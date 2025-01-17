«Должны 36 млн преступникам»: полиция расследует судейский скандал в РПЛ

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по отношению к клубу «Крылья Советов». Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что команда должна 36 млн рублей преступникам за благоприятное судейство. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» усомнился, что по этому делу возможен оправдательный приговор.

Губернатор обвинил «Крылья Советов» в мошенничестве на 36 млн рублей

ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с громким заявлением губернатора региона Вячеслава Федорищева.

В ноябре 2024 года глава области сообщил в своем Telegram-канале о том, что футбольный клуб «Крылья Советов» якобы должен 36 млн рублей преступникам, которые работают в судейском корпусе и обеспечивают команде благоприятные результаты.

«Ко мне два месяца назад пришел один из функционеров «Крыльев Советов» и сказал: «Вы там долги пересчитываете за «Крылья», вот у нас есть еще один долг, это порядка 36 млн рублей». Я спросил: «За что?» Он сказал: «Вы знаете, я не могу сказать, потому что это преступление, вам знать не надо».

В конце концов он мне рассказал: «Крылья Советов» должны 36 млн не названным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — сказал Федорищев.

По словам губернатора, представитель «Крыльев Советов» хотел получить от него 36 млн рублей наличными в сумке. Чиновник предположил, что коррупционная система существует уже не один год и на ее поддержание уходят деньги налогоплательщиков — и все это на фоне не лучшей экономической ситуации в стране.

Федорищев отметил, что обсудил данный вопрос с судейским корпусом Российского футбольного союза. По его словам, чиновники РФС уже предприняли немало усилий, чтобы решить проблему: в частности, подняли зарплату судьям, чтобы снизить уровень взяточничества.

Тем не менее губернатор высказал опасения, что «Крылья Советов» теперь начнут засуживать из-за того, что он высказался против коррупционного судейства.

Федорищев заявил, что 10 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) замешаны в данном мошенничестве и потакают ему.

«Я поднимаю флаг и прошу присоединиться ко мне губернаторов, которые хоть копейку бюджетных денег отдают в систему профессионального спорта <...>. Я предлагаю нам всем сделать очень простую вещь: перестать финансировать этот сектор (мошенников в судействе. — «Газета.Ru»)», — сказал Федорищев.

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Спустя два месяца после этого заявления полиция открыла уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России — «Мошенничество». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Федорищев активно помогает правоохранительным органам в расследовании. «В частности, он предоставил информацию о возможном источнике в «Крыльях Советов» для обогащения предпринимательских структур», — говорится в сообщении агентства.

Губернатор сам написал заявление в региональную прокуратуру и полицию и попросил проверить ситуацию в «Крыльях Советов» по статьям: 1) злоупотребление полномочиями; 2) нецелевое расходование бюджетных средств; 3) мошенничество; 4) присвоение или растрата.

«Оправдательного приговора не будет»

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что по указанному делу с высокой долей вероятности будет вынесен обвинительный приговор.

«Наказание по статье 159 части 4 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере — предусматривается до 10 лет. В отношении клуба и судей, конечно, будет проведена проверка, и для клуба, вероятно, будут негативные последствия.

С дисциплинарной точки зрения арбитры могут быть лишены судейского статуса. Против клуба могут быть административные санкции.

Мы прекрасно понимаем, что дело открыли не просто так, у губернатора есть информация. Скорее всего, приговор будет обвинительным», — считает Калинов.

Клуб окажет содействие расследованию

Ситуацию прокомментировал новый председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев. Он пообещал, что клуб окажет содействие в расследовании уголовного дела.

«В наших интересах, чтобы в спорте не было таких «грязных» историй о противоправном влиянии на спортивный результат. Окажем содействие и всем, чем можем, поможем», — заявил Яковлев.

Двумя днями ранее функционер высказался об исковом заявлении к клубу о взыскании 897 млн рублей долга со стороны компании «РТ-капитал». В заявлении компании утверждается, что основной срок погашения задолженности истек еще в 2016 году.

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«Исковое заявление не имеет никакого отношения к продолжению деятельности клуба, на сезон-2025/26 мы лицензирование пройдем 100%. Сегодня общались с руководителем лицензионного комитета Российского футбольного союза, все вопросы по поводу лицензии мы сняли либо сможем дать на них ответы. Дальнейшая стратегия клуба будет зависеть от спортивного результата, до конца мая мы играем в РПЛ», — цитирует Яковлева ТАСС.

Он напомнил, что Вячеслав Федорищев минувшей осенью поставил перед клубом бороться за сохранение места в топ-8 Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам Яковлева, для выполнения этой задачи будут подтверждены денежные средства.

«Пока только говорят»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов констатировал, что разбирательство может длиться долго, и это влияет на футболистов. Специалист подчеркнул, что пока идут лишь разговоры, при этом никаких реальных фактов, подтверждающих коррупционную составляющую, выявлено не было.

«Не знаю, чем закончится уголовное дело по заявлению Федорищева. У нас все делается очень долго. Конечно, эта ситуация очень сильно влияет на футболистов «Крыльев Советов», особенно, если что-то обнаружат. Однако пока только говорят, ничего еще не обнаружили», — сказал Тарханов «Чемпионату».

«РФС отдаст одного «барана» — и все»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко критически высказался о возможной реакции Российского футбольного союза. По его мнению, организация сделает все, чтобы сохранить свою репутацию.

«Я так понимаю, что Федорищев вначале наговорил всякого, а потом, когда осознал уровень своего заявления, хотел откатиться, но уже не дали этого сделать. Столько нюансов возникает с этой ситуацией. Захотят ли в РФС такого скандала и разбирательств со вскрыванием всех нарывов и выплескиванием всего негатива или же пройдутся по верхам?

Отдадут одного какого-то «барана» — и все.

Есть масса вариантов: от глубокой зачистки до поверхностной имитации законных действий», — считает Червиченко.

Функционер указал, что Федорищев своим заявлением, по существу, признался в том, что клуб манипулировал результатами. По его словам, клуб должен быть исключен из РПЛ с аннулированием очков. Червиченко напомнил, что даже европейские топ-клубы, включая «Ювентус», подвергались подобным наказаниям.