«Он никто»: Казахстан может разорвать контракт с Черчесовым из-за скандалов и провальной игры

Станислав Черчесов близок к увольнению с поста главного тренера сборной Казахстана. Под его руководством команда проиграла пять матчей с общим счетом 0:15. Также Черчесов угодил в скандал из-за шуток над казахским языком. По информации СМИ, тренеру предстоит встреча с новым президентом Казахстанской федерации футбола, на которой решится его судьба.

Процесс расторжения контракта с Черчесовым уже начался

20 декабря в Казахстанской федерации футбола (КФФ) прошли выборы нового президента. С результатом 34 голоса из 36 победил Марат Омаров. Он сменил на посту Адлета Барменкулова, при котором свою должность получил главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

Спустя несколько дней журналист Vesti.kz и бывший советник президента КФФ Ермухамед Маулен сообщил, что Марат Омаров решил уволить Черчесова, а юристы начали изучать вопрос расторжения контракта.

В беседе со Sport24 журналист утверждал, что новоиспеченный глава КФФ «недоволен результатами и качеством игры сборной Казахстана» под руководством российского специалиста. По информации Маулена, на место Черчесова рассматриваются четыре кандидата — два европейских и два казахстанских тренера.

Чуть позже портал ВсеПроСпорт сообщил, что 24 декабря стороны якобы приступили к расторжению контракта.

Однако источники Sport24 считают, что у Черчесова еще есть шанс остаться во главе сборной Казахстана. В конце декабря ему предстоит личная встреча с Маратом Омаровым, на которой будет принято окончательное решение.

«В Федерации существует вариант замены Черчесова, но никаких переговоров с другими специалистами на данный момент не ведется. Среди причин возможной отставки — не только результаты команды, но и осложнение отношений футбольной Федерации с министерством спорта страны из-за последних скандалов, связанных с Черчесовым », — сообщил Sport24 со ссылкой на свои источники.

Напомним, Черчесов выплатил штраф в размере почти 150 тыс. рублей за шутку про казахский язык.

Его обвинили в нарушении этического регламента, когда журналист в футболке «ПСЖ» задал ему вопрос на казахском, а тренер иронично уточнил, не на французском ли языке тот говорит.

До этого тренер также предлагал отвечать по-осетинки на вопросы, заданные на казахском языке.

Казахстан под руководством Черчесова проиграл пять матчей со счетом 0:15

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года.

За прошедшие полгода команда провела шесть матчей в Лиге наций, но не смогла забить ни одного мяча: один раз сыграла вничью с Норвегией (0:0), а затем проиграла пять раз подряд — той же Норвегии (0:5) и по два раза Словении (0:3 и 0:1), и Австрии (0:4 и 0:2).

По итогам провальной кампании Казахстан опустился из дивизиона В Лиги наций в дивизион С.

Сам Черчесов объяснил неудачи плохим календарем сборной, из-за чего он получал мало времени для тренировок и построения игры. Тренер даже назвал команду «бесхозной».

«Когда этот календарь составляли, видимо, сборная была бесхозной. Я провожу в общей сложности 11 тренировок за три сбора. Это шесть игр, а не получается даже в среднем двух тренировок на игру», — цитировал Черчесова «Матч ТВ».

Почему провал Черчесова в Лиге наций может ничего не значить

Что такое Лига наций, где Казахстан столь слабо играл под руководством Черчесова?

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создал Лигу наций на замену обычным товарищеским матчам. Чтобы добавить мотивации, УЕФА также даст лучшим командам дивизиона А дополнительный шанс отобраться на чемпионат мира — 2026. Однако Казахстан выступал в дивизионе В, и такой мотивации у него изначально не было. Так матчи Лиги наций превратились для команды в обычные товарищеские встречи.

Вполне вероятно, что в официальном отборе на чемпионат мира, который стартует только в марте 2025 года, Казахстан будет играть совсем по-другому. Тем более что у команды есть реальные шансы занять вторую строчку в своей группе J и пробиться в плей-офф отборочного турнира. Среди соперников Казахстана по группе — Бельгия, Уэльс, Северная Македония и Лихтенштейн.

Только Бельгия — очевидный претендент на первое место в группе, которое дает прямую путевку на чемпионат мира. А в битве за второе место и попадание в стыковые матчи у Казахстана серьезные шансы одержать верх: все остальные команды располагаются ниже в рейтинге УЕФА.

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Напомним, что контракт с Черчесовым был заключен до конца отборочного цикла на чемпионат мира — 2026. Таким образом, главной задачей, ради которой нанимали тренера, было попадание на мундиаль.

В этом случае настоящая проверка специалиста должна начаться в марте 2025 года. А все неудачи, которые произошли в Лиге наций, можно считать лишь знакомством с командой и попытками постепенно перестроить игру.

«Как с быдлом общаться с людьми, конечно, не стоит»

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов объяснил возможное увольнение Черчесова тем, что тот не смог найти общий язык с казахстанской футбольной общественностью.