчесова — выстроить систему подготовки игроков и подвести сборную к отборочному турниру чемпионата мира. О том, что приоритетом являлся результат, речи не было.

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«Главная задача — подготовка к отбору на чемпионат мира. Лига наций для этого обкатка, Черчесов формирует новую сборную под новые требования», — заявлял Барменкулов в октябре прошлого года в интервью РИА Новости.

Однако 20 декабря Барменкулова во главе Казахстанской федерации футбола сменил Марат Омаров, после чего в СМИ все чаще стали появляться новости о скором увольнении Черчесова.

Выступление команды в Лиге наций УЕФА давали основания для подобных предположений: сборная Казахстана показала худший результат в истории турнира , завершив групповой этап с разницей мячей 0:15. Всего команда под руководством Черчесова провела восемь матчей и не выиграла ни один из них: одна ничья и семь поражений.

«С таким материалом сложно было добиться прогресса»

Увольнение Черчесова из сборной Казахстана прокомментировал «Газете.Ru» бывший наставник национальной команды России Борис Игнатьев. Он отметил, что в распоряжении Черчесова были игроки, с которыми сложно добиваться высоких результатов. Также он допустил, что специалист сам не рвался сохранить это место.

«Конечно, истинный критерий — это результат, и все отталкиваются от результата, который показывает тот или иной специалист. Дело не заладилось, но при этом я не предполагал, что Черчесов может пойти таким путем. Думаю, что результат у Казахстана и раньше был таким. Это не команда, сотканная из больших мастеров, которые могут претендовать на что-то знаковое.

Поэтому и он, наверное, не очень желал остаться. С таким материалом добиться большого прогресса сложно.

Ничего в этом криминального я не вижу. Думаю, что Стас найдет себе другую команду, другое серьезное пристанище и покажет свое истинное лицо», — считает Игнатьев.

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Специалист подчеркнул, что Черчесов должен быть востребован в Российской премьер-лиге (РПЛ). По мнению Игнатьева, уволенный из сборной Казахстана тренер достоин того, чтобы работать в элите российского футбола, поскольку его опыт, навыки и качества позволяют приводить команды к высоким результатам. Вместе с тем Игнатьев не исключил, что Черчесов может возглавить команду, которая не идет в числе лидеров РПЛ.

«Безусловно, Черчесов будет стремиться работать на высоком уровне. Но если поиск новой команды затянется, то он примет и клуб, который требует хорошей тренерской руки», — заключил эксперт.

«Говорили, что результат не так важен»

Бывший нападающий сборной России, «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин указал на противоречие в задачах, которые ставились перед Черчесовым. В комментарии «Газете.Ru» он напомнил, что от специалиста ждали обновления команды и системы подготовки игроков, и в этой связи пенять на неудачные результаты нелогично.

«Насколько я понял, сначала говорили, что результат не так важен, потому что идет перестройка команды. А потом результат все-таки оказался важен. Но я все равно считаю Черчесова специалистом высокого уровня.

И, честно, хочется его увидеть не в сборной, а в команде РПЛ, и посмотреть, как у него получится. В какой команде бы он ни был, он всегда приносит пользу», — убежден Булыкин.

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Черчесов зарекомендовал себя на уровне сборных, когда начал тренировать национальную команду России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила будущему финалисту турнира — сборной Хорватии. Черчесов был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года. Тогда Россия заняла последнее место в группе B и покинула турнир.

В конце декабря 2021 года Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош» и привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года российский специалист был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов и с тех пор оставался без работы. За тренерскую карьеру Черчесов успел также поработать в «Спартаке», «Динамо», «Тереке» и «Амкаре», а польскую «Легию» привел к чемпионскому титулу.

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На данный момент вопрос будущего Черчесова остается открытым. Но еще до официального объявления о его увольнении из сборной Казахстана сообщалось, что интерес к российскому специалисту проявляли в Иране.

«Интерес к этому специалисту был, но с официальным предложением наш клуб не обращался», — цитирует Sport24 представителя клуба «Персеполис».