В обход УЕФА: Россия возвращается в европейский футбол Россию включили в число стран — участниц футбольной Суперлиги

Российские футбольные клубы получат возможность участвовать в новом международном турнире — Объединенной лиге (Unify League), ранее известной под названием «Суперлига». Создатели проекта, главный вдохновитель которого — президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, опубликовали новый формат турнира: в нем примут участие 96 команд из всех 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА. В том числе и из России.

Что такое Unify League и в чем ее преимущество

Объединенная лига (Unify League) — это новый европейский клубный турнир, который, согласно планам Флорентино Переса, должен заменить старый формат еврокубков УЕФА — Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Перес считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не лучшим образом проводит свои соревнования, и обещает исправить ошибки данной организации в новом формате.

Во-первых, клубы-участники Unify League будут получать больше доходов. Создатели турнира обещали им ежегодную фиксированную сумму в размере €264 млн за счет продажи телеправ и спонсорских контрактов. В случае успехов команды ее доходы увеличатся.

Утверждается, что крупные инвесторы готовы вложить в проект нового международного турнира €15 млрд уже на старте, что тоже поможет в финансовом плане.

Во-вторых, сильнейшие команды Европы будут гораздо чаще играть между собой, что даст зрителям больше топовых матчей и создаст множество драматичных поворотов.

Это преимущество будет обеспечено самим форматом Объединенной лиги: она будет делиться на четыре дивизиона — Звездную лигу (Star), Золотую (Gold), Голубую (Blue) и Союзную (Union), участники которых не будут перемешиваться по ходу сезона.

Таким образом, в Звездной лиге окажутся 16 сильнейших команд Европы, которым не придется играть с командами из более низких дивизионов. При таком условии можно с уверенностью сказать, что все матчи лиги Star будут обладать яркой вывеской.

Клубы этого дивизиона разделятся на две группы по восемь команд и проведут между собой 14 матчей на групповом этапе (семь дома и семь — на выезде), а затем еще сыграют плей-офф для выявления чемпиона.

Золотая лига станет вторым по силе дивизионом. В нее также войдут 16 сильных европейских команд. В Голубой и Союзной лигах будет больше участников — по 32 клуба.

В-третьих, каждая команда гарантированно проведет больше матчей в данном международном турнире, чем играет сейчас в соревнованиях УЕФА.

Минимальное количество встреч будет равно 14 против восьми в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА (а в Лиге конференций и вовсе шесть).

В-четвертых, каждая команда проведет больше домашних встреч перед своими болельщиками: минимум семь против четырех в Лиге чемпионов и Лиге Европы (и трех в Лиге конференций).

В-пятых, болельщики смогут смотреть все матчи бесплатно в прямом эфире — на специально созданной для этого стриминговой платформе.

Наконец, стоит отметить, что Объединенная лига не будет закрытой: там будут возможны повышения в дивизионе.

Лучшие команды из Gold, Blue и Union смогут подняться в более сильную лигу, а те клубы, которые изначально вовсе не попали в Объединенную лигу, получат шанс там оказаться. Для этого будет предусмотрен специальный отбор.

Почему Россия может попасть в Unify League

Всего в Объединенной лиге примут участие 96 клубов из всех 55 стран, входящих в УЕФА. В этом списке учтена и Россия, несмотря на то, что наши клубы и сборная с 2022 года отстранены от международных турниров решением УЕФА и ФИФА.

Однако создатели Объединенной лиги не желают накладывать на Россию санкции вслед за этими организациями.

Еще в 2023 году представители компании А22, которая выступает спонсором и занимается организацией данного турнира, заявили, что Россия будет отстранена только в том случае, если другие участники соревнований откажутся с ней играть. Изначально санкций не будет.

«Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям», — приводит ТАСС заявление А22.

Россия не поддержала Объединенную лигу

Любопытно, что сама Россия изначально высказалась резко против идеи Unify League, когда организаторы впервые заявили об ее создании (еще под названием «Суперлига») в 2021 году.

Тогда Российский футбольный союз (РФС) еще не был под санкциями и полностью поддержал УЕФА, который начал активно бороться с создателями Суперлиги: те представляют для него конкуренцию на европейском футбольном рынке.

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УЕФА даже подал в суд и требовал запретить создание Суперлиги. Российская премьер-лига (РПЛ) тогда выразила солидарность с УЕФА.

«Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество», — заявлял возглавлявший тогда РПЛ Сергей Прядкин, чьи слова приводила пресс-служба лиги.

Следующий президент РПЛ Александр Алаев в конце декабря 2023 года высказался чуть мягче, но подчеркнул, что Россия остается членом УЕФА и должна следовать политике союза.

«Можно относиться к этому по-разному, но мы остаемся членами УЕФА и должны соблюдать устав», — сказал Алаев «Чемпионату».

При этом глава РПЛ заявил, что в случае получения официального запроса от Суперлиги обсудит его с клубами.

С 2021 года формат Суперлиги изменился и был значительно улучшен. Ранее лига была закрытой: в ней могли участвовать только сильнейшие клубы Европы, при этом из лиги никто не вылетал, и новые участники туда не попадали.

Это создавало большое количество топовых матчей на регулярной основе, но вызывало недовольство менее сильных и популярных команд, у которых не было возможности участвовать в Суперлиге. Таким форматом оказались недовольны и многие фанаты футбола.